我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

持DED港人芝機場被抓 ICE告知：不簽自願離境就關

馬斯克7月以來出資2.76億 助共和黨守住國會多數席次

全美最佳賞秋湖泊不在新英格蘭 榜首落在喬治亞州

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
新英格蘭地區楓葉景色。Image by Larry White from Pix...
新英格蘭地區楓葉景色。Image by Larry White from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

最新評比顯示，喬治亞州拉尼爾湖以交通與賞秋條件勝出，擊敗新英格蘭知名湖泊，成為全美最佳賞秋湖泊。

許多湖泊到了秋天就會染盡秋色，成為熱門觀光景點，想欣賞絕美秋色別只去新英格蘭地區；Islands報導，全美最佳賞秋湖泊評比由喬治亞州的拉尼爾湖（Lake Lanier）奪下冠軍，金黃、火紅和棕色的樹葉倒映湖面，景色美不勝收，絢麗秋色讓人流連忘返。

根據船隻租賃與水上旅遊預訂網站BoatBooker今年的最新分析，位於喬治亞州北部的拉尼爾湖是最佳賞秋湖泊。BoatBooker對16個湖泊進行排名，以船隻下水坡道和便利程度、秋葉觀賞預報等項目進行評比，在滿分100分的情況下，拉尼爾湖以69.6分拿下第一，力壓新英格蘭地區的熱門賞秋湖泊景點尚普蘭湖（Lake Champlain）和溫尼珀索基湖（Lake Winnipesaukee），兩個湖分別排名第7和第15名。

除了絕美秋色，拉尼爾湖也在其他項目表現出色，例如其地點，距離亞特蘭大車程僅約一小時，居民前往非常方便，湖周邊眾多的公園和遊船下水坡道也讓遊客賞秋非常便利。

若想領略拉尼爾湖的秋天之美，唐卡特州立公園（Don Carter State Park）是絕佳地點。這座佔地1300英畝的公園擁有風景優美的露營地、沙灘和豐富的水上娛樂設施，此處也盡顯拉尼爾湖的秋色，樹葉呈現金、紅、橘和棕等各種色調，絢麗的色彩圍繞湖邊也倒映湖面，公園還提供「樹冠色彩健行之旅」（Colors of the Canopy Hike），這項導覽活動費用低廉，遊客可恣意徜徉秋色之中。

當然，也可以騎單車賞秋色，唐卡特公園有數條路徑可選擇，公園也有船坡，遊客可在湖上航行時欣賞美景。最後要注意的是，唐卡特公園需購買門票。

拉尼爾湖有多個船坡，這也是它排名第一的重要原因之一，湖畔還有其他綠地也提供這項設施，包括位於蓋恩斯維爾（Gainesville）的勞雷爾公園（Laurel Park），蓋恩斯維爾被譽為「山中女王之城」，勞雷爾公園是備受歡迎的湖濱度假勝地。如果沒有船也不用擔心，包括蓋恩斯維爾在內，拉尼爾湖沿岸提供船隻租賃服務。

秋色預測網站Explore Fall顯示，該地區在11月7日至20日是最佳賞秋時期。

精華 FAQ

  • BoatBooker今年評比16座湖泊後，將喬治亞州北部的拉尼爾湖列為第1名，總分69.6分，主因是秋葉景觀、下水坡道與觀賞便利性都表現突出。

  • 除了湖面倒映金黃、火紅與棕色秋葉外，拉尼爾湖距亞特蘭大僅約1小時車程，周邊公園、船坡與租船服務完善，使遊客賞秋更方便。

  • 唐卡特州立公園是最佳觀景點，提供露營、沙灘、健行與騎車路線，還有Colors of the Canopy Hike導覽；最佳賞秋期約在11月7日至20日。

喬治亞州 新英格蘭 亞特蘭大

上一則

哈利、梅根還沒見到查理國王？搬回英國6周 父子僅通話

下一則

「靠直播切片3年賺700萬」 廣東大二專科生驚動全網

延伸閱讀

秋天賞味期有限 全美8景點值得提前規劃行程

秋天賞味期有限 全美8景點值得提前規劃行程
聖嬰現象+雨量豐沛 紐約市今秋紅葉料更鮮艷、觀賞期更長

聖嬰現象+雨量豐沛 紐約市今秋紅葉料更鮮艷、觀賞期更長
全球秋色最美城市 紐約、芝加哥擠進前十

全球秋色最美城市 紐約、芝加哥擠進前十

秋分入林 紐約「5條步道」賞楓觀樹走進秋色

秋分入林 紐約「5條步道」賞楓觀樹走進秋色

熱門新聞

不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就