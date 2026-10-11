年底假期計劃出遊？最便宜機票出現在這段時間

根據機票搜尋、比價網站Google Flights的資料，國際機票價格通常在出發前約90天達到最低點，此後價格會開始上漲，這不僅適用於一般國際旅行，歐洲的行程更是如此。Image by G.C. from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： Google Flights指出，年底節日旅行宜提早規劃，國際票多在出發前90天、部分海島線約43天前最划算，且選對出發返程日與轉機航班也能明顯省錢。

若年底假期計劃安排出國旅行，現在或許是預訂的好時機。根據機票 搜尋、比價網站Google Flights的資料，國際機票價格通常在出發前約90天達到最低點，此後價格會開始上漲，這不僅適用於一般國際旅行，歐洲的行程更是如此。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，前往海灘度假的旅客則還不必急著出手，因為前往墨西哥 或加勒比海地區的機票價格通常會在出發前43天左右才觸底。至於以國內旅行為大宗的感恩節期間，最便宜的機票往往會在節日前約34天出現；而聖誕節 出遊，10月下旬至11月中旬是預訂的最佳時機。

Google Flight在一篇貼文中提到，規劃節日旅行彷彿是一場與時間及荷包競賽的過程，需記住時機可能產生巨大差異，最佳的建議是，盡快預訂節日其間的機票；十月通常是感恩節機票最便宜的時段，而今年聖誕節低價機票的最佳預訂時機甚至更早。

Google Flight指出，旅客在哪一天購買機票並無太大差別，但若選擇周一出發、周二或周三返回，相較於周末航班可節省約14%的費用；若是國內航班，兩者差距甚至可達20%。此外，轉機航班也有助節省開支，比直飛航班價格平均便宜20%。

希臘的雅典是2026年聖誕節與新年期間國際旅遊最熱門的地點，這座城市以豐富的歷史文化、頂級飯店聞名，更是通往世界知名海灘的門戶，能滿足各類旅客需求。

緊隨其後的是加拿大的魁北克，旅客無需橫越大西洋長途飛行，即可置身法式風情的氛圍中，享受夢幻的白色聖誕。巴西的里約熱內盧（Rio de Janeiro）、越南的河內（Hanoi）以及瓜地馬拉的瓜地馬拉市（Guatemala City）則躋身前五名。

若想在感恩節期間預訂鄰近的度假行程，夏威夷的希洛（Hilo）正受到矚目，根據Google Flights的數據，該地是感恩節期間最受歡迎的國內旅遊目的地。這座位於大島東側的城市擁有瀑布、雨林，以及匯集畫廊、商店等設施的迷人市區。

紐約州的水牛城（Buffalo）在名單中位居第二，這座美、加邊境的城市以濃厚節慶氛圍且鄰近尼加拉（Niagara）瀑布而聞名。俄亥俄州的哥倫布（Columbus）、佛羅里達州的蓬塔戈爾達（Punta Gorda），以及南卡羅來納州的格林維爾（Greenville）亦榜上有名。