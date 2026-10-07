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搭機安檢老是卡關 TSA揭長者3大常見錯誤…這樣做就會順

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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運輸安全管理局（TSA）。（美聯社）
運輸安全管理局（TSA）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

TSA針對年長旅客整理出3個常見安檢失誤，建議妥善標示藥物、備好證件並主動說明醫療植入物，以加快通關並降低安檢卡關風險。

據紐約郵報報導，搭飛機本就容易讓人感到疲憊又緊張，對年長旅客來說，從報到、整理行李到通過安檢，往往更是一大挑戰。

年長旅客可能面臨行動不便、不熟悉科技設備，以及不了解機場安檢規定等問題，因此在安檢站容易花費較多時間。

為了讓年長旅客更順利通關，運輸安全管理局（TSA）人員整理出長者在安檢時最常犯的3個錯誤，並分享實用建議，幫助旅客縮短安檢時間，輕鬆踏上旅程。

．藥物沒有整理、標示

年長旅客常犯的錯誤之一，就是出發前沒有將隨身藥物整理妥當，也沒有清楚標示。

TSA指出，安檢人員不一定會要求旅客取出藥物，但確實有可能進一步檢查。因此，將藥物清楚標示並集中放在同一個地方，比起分散在多個沒有標籤的藥袋或藥瓶中，更能加快安檢流程。

此外，由於部分藥物需要冷藏，專家提醒旅客應使用符合TSA規定的冰袋或冰盒。

TSA發言人告訴Travel+Leisure，不符合規定的物品可能必須丟棄；如果時間允許，也可能需要改放進托運行李。

TSA表示，凝膠冰袋雖然適合重複使用，但旅客通過安檢時，冰袋必須維持完全冷凍的狀態。

．證件沒有放在隨手可取的位置

另一個常見問題，是旅客到了安檢站才發現身分證件、護照或登機證沒有放在容易拿取的地方。

TSA發言人表示，有些旅客抵達安檢站時，才開始翻找護照、身分證件或登機證，容易拖慢整條隊伍的速度。

TSA建議，旅客可將護照、簽證及信用卡等重要證件集中放在護照夾或證件收納套中，通過安檢時就能迅速取出。

使用掛頸式錢包，或選擇顏色鮮豔、容易辨識的護照夾，也能減少在安檢隊伍中翻找證件的麻煩。

．有醫療植入物卻未主動告知

第三個常見錯誤，是部分年長旅客體內裝有心律調節器等醫療植入物，卻沒有事先告知TSA人員，直接走過金屬探測器。

前TSA探員、現為旅遊電子報「Gate Access」經營者的哈蒙馬歇爾（Caleb Harmon-Marshall）表示，這可能存在安全疑慮。有些旅客可能認為金屬探測器比較方便，卻不知道自己其實應該接受人體掃描儀檢查。

哈蒙馬歇爾建議，裝有心律調節器的旅客，可將醫療證明或提醒自己主動告知安檢人員的紙條，放在具有透明前袋的隨身包中，方便需要時立即取出。

旅客也可以佩戴醫療識別手環，或在行李上掛上醫療識別吊牌，註明自己裝有心律調節器，或曾接受鈦金屬髖關節、膝關節置換手術。這類植入物通常會觸發金屬探測器警報。

哈蒙馬歇爾表示，如果年長旅客不確定自己應該接受哪種安檢，「就應該直接要求進行人工搜身檢查」。

專家也提醒，有些TSA探員可能要求旅客提供相關醫療證明，因此最好將醫師開立的正式證明，與其他旅行文件一同放在隨身行李中。

雖然搭飛機可能令人疲憊，但研究顯示，旅行帶來的好處可能值得付出這些努力。

研究發現，旅行有助於刺激大腦活動，有些研究甚至指出，旅行可能對失智症患者有所幫助，並有助於降低認知能力衰退的風險。

不過，年長旅客究竟應該坐在飛機上的哪個位置，目前仍存在爭議。

一項2024年的研究發現，隨著越來越多年長者搭機旅行，可能對機上其他乘客的安全造成影響，也引發外界對航空公司能否持續符合「90秒內完成緊急疏散」要求的疑慮。

過去幾十年來，美國人的平均預期壽命已提高至接近80歲。新冠疫情後，旅行更成為50歲以上民眾生活中的重要一環，約70%的人表示旅行是生活中的優先事項。

隨著越來越多年長旅客搭上飛機，科學家建議，為了所有乘客的安全，航空公司可以考慮將年長旅客分散安排在機艙不同區域，而非集中坐在同一區。

精華 FAQ

  • TSA指出，最常見的是藥物沒有整理與標示、證件放得太深不好拿，以及有醫療植入物卻未主動告知。這些情況都會拖慢安檢流程。

  • 建議把藥物集中放在同一處並清楚標示，避免分散在未標籤的藥袋或藥瓶中；若需冷藏，也要使用符合TSA規定的冰袋或冰盒，且冰袋通過安檢時須維持完全冷凍。

  • 應事先主動告知TSA人員，必要時接受人體掃描儀或人工搜身檢查，不要直接穿過金屬探測器。最好隨身攜帶醫療證明，並可用醫療識別手環或吊牌提醒自己與安檢員。

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