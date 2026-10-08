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全球秋色最美城市 紐約、芝加哥擠進前十

編譯尤寶琪／即時報導
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示意圖。Image by Christa Regina from Pixabay
示意圖。Image by Christa Regina from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

Duel.com依Instagram標籤、景點地標、9月氣溫與旅費評出全球秋色最美城市，巴黎奪冠，紐約與芝加哥也擠進前十。

雖然每年到了這個時候，各地的秋葉美景都會充斥著社群媒體Ins​​tagram，而根據一項新的研究表明，世界各地的秋色也能在我們的演算法中佔有一席之地。根據博彩平台Duel.com稱，從法國到日本，世界各地都是賞秋的絕佳去處，其中巴黎更是榮登榜首，成為秋季最適合拍照的城市。

該公司根據Instagram標籤、景點和地標、九月份的氣溫以及旅行成本進行排名。巴黎憑藉其綠樹成蔭的林蔭大道、鬱鬱蔥蔥的公園以及塞納河沿岸的迷人景色，獲得了滿分100分，擁有超過1.54億個標籤和2000多個景點和地標。巴黎的飯店房間平均每晚265元，在排名前十的城市中屬於價格較高的城市，而九月份的平均氣溫約為華氏62度。且這座城市也擁有許多上鏡的綠地，包括杜樂麗花園(Jardin des Tuileries)、盧森堡公園(Jardin du Luxembourg)和蒙索公園(Parc Monceau)，以及塞納河兩岸綠樹成蔭的河段。

布拉格在滿分100分中以90分位居第二，它不僅擁有像是布拉格城堡(Prague Castle)等歷史悠久的建築和迷人的河畔風光，而且酒店價格也相對實惠，在排名靠前的城市中名列前茅。布拉格的房間均價每晚107元，是前十名中最低的，不到巴黎均價的一半。九月的平均氣溫則約為華氏59度。

遠在4000多英里之外的北美城市紐約以84分位居第三。儘管得分較低，但紐約在Instagram上的話題標籤數量卻超過了布拉格和巴黎：近2.2億個標籤，是前十名中最高的。紐約的房價也高得多，房間均價為每晚322元，約為布拉格均價的三倍，也是前十名中最高的。

阿姆斯特丹和蒙特婁分別排名第四和第五，阿姆斯特丹的飯店客房平均每晚為156元，蒙特婁的飯店客房平均每晚則為165元。京都排名第六，是亞洲排名最高的城市，擁有1000多座寺廟和地標建築。總體而言，歐洲和北美在前十名中各佔四席，而亞洲則有兩席：京都和首爾，後者最近還在另一項研究中被評為亞洲最舒適的城市。

以下則是完整排名：

1. 法國巴黎

2. 捷克布拉格

3. 美國紐約市

4. 荷蘭阿姆斯特丹

5. 加拿大蒙特婁

6. 日本京都

7. 加拿大溫哥華

8. 韓國首爾

9. 美國芝加哥

10. 德國慕尼黑

精華 FAQ

  • 研究以Instagram標籤數、景點與地標數量、9月份平均氣溫，以及旅行住宿成本作為主要評分依據，綜合衡量城市的秋季拍照吸引力與旅遊便利性。

  • 法國巴黎以100分奪冠，憑藉林蔭大道、公園與塞納河景致拿高分，還有超過1.54億個標籤與2000多個景點地標，成為最適合拍秋照的城市。

  • 前十名裡歐洲和北美各占4席，亞洲則有2席，分別是第6名的京都與第8名的首爾；芝加哥則名列第9，顯示跨洲城市都具秋季觀光魅力。

芝加哥 日本 社群媒體

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