全球20佳機場貴賓室 紐約拉瓜地亞機場奪冠

紐約市拉瓜地亞機場。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： Skytrax公布2026年全球最佳機場貴賓室排名，紐約拉瓜地亞機場Chase Sapphire奪冠，Plaza Premium集團也以多間上榜展現強勢。

若能待在機場貴賓室，航班延誤或許並非最糟的事；可以舒適地坐著放鬆，享用無限供應的點心飲料，而無需在登機口附近喝著涼了的咖啡，也無需擔心沒有插座可以充電。

旅遊網站Time Out報導，國際航空運輸評級組織Skytrax剛公布了2026年「全球航空公司大獎」（World Airline Awards）的評選結果，其中一個獎項特別表彰了全球最頂尖的獨立機場貴賓室。

該獎項以過去一年來自全球旅客的投票 ，評選標準涵蓋從設施品質到員工服務等各方面，今年摘下「航空界奧斯卡」最佳機場貴賓室桂冠的是位於紐約拉瓜地亞（LaGuardia）機場的Chase Sapphire貴賓室。

這間貴賓室位於拉瓜地亞機場 B航廈的兩層樓，面積超過2萬平方英尺，空間設計遠超乎一般機場貴賓室；以遍佈的綠植與金色裝潢為主調，兒童遊戲室一側連通復古大型電玩區及電話亭。若希望在登機前稍微呵護肌膚，臉部護理室緊鄰放鬆區；餐飲則採用在地特色，提供紐約地標餐廳Joseph Leonard的點心、Joe Coffee的咖啡，以及環形吧台調製的各式雞尾酒。

亞軍、同時也是歐洲最佳貴賓室，由羅馬菲烏米奇諾（Fiumicino）機場第三航廈的Plaza Premium奪得。這間貴賓室以義大利「甜美生活（La Dolce Vita）」為主題，採用羅馬洞石（travertine）、橡木與青銅飾面；每日現做熱騰騰的義大利佳餚，搭配中庭設計，讓旅客在喧囂的機場仍能感受禪意。

第三名由香港國際機場的Chase Sapphire 貴賓室獲得，該貴賓室因多樣化的餐點而備受讚譽，旅客可透過QR碼讓餐點直接送達座位，此外還有專人服務的酒吧，以及多個供工作、用餐或純粹放鬆的座位區。不過據報導，該貴賓室已於一月關閉，並以Kyra Lounge之名重新開業。

歐洲整體表現同樣亮眼，共有四間貴賓室躋身前20名。除了羅馬貴賓室獲得第二名外，另一打入前10名的歐洲貴賓室是另一家位於倫敦希斯洛（Heathrow）機場第四航廈的Plaza Premium，名列第四。排名稍後的有，維也納（Vienna）國際機場的Vienna貴賓室位居第12名，伊斯坦堡（Istanbul）機場的iGA貴賓室位居第17名，而慕尼黑（Munich）機場第一航廈的Airport Lounge World則以第18名為歐洲隊伍畫下句點。

整體而言，Plaza Premium集團的表現特別亮眼，旗下有三間貴賓室躋身前20名（羅馬、倫敦與杜拜）；這也讓該集團連續第十年獲得「全球最佳機場貴賓室集團」榮銜。

2026年全球20佳機場貴賓室

1. Chase Sapphire貴賓室，紐約市拉瓜地亞機場

2. Plaza Premium，羅馬菲烏米奇諾機場

3. Chase Sapphire貴賓室，香港國際機場

4. Plaza Premium，倫敦希斯洛機場第四航廈

5. Capital One貴賓室，紐約市JFK國際機場

6. American Express Centurion，紐約市JFK國際機場

7. Coral Cosmo貴賓室，泰國素萬那普（Suvarnabhumi）機場

8. The Pearl貴賓室，巴林（Bahrain）國際機場

9. Primeclass貴賓室，阿曼馬斯喀特（Muscat）國際機場

10. Plaza Premium貴賓室，杜拜（Dubai）國際機場

11. American Express Centurion，紐約市拉瓜地亞機場

12. Vienna貴賓室，維也納國際機場

13. Capital One貴賓室，華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場

14. Chase Sapphire貴賓室，費城國際機場

15. 080貴賓室，印度肯佩高達（Kempegowda）國際機場第二航廈

16. Plaza Premium First，香港國際機場

17. iGA貴賓室，伊斯坦堡機場

18. Airport Lounge World，慕尼黑機場第一航廈

19. American Express Centurion，東京羽田機場

20. Strata貴賓室，紐西蘭奧克蘭（Auckland）機場