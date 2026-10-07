我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式

全球20佳機場貴賓室 紐約拉瓜地亞機場奪冠

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市拉瓜地亞機場。歐新社
紐約市拉瓜地亞機場。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

Skytrax公布2026年全球最佳機場貴賓室排名，紐約拉瓜地亞機場Chase Sapphire奪冠，Plaza Premium集團也以多間上榜展現強勢。

若能待在機場貴賓室，航班延誤或許並非最糟的事；可以舒適地坐著放鬆，享用無限供應的點心飲料，而無需在登機口附近喝著涼了的咖啡，也無需擔心沒有插座可以充電。

旅遊網站Time Out報導，國際航空運輸評級組織Skytrax剛公布了2026年「全球航空公司大獎」（World Airline Awards）的評選結果，其中一個獎項特別表彰了全球最頂尖的獨立機場貴賓室。

該獎項以過去一年來自全球旅客的投票，評選標準涵蓋從設施品質到員工服務等各方面，今年摘下「航空界奧斯卡」最佳機場貴賓室桂冠的是位於紐約拉瓜地亞（LaGuardia）機場的Chase Sapphire貴賓室。

這間貴賓室位於拉瓜地亞機場B航廈的兩層樓，面積超過2萬平方英尺，空間設計遠超乎一般機場貴賓室；以遍佈的綠植與金色裝潢為主調，兒童遊戲室一側連通復古大型電玩區及電話亭。若希望在登機前稍微呵護肌膚，臉部護理室緊鄰放鬆區；餐飲則採用在地特色，提供紐約地標餐廳Joseph Leonard的點心、Joe Coffee的咖啡，以及環形吧台調製的各式雞尾酒。

亞軍、同時也是歐洲最佳貴賓室，由羅馬菲烏米奇諾（Fiumicino）機場第三航廈的Plaza Premium奪得。這間貴賓室以義大利「甜美生活（La Dolce Vita）」為主題，採用羅馬洞石（travertine）、橡木與青銅飾面；每日現做熱騰騰的義大利佳餚，搭配中庭設計，讓旅客在喧囂的機場仍能感受禪意。

第三名由香港國際機場的Chase Sapphire 貴賓室獲得，該貴賓室因多樣化的餐點而備受讚譽，旅客可透過QR碼讓餐點直接送達座位，此外還有專人服務的酒吧，以及多個供工作、用餐或純粹放鬆的座位區。不過據報導，該貴賓室已於一月關閉，並以Kyra Lounge之名重新開業。

歐洲整體表現同樣亮眼，共有四間貴賓室躋身前20名。除了羅馬貴賓室獲得第二名外，另一打入前10名的歐洲貴賓室是另一家位於倫敦希斯洛（Heathrow）機場第四航廈的Plaza Premium，名列第四。排名稍後的有，維也納（Vienna）國際機場的Vienna貴賓室位居第12名，伊斯坦堡（Istanbul）機場的iGA貴賓室位居第17名，而慕尼黑（Munich）機場第一航廈的Airport Lounge World則以第18名為歐洲隊伍畫下句點。

整體而言，Plaza Premium集團的表現特別亮眼，旗下有三間貴賓室躋身前20名（羅馬、倫敦與杜拜）；這也讓該集團連續第十年獲得「全球最佳機場貴賓室集團」榮銜。

2026年全球20佳機場貴賓室

1. Chase Sapphire貴賓室，紐約市拉瓜地亞機場

2. Plaza Premium，羅馬菲烏米奇諾機場

3. Chase Sapphire貴賓室，香港國際機場

4. Plaza Premium，倫敦希斯洛機場第四航廈

5. Capital One貴賓室，紐約市JFK國際機場

6. American Express Centurion，紐約市JFK國際機場

7. Coral Cosmo貴賓室，泰國素萬那普（Suvarnabhumi）機場

8. The Pearl貴賓室，巴林（Bahrain）國際機場

9. Primeclass貴賓室，阿曼馬斯喀特（Muscat）國際機場

10. Plaza Premium貴賓室，杜拜（Dubai）國際機場

11. American Express Centurion，紐約市拉瓜地亞機場

12. Vienna貴賓室，維也納國際機場

13. Capital One貴賓室，華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場

14. Chase Sapphire貴賓室，費城國際機場

15. 080貴賓室，印度肯佩高達（Kempegowda）國際機場第二航廈

16. Plaza Premium First，香港國際機場

17. iGA貴賓室，伊斯坦堡機場

18. Airport Lounge World，慕尼黑機場第一航廈

19. American Express Centurion，東京羽田機場

20. Strata貴賓室，紐西蘭奧克蘭（Auckland）機場

精華 FAQ

  • 冠軍是位於紐約拉瓜地亞機場B航廈的Chase Sapphire貴賓室。該結果來自Skytrax依全球旅客投票與設施、服務等標準評選。

  • 第1名是紐約拉瓜地亞機場Chase Sapphire，第2名是羅馬菲烏米奇諾機場Plaza Premium，第3名是香港國際機場Chase Sapphire，但該貴賓室已改以Kyra Lounge重新開業。

  • Plaza Premium集團表現最突出，旗下有羅馬、倫敦與杜拜3間貴賓室躋身前20名，因此連續第10年獲得全球最佳機場貴賓室集團榮銜。

投票 拉瓜地亞機場

上一則

🎙️看短視頻上癮…老人刷手機停不下來 家人該怎麼辦？

延伸閱讀

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠
二連冠 匹茲堡機場奪全美2027年度機場

二連冠 匹茲堡機場奪全美2027年度機場
動線長安檢慢 全美最糟轉機機場清單出爐

動線長安檢慢 全美最糟轉機機場清單出爐
北美機場滿意度調查 中西部機場旅客說讚

北美機場滿意度調查 中西部機場旅客說讚

熱門新聞

台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-10-03 00:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

2026-10-03 21:31
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
近期社群流行「沙丁魚斷食」，連帶推升沙丁魚罐頭討論度。沙丁魚罐頭示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya ）

「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法

2026-10-04 20:25

超人氣

更多 >
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州