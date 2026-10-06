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各國競相調漲入境費 旅客登機前先被剝層皮

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美國電子旅行授權系統（ESTA）於2025年9月30日正式調漲費用，從21元漲到...
美國電子旅行授權系統（ESTA）於2025年9月30日正式調漲費用，從21元漲到40元，今年1月1日起又依通膨機制微調至40.27元，I-94入境表格費用也在2025年9月30日從6元漲到30元。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

各國因邊境數位化與財政需求，陸續提高入境費與電子授權費，紐西蘭、英國、歐盟、澳洲與美國皆在列，同時也衍生假網站詐騙風險。

猶他州的克拉克（Brian Clark）最近搭機到紐西蘭，他做好有18小時時差的心理準備，但沒料到要付70元的入境費。今日美國（USA Today）報導，許多國家開始意識到邊境是個收錢的好地方，包括美國、英國、歐盟和澳洲等都收取入境費，費用數十元不等，有時甚至需先支付電子入境許可費用才能登機。

紐西蘭向大多數旅客收取100元紐元（約56美元）的「國際旅客保育及旅遊捐」（International Visitor Conservation and Tourism Levy），再加23紐元（約13美元）的電子旅行授權（NZeTA），總共123紐元（約70美元）。紐西蘭商業、創新和就業部（Ministry of Business, Innovation and Employment）表示，這筆費用將用於旅遊業和環境保護。

英國也是收取入境費的國家之一。包括美國在內超過80個國家和地區的旅客須辦理電子旅行授權（ETA），費用為一個人20英鎊（約26美元），效期為兩年或直到護照過期，可多次入境，每次停留時間最長為6個月，自2月25日開始，航空公司已開始拒絕未持有ETA的旅客登機。

歐盟正規畫實施「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS），預計費用為20歐元（約22美元），可用於30個歐盟國家，效期為3年或直到護照過期，目前尚未確定實際實施日期。

若要前往澳洲，需要的許可決定該付多少錢。持有美國、加拿大和日本護照者有資格申請ETA，需支付20澳元（約14美元）的應用程式費用，許多歐洲國家護照持有者可免費申請eVisitor簽證，部分國家的公民如英國，也能申請ETA。

因為通過相關法案，美國電子旅行授權系統（ESTA）於2025年9月30日正式調漲費用，從21元漲到40元，今年1月1日起又依通膨機制微調至40.27元，I-94入境表格費用也在2025年9月30日從6元漲到30元。

溝通策略專家阿布拉姆森（Andy Abramson）的國際旅遊經驗豐富，他說自己曾支付多次這類的費用，更讓他震驚的是這些費用非常普遍，甚至連登機都得先支付電子入境許可費，讓原本相當便捷的流程又增加了一層行政和財務負擔。

當各國政府推出新的數位入境系統時，不法分子也聞風而來，看起來和官方網頁極為相似的第三方網站收取高出政府數倍的價格，但提供的服務僅是替旅客提交一張很簡單的表格。

研究數位消費者行為的電商企業家巴伊達（Chris Bajda）說，詐騙者很擅長購買很像官方帳號的網域名稱，有相關經驗的人都知道，那些網站和官方網站極為類似。克拉克的一位同事就遇到這種情況，他點了第一個搜尋結果，而非到政府官方網站，以為付更多錢能縮短審核時間，結果和其他人一樣等了72小時。

若遇到這樣的狀況，請向發卡機構申請爭議帳款處理，對未如實提供服務的帳款爭議，爭議帳款處理是少數幾個真正有效能保護消費者的措施之一。

精華 FAQ

  • 報導指出，紐西蘭、英國、歐盟、澳洲與美國都已收取或調整入境相關費用，形式包含入境稅、電子旅行授權與入境表格費，金額從十多元到數十元不等。

  • 前往紐西蘭的大多數旅客需先付100紐元的國際旅客保育及旅遊捐，再加23紐元的電子旅行授權NZeTA，合計123紐元，約等於70美元。

  • 最大風險是假冒官方的第三方網站，它們常以更高價格代辦簡單表格，甚至無法加快審核；若受騙，應向發卡機構申請爭議帳款處理。

紐西蘭 猶他州 澳洲

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