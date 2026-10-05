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秋天賞味期有限 全美8景點值得提前規劃行程

編譯周靜芝/即時報導
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佛蒙特州斯托（Stowe）。Image by Michelle Maria fr...
佛蒙特州斯托（Stowe）。Image by Michelle Maria from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

本文整理全美8個值得提前安排的秋季賞景地點，提醒秋葉高峰期短暫且因地區而異，從9月下旬一路延續到11月。

儘管秋天氣候多變、難以捉摸，它仍是許多人最喜愛的季節。遺憾的是，秋葉繽紛並非有固定的時間，更像是一個不斷移動的截止期限；秋景通常從北方和高海拔地區開始，約在九月中旬至下旬，接著在十月至十一月初一路向南延伸。而在任何地點，「最佳觀賞期」往往僅持續一兩周便結束；去得太早，仍是一片翠綠；去得太晚，便只剩光禿的枝椏。雅虎（Yahoo）新聞網站提醒，在今年這片金黃、亮橘與深紅色交織的美景消失前，以下8處景點值得提前規劃行程。

1. 緬因州阿卡迪亞（Acadia）國家公園

阿卡迪亞通常是全美首批迎來秋色高峰的景點之一，秋葉通常在九月下旬開始變色，並持續至十月初。在花崗岩海岸與凱迪拉克（Cadillac）山的遼闊視野之間，這裡是少數能欣賞到秋葉與海洋交融景色的地方。

2. 佛蒙特州斯托（Stowe）與100號公路

佛蒙特州被視為賞楓的經典之地，不是沒有道理，秋色高峰期從九月下旬延續至十月，而貫穿該州南北的100號公路，正好穿過最絢麗的區域，沿途行經鄉間廊橋與斯托等季節氛圍濃厚的小鎮。

3. 田納西州/北卡羅來納州大煙山（Great Smoky Mountains）國家公園

大煙山（Great Smoky Mountains）國家公園。Image by ...
大煙山（Great Smoky Mountains）國家公園。Image by Simon from Pixabay

作為全美遊客最多的國家公園，這裡的秋葉通常在十月中旬至下旬達到高峰，因海拔的變化，使賞秋時間比其他地方都長；這也代表人潮會更加擁擠，出發前要有心理準備。可避開田納西州熱門觀光小鎮加特林堡（Gatlinburg），轉往遊客最少且最偏遠的入口巴爾薩姆山（Balsam Mountain）與卡塔路奇（Cataloochee），兩地均位於北卡羅來納州寧靜的東南部。

4. 維吉尼亞州仙納度（Shenandoah）國家公園與天際線公路

仙納度的秋葉通常在十月下旬達到全盛期，而天際線公路沿線105英里的觀景台，使其成為無需費力即可欣賞大片燦爛秋景的絕佳地點，這裡的健行步道同樣極具吸引力。

5. 科羅拉多州亞斯本（Aspen）與馬龍雙子峰（Maroon Bells）

這是8處地點中賞秋期最短的。科羅拉多州的白楊樹林通常在九月底至十月初轉色，而一場暴風就可以在一天內將山坡變得光禿禿。若想欣賞金黃白楊林與馬龍雙子峰相映的景致，務必將時間定下來。

6. 西維吉尼亞州新河峽谷（New River Gorge）國家公園

這座美國最新的國家公園在十月中旬至下旬達到最佳觀賞期，同時也是「橋梁日」（今年為10月17日）的舉辦地；定點跳傘愛好者會從全美最高橋梁之一的新河峽谷大橋躍下，是能將秋色與狂野景象結合的難得機會。

7. 威斯康辛州多爾郡（Door County）

不想搭機出遊的中西部遊客，多爾郡的賞秋活動通常在十月初至中旬達到高潮。櫻桃園、湖畔懸崖，以及小型港口城鎮，讓這裡成為輕鬆的周末旅行勝地，既無新英格蘭地區的人潮擁擠，價格也更為親民。

8. 俄勒岡州哥倫比亞河峽谷（Columbia River Gorge）

由於氣候溫和且多雨，太平洋西北地區的秋色登場時間幾乎比其他7處都晚，往往要到十月下旬甚至十一月才會達到巔峰；但哥倫比亞河峽谷沿途的瀑布與秋葉相映的美景，絕對值得等待。

精華 FAQ

  • 因為秋葉變色沒有固定日期，最佳觀賞期通常只有1到2周，若太早去會看到綠葉，太晚則只剩枯枝，因此必須預先安排行程。

  • 最早轉色的是緬因州阿卡迪亞國家公園與佛蒙特州斯托一帶，通常在9月下旬到10月初進入高峰，適合想搶先欣賞秋景的旅客。

  • 科羅拉多州亞斯本與馬龍雙子峰的賞秋期最短，白楊樹常在9月底至10月初轉黃，若遇暴風可能1天內就落葉，時間非常短暫。

佛蒙特州 雅虎

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