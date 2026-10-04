加州雜貨店出現在奧斯卡電影中 竟成旅遊熱點

電影「一戰再戰」（One Battle After Another）的男主角李奧納多。路透

AI摘要 文章摘要整理： 奧斯卡電影《一戰再戰》帶紅加州洪堡郡墨菲超市，影迷湧至尋找片中的公用電話，卻只找到加水機，店員也考慮設置仿製道具供拍照。

今年勇奪奧斯卡 最佳影片的電影「一戰再戰」（One Battle After Another）意外讓加州 一間雜貨店爆紅，電影上映至今仍有許多影迷爭相到現場尋找電影中出現的電話打卡拍照，不過該電話只是拍片的道具，現場實際位置只有一台加水機，這也讓超市員工考慮放置道具電話的仿製品讓遊客拍照。

紐約郵報（New York Post）報導，位於加州洪堡郡（Humboldt County）的墨菲超市（Murphy’s Market）因為一戰再戰而成為熱門旅遊景點，電影中影星李奧納多狄卡皮歐飾演的角色使用電話的一幕就是在墨菲超市外拍攝。

電影中，頭戴毛線帽、身穿浴袍還戴著過大太陽眼鏡的李奧納多慌忙地衝進雜貨店，激動地使用公用電話試圖聯絡一位老戰友，但當他忘記接通電話的密碼時，這個片段變成一場在公用電話發生的混亂，並迅速在網路上爆紅。

電影上映後，影迷蜂擁而至這間位於卡滕（Cutten）的雜貨店，甚至造成交通堵塞，只為一睹李奧納多使用過的電話，但結果讓大批影迷很失望，因為電話只是為了拍電影製作的道具，他們只能在超市找到一台PRIMO加水機（PRIMO water refill machine）。

在墨菲超市工作五年的員工維斯特（Ciara Vest）接受SFGATE訪問時說，大家一直在問那台電話，而她告訴他們「喔，那不是真的，嗯也可能是真的，但在某處，不在這裡」。最後，據說影迷還是會跟那台加水機合照。

另一位員工謝爾曼（Jennifer Sherman）說，影迷也會衝入貨架間的走道，模仿李奧納多在電影中慌亂地奔跑，甚至擠到收銀台購買李奧納多在電影中用來偽裝的廉價太陽眼鏡。

另一個詭異的旅遊熱點是公共廁所，謝爾曼指著非常受到遊客歡迎的馬桶說，馬桶坐墊和電影中的一模一樣。

員工們回憶2024年那天劇組到超市拍攝的混亂場面，約有80名圍觀者在對街排隊，只為一睹李奧納多完全融入角色中的風采。維斯特說，他們看到劇組大概拍了一百多次，但這也讓他們更珍惜過程，而且很酷的是這讓他們的店被很多人看見，他們會說「我去過那間店，我總是去那買東西」。

那些希望在墨菲超市外和公共電話合照的影迷或許有天願望會成真，店內員工一直在討論是否裝個仿製品，成為影迷拍照打卡的場景，相信這樣能吸引更多顧客光臨。