泰勒絲為它譜首城市戀歌 今秋來趟克利夫蘭之旅

俄亥俄州第二大城克利夫蘭（Cleveland）。圖：pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 泰勒絲以新歌《Cleveland!》帶紅克利夫蘭，文章同時介紹她與凱爾西的城市淵源，以及當地秋季健行、劇院與搖滾名人堂等觀光亮點。

流行音樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）剛為俄亥俄州第二大城克利夫蘭（Cleveland）畫下驚嘆號，她的新歌「Cleveland!」於日前首度發表，在這首令人振奮、歡快的歌曲中，她提到了凱爾西（Travis Kelce）如何帶她回到克利夫蘭，並稱他為生命中的摯愛。雅虎 （Yahoo）新聞網站報導，隨著泰勒絲新歌引發全球樂迷的好奇心、凱爾西重返家鄉，以及被秋葉暈染的天際線，讓克利夫蘭成為眾所矚目焦點；無論是在地人，或是計畫前往造訪的歌迷，現在正是探索這座「森林之城」的最佳時機。

泰勒絲與克利夫蘭的淵源

根據NFL 網站報導，泰勒絲的新婚夫婿凱爾西是在克利夫蘭高地（Cleveland Heights）長大，並曾加入當地高中的美式足球隊。今年三月，兩人在克利夫蘭市中心以東的湖畔布拉特納爾（Bratenahl）買下一處價值535萬元的豪宅，並於今夏在紐約市舉行婚禮。

泰勒絲對這座城市也不陌生，根據克利夫蘭布朗隊（Cleveland Browns）的資料，她曾於2018年7月17日在布朗隊位於湖畔的體育場演出；此外，自與凱爾西交往以來，她便經常被目擊出現在這座城市。

克利夫蘭都會公園是賞楓夢幻之地

被當地人稱之為「翡翠項鍊」的克利夫蘭都會公園，只要來一趟秋日健行，就會明白名稱由來。該公園涵蓋18處保護區，總面積超過2萬5000英畝，為當地居民與遊客提供了超過325英里的步道以及八座湖畔公園。

秋天時，風景如畫的Euclid Creek保護區等景點染上橘紅與金黃色彩；步道途經濕地、池塘，以及開闊的城市景觀。

緊鄰庫雅荷加谷（Cuyahoga Valley）國家公園

俄亥俄州唯一的國家公園便坐落於克利夫蘭市區以南，園區擁有超過125英里的健行步道，沿著舊俄亥俄與伊利運河而行的Towpath步道，以及庫雅荷加谷觀光鐵路。根據國家公園管理局資料，該公園亮點為Brandywine瀑布，遊客可從木棧道上觀賞這一60英尺高的白練。

擁有全球最大戶外水晶吊燈

對於熱愛戲劇和音樂劇人士，克利夫蘭擁有一座華麗的劇場。市中心Euclid大道的「劇院廣場」（Playhouse Square）上方44英尺處懸掛著一盞高20英尺、由4200顆水晶組成的水晶吊燈。2014年獲金氏世界紀錄認證為全球最大的戶外水晶吊燈；觀賞演出後，不妨在璀璨燈光下拍照留念。

搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）擴建

位於湖畔的搖滾名人堂正進行一項耗資1.35億美元的改造工程，將增加5萬平方英尺空間。當地媒體Axios Cleveland報導，擴建內容包含可容納1400人的演唱會場地、巡迴展覽廳以及教育中心。這座新建築，預計12月起開放參觀。