我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：上周與習近平會晤時 曾討論黎智英案

排除美國出生 波士頓移民培訓補助575元 吳弭挨批

泰勒絲為它譜首城市戀歌 今秋來趟克利夫蘭之旅

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄亥俄州第二大城克利夫蘭（Cleveland）。圖：pixabay
俄亥俄州第二大城克利夫蘭（Cleveland）。圖：pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

泰勒絲以新歌《Cleveland!》帶紅克利夫蘭，文章同時介紹她與凱爾西的城市淵源，以及當地秋季健行、劇院與搖滾名人堂等觀光亮點。

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）剛為俄亥俄州第二大城克利夫蘭（Cleveland）畫下驚嘆號，她的新歌「Cleveland!」於日前首度發表，在這首令人振奮、歡快的歌曲中，她提到了凱爾西（Travis Kelce）如何帶她回到克利夫蘭，並稱他為生命中的摯愛。雅虎（Yahoo）新聞網站報導，隨著泰勒絲新歌引發全球樂迷的好奇心、凱爾西重返家鄉，以及被秋葉暈染的天際線，讓克利夫蘭成為眾所矚目焦點；無論是在地人，或是計畫前往造訪的歌迷，現在正是探索這座「森林之城」的最佳時機。

泰勒絲與克利夫蘭的淵源

根據NFL網站報導，泰勒絲的新婚夫婿凱爾西是在克利夫蘭高地（Cleveland Heights）長大，並曾加入當地高中的美式足球隊。今年三月，兩人在克利夫蘭市中心以東的湖畔布拉特納爾（Bratenahl）買下一處價值535萬元的豪宅，並於今夏在紐約市舉行婚禮。

泰勒絲對這座城市也不陌生，根據克利夫蘭布朗隊（Cleveland Browns）的資料，她曾於2018年7月17日在布朗隊位於湖畔的體育場演出；此外，自與凱爾西交往以來，她便經常被目擊出現在這座城市。

克利夫蘭都會公園是賞楓夢幻之地

被當地人稱之為「翡翠項鍊」的克利夫蘭都會公園，只要來一趟秋日健行，就會明白名稱由來。該公園涵蓋18處保護區，總面積超過2萬5000英畝，為當地居民與遊客提供了超過325英里的步道以及八座湖畔公園。

秋天時，風景如畫的Euclid Creek保護區等景點染上橘紅與金黃色彩；步道途經濕地、池塘，以及開闊的城市景觀。

緊鄰庫雅荷加谷（Cuyahoga Valley）國家公園

俄亥俄州唯一的國家公園便坐落於克利夫蘭市區以南，園區擁有超過125英里的健行步道，沿著舊俄亥俄與伊利運河而行的Towpath步道，以及庫雅荷加谷觀光鐵路。根據國家公園管理局資料，該公園亮點為Brandywine瀑布，遊客可從木棧道上觀賞這一60英尺高的白練。

擁有全球最大戶外水晶吊燈

對於熱愛戲劇和音樂劇人士，克利夫蘭擁有一座華麗的劇場。市中心Euclid大道的「劇院廣場」（Playhouse Square）上方44英尺處懸掛著一盞高20英尺、由4200顆水晶組成的水晶吊燈。2014年獲金氏世界紀錄認證為全球最大的戶外水晶吊燈；觀賞演出後，不妨在璀璨燈光下拍照留念。

搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）擴建

位於湖畔的搖滾名人堂正進行一項耗資1.35億美元的改造工程，將增加5萬平方英尺空間。當地媒體Axios Cleveland報導，擴建內容包含可容納1400人的演唱會場地、巡迴展覽廳以及教育中心。這座新建築，預計12月起開放參觀。

精華 FAQ

  • 因為她在歌曲《Cleveland!》中提到凱爾西帶她回到這座城市，並以充滿情感的方式稱頌克利夫蘭，讓全球樂迷開始關注這座城市與相關旅遊資訊。

  • 凱爾西在克利夫蘭高地長大，泰勒絲則曾於2018年在布朗隊球場演出；兩人今年3月在Bratenahl買下535萬元豪宅，並在今夏於紐約完婚。

  • 包括擁有325英里步道的克利夫蘭都會公園、位於市南的庫雅荷加谷國家公園、Playhouse Square的巨型水晶吊燈，以及正擴建中的搖滾名人堂。

泰勒絲 雅虎 NFL

上一則

🎙️「貴人語遲」？不要錯過孩子最佳治療期

下一則

麥當勞顧客遭AI「算計」？路透揭：你買的漢堡為何比別家門市貴

延伸閱讀

泰勒絲新歌〈Cleveland!〉示愛老公 甜喊「我找到生命中的摯愛」

泰勒絲新歌〈Cleveland!〉示愛老公 甜喊「我找到生命中的摯愛」
泰勒絲宣布專輯改版 加碼4首新歌 粉絲挖出滿滿彩蛋

泰勒絲宣布專輯改版 加碼4首新歌 粉絲挖出滿滿彩蛋
生人勿近？ 泰勒絲豪宅防窺探 靠太近有「語音警告」

生人勿近？ 泰勒絲豪宅防窺探 靠太近有「語音警告」
泰勒絲婚後首張單曲：新歌「Patient Zero」官網開放預購

泰勒絲婚後首張單曲：新歌「Patient Zero」官網開放預購

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-09-28 22:21

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福
黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛