動線長安檢慢 全美最糟轉機機場清單出爐

旅客在丹佛國際機場(Denver International Airport)南側安檢口排隊等候通過。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 美國多位旅遊專家指出，轉機機場是否好用，關鍵在航廈連通、步行距離與是否需重過安檢；丹佛、邁阿密、達拉斯與JFK等機場因動線複雜而挨批。

轉機旅客通常更在意航廈之間的交通、步行便利性、指標清晰度，而不是機場的設施與美觀。他們需要以最快、最順暢的方式前往下一班飛機的登機門，中間最好不用繞去行李轉盤、安檢區或服務台問路。而一些最適合搭乘直飛航班或長時間轉機(layover)的機場，對需要盡速轉機的旅客而言反而可能是最糟糕的選擇。

華盛頓郵報 報導，Travel Bulletin資料科學家兼研究員科伯特(Josh Koebert)為每座機場計算「步行便利性」(walkability)和「轉機」(connection)分數，前者指兩個地點之間的步行距離，後者則是兩個地點之間的總移動時間，包括搭乘火車或接駁車的時間。他也計算了特定地點之間的距離，例如兩個登機門之間最長的步行距離，以及安檢站與最遠登機門之間的距離。

排名最低的是丹佛國際機場(Denver International Airport)，科伯特說它的設計太分散，登機門之間的距離非常遠，旅客很難步行到要去的地方。根據他的研究，滿分50分中丹佛機場的步行便利性只有10.9分，轉機分數則為14.1分。

旅遊顧問公司Cranky Concierge創辦人史奈德(Brett Snyder)指出最適合轉機的機場就是那種不用在那裡待太久的機場，但丹佛機場兩個登機門之間最長的移動時間為34分鐘，其中還包括搭乘地下列車的時間。走過一個「平均」大小的航廈區域則需要16分鐘。史奈德稱讚丹佛機場的山景漂亮，但好感也僅此而已，「機場裡面很醜，列車常有問題，也不能在航廈之間步行。」

史奈德也批評邁阿密國際機場(Miami International Airport)「感覺永遠都是一團亂」，以及達拉斯福和國際機場(Dallas Fort Worth International Airport)，「多年來他們做了很多改變，讓轉機運作得更好，但距離仍然可能非常遠。現在他們又要加一座航廈，讓那班永無止境的列車再多一站。」航班索賠服務公司AirHelp的報告中，特別指出達拉斯機場是全球轉機失誤率最高的機場之一。

旅遊部落客迪斯卡拉(John DiScala)則說紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)像是在黑暗中拼湊樂高積木一樣難有頭緒，「那些航廈全都是獨立的，你得搭AirTrain，而且還必須離開安檢區。」

資深旅客兼自由撰稿人萊爾德(Scott Laird)建議旅客先研究轉機機場，「一定要確認轉機機場的所有航廈是否都在安檢區內相互連通，」如達拉斯、休士頓和亞特蘭大機場各航廈彼此都有連接，可以較易在航廈間移動而不必再接受安檢；JFK、舊金山國際機場、芝加哥歐海爾國際機場等地就不是如此，更換航廈就要再通過安檢站。