我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

台外長訪中美洲 分別過境洛杉磯、鳳凰城

全美多數國家公園未必適合年長旅客 但這9處例外

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉斯加州迪納利（Denali）國家公園。圖：pixabay
阿拉斯加州迪納利（Denali）國家公園。圖：pixabay

國家公園是任何年齡愛好戶外活動者的休閒勝地，但部分退休人士不免遲疑，這些遼闊的自然景觀是否適合他們？雅虎（Yahoo）新聞網站撰稿人基霍（Jacqueline Kehoe）表示，答案毫無疑問是「YES」；許多公園都設有精心規劃的步道與無障礙探險活動，讓每個人都能享受美國這些受保護地區的壯麗美景。無論是喜好寧靜的健行步道、風景優美的自駕路線，或是無障礙遊客中心，以下是基霍為年長者與退休人士選出9處國家公園，著重於輕鬆、舒適且無壓力的探險體驗，同時不犧牲多樣的景觀與刺激感。

1. 阿拉斯加州迪納利（Denali）國家公園

強制的接駁車服務與輕鬆可及的美景，這裡堪稱是年長者最理想的國家公園之一。迪納利國家公園坐擁北美最高峰，為年長者提供最佳的荒野、野生動物與無障礙探險體驗；雖然公園內大部分地形崎嶇，但因多數區域不允許私人車輛通行，遊客多會搭乘接駁車探索園區。接駁車行駛全長42英里的景觀路線，讓乘客在舒適的車廂內盡覽迪納利峰的雄偉面貌，並有機會觀賞灰熊、馴鹿和駝鹿等；接駁車提供短程免費到長程導覽等多種選擇。

想伸展雙腿的遊客，McKinley Station步道是條平坦且無障礙1.6英里步道，起點位於迪納利遊客中心。這條步道蜿蜒穿過蓊鬱的森林，沿著Riley溪延伸，既能欣賞風景，又無費力的陡坡。遊客中心及各觀景台等無障礙地點還有公園管理員帶領的活動，任何人都能依自己的步調輕鬆欣賞迪納利的宏偉景觀。值得注意的是，接駁車只在夏季5月中至9月下旬運行。

2. 亞利桑納州大峽谷（Grand Canyon）國家公園

大峽谷令人嘆為觀止的景觀，是全美最易於造訪的國家公園之一；南緣路面平坦且鋪設完善，常見輪椅、代步車和嬰兒車沿著峽谷邊緣漫遊。想要深入探索又想避開陡峭步道的人來說，Rim步道是條沿著峽谷邊緣延伸數英里的平坦小徑，無需辛苦跋涉，即可欣賞令人屏息的景色。馬瑟角（Mather Point）與亞瓦派觀景點（Yavapai Point）都能提供絕美的峽谷景觀，且從遊客中心即可前往。

若想自駕，「沙漠觀景大道」（Desert View Drive）不容錯過，沿途設有多處停車觀景點，可欣賞峽谷與科羅拉多河景色。大峽谷同時擁有完善的接駁車系統，可載送遊客前往這座舉世聞名公園的所有亮點。

3. 加州優勝美地（Yosemite）國家公園

對年長者而言，沒有比優勝美地更理想的國家公園了，這裡擁有全球知名且易於抵達的景觀。「國家公園之父」約翰·繆爾（John Muir）曾說，優勝美地是一座花崗岩大教堂，擁有高聳的懸崖、瀑布和巨大紅杉。年長者可以輕鬆享受優勝美地谷的美景，鋪設的步道可通往優勝美地瀑布與酋長岩（El Capitan）等地標。下優勝美地瀑布步道是條短程且輪椅可通行的步道，方便欣賞公園內最高瀑布。

若想體驗更悠閒的行程，不妨駕車沿冰川點路（Glacier Point Road）上行，飽覽山谷與半圓頂（Half Dome）全景。優勝美地還提供多種無障礙接駁服務，無需長途步行即可輕鬆探索園區。

4. 緬因州阿卡迪亞（Acadia）國家公園

這座友善年長者的國家公園設有完善的免費接駁車，行經各處景點。坐落於緬因州壯麗而崎嶇的海岸線，該公園將森林、山巒與海岸風光融為一幅全景畫面。公園環形公路是必遊路線，可輕鬆前往各主要景點，如東海岸最高點凱迪拉克山（Cadillac Mountain）；可駕車或搭乘接駁車直達山頂，飽覽遼闊海景。

公園內的Island Explorer接駁車免費，春秋季運行部分路線、夏季全面服務，且行經各處，包括部分露營地與飯店，可以在不開車下暢遊阿卡迪亞。想步行探索公園的年長者，Jordan Pond步道是條環繞寧靜湖泊、地勢相對平坦的步道，沿途可欣賞「氣泡山」（The Bubbles），這兩座聳立湖岸邊的圓形山丘。

5. 阿拉斯加州基奈峽灣（Kenai Fjords）國家公園

基奈峽灣也是美國最適合年長者的國家公園之一，只需登船即可。該公園以宏偉的冰川與海洋野生動物聞名，是個令人難忘且出乎意料地容易造訪的景點。雖然公園內大部分景觀地勢崎嶇且偏遠，但因大部分都是水域，任何人都能透過幾種輕鬆方式，體驗這片自然之美。

探索基奈峽灣的最佳方式是參加遊船之旅，遊客可以藉此欣賞高聳的潮汐冰川、觀賞鯨魚與海豹，及以公園為家的各類海鳥。遊船行程通常配有解說，讓體驗既富教育意義又充滿樂趣。希望在陸地上體驗公園景觀的遊客，Exit冰川區設有通往冰川觀景台的無障礙步道。冰川觀景環形步道是條長半英里、鋪設平坦的短程步道，可欣賞到冰川及周邊山脈景色。公園還提供由管理員帶領的導覽活動，在輕鬆氛圍中深入了解該地區地質與野生動物。

6. 猶他州布萊斯峽谷（Bryce Canyon）國家公園

布萊斯峽谷的魅力在於，只需將車停好，步行至峽谷邊緣，便會讚嘆不已。該公園以奇特的「惡魔石柱」（hoodoo rock）和超脫塵世的景觀聞名，沿著Rim步道的各觀景點，皆可輕鬆抵達公園內的天然露天劇場。日落點（Sunset Point）與日出點（Sunrise Point）等處，皆無需艱苦步行，即可飽覽遼闊景致。

若想悠閒自駕，全長18英里的布萊斯峽谷景觀公路沿途設有眾多停車區與觀景台，可輕鬆欣賞公園內壯觀景色，無論何時造訪，都美不勝收。

7. 維吉尼亞州仙納度（Shenandoah）國家公園

若要體驗國家公園內的景觀路線，仙納度絕對是首選。天際線公路（Skyline Drive）全長105英里，蜿蜒穿過藍嶺山脈，沿途設有眾多觀景台，很適合偏好坐在舒適車內欣賞美景的年長者。園區內起伏平緩的丘陵非常適合短程健行，例如平坦且多樹蔭的Limberlost步道，不僅可供輪椅通行，四周更環繞著美麗的林地。

仙納度在秋季也是絕佳的旅遊地點，此時絢麗的秋色會為造訪遊客展現出橙、金黃、紅三色交織的絕美景色。

8. 佛羅里達州大沼澤地（Everglades）國家公園

擁有平坦步道與全景視野的佛羅里達州大沼澤地，同樣是最適合年長者的國家公園之一。擁有廣闊的濕地與多樣的野生動物，可參加由嚮導帶領的「鯊魚谷觀光電車之旅」（Shark Valley Tram Tour）探索公園，行經15英里風景優美地帶，有機會觀賞鱷魚、珍奇鳥類及其他野生動物。

園區內的Anhinga步道是年長者的另個好選擇，這條短而平坦的木棧道，蜿蜒穿過鋸齒草沼澤，能近距離觀察園區內的動植物。搭乘遊船暢遊大沼澤地，也是消磨午後時光的絕佳方式。

9. 懷俄明州、蒙大拿州、愛達荷州黃石（Yellowstone）國家公園

作為世界首座國家公園，黃石以地熱奇觀和多樣的野生動物聞名。年長者會發現這裡有許多無障礙區域與步道，讓探索這座遼闊公園不致太困難。「老忠實間歇泉」（Old Faithful Geyser）是輕鬆的必遊景點，環繞間歇泉的木棧道可供輪椅通行，讓任何人無需克服艱險地形、都能近距離見證奇觀。附近的「上間歇泉盆地」也設有無障礙木棧道，讓遊客能探索其他地熱景觀，如溫泉和色彩斑斕的水池。

若想享受風景優美的自駕之旅，「大環線公路」（Grand Loop Road）是絕佳選擇。全長142英里的道路環繞整座公園，途經許多最著名景點，包括黃石大峽谷與黃石湖，沿途的停車區與觀景台，提供無需長途徒步即可欣賞的讚嘆景觀。喜歡觀賞野生動物者，可善用公園內眾多無障礙觀景區，如拉馬爾河谷（Lamar Valley），只需待在車內或沿著無障礙步道行走，便能輕鬆觀賞野牛、麋鹿，有時還能看到狼與熊。不過，最好避免在夏季前往。六至八月期間，黃石公園每月遊客量高達一百萬人次，若選在春、秋季造訪，會輕鬆許多。

精華 FAQ

  • 文章聚焦美國9座對年長者友善的國家公園，重點是無障礙設施、平坦步道、接駁車與自駕觀景，讓退休人士也能舒適欣賞自然景觀。

  • 迪納利、大峽谷、阿卡迪亞、仙納度與黃石都很適合搭接駁車或自駕；例如天際線公路、Desert View Drive和大環線公路都能減少步行負擔。

  • 年長者可選擇輪椅可通行步道、平坦木棧道、觀景台與遊船等行程，如優勝美地谷、布萊斯峽谷、Everglades電車與基奈峽灣遊船，兼具舒適與風景。

雅虎 阿拉斯加州 退休

上一則

Lady Gaga拍日本廣告不為賣新品 邀你到便利商店打工

延伸閱讀

愛爾蘭列必訪清單？旅遊達人推薦10絕美景點

愛爾蘭列必訪清單？旅遊達人推薦10絕美景點
秋遊新墨西哥州 84英里環形路線盡攬精華

秋遊新墨西哥州 84英里環形路線盡攬精華
城鎮傳真／走出紐約5景點 加滿油就出發

城鎮傳真／走出紐約5景點 加滿油就出發
秋日來趟廊橋之旅 全美10最佳自駕路線

秋日來趟廊橋之旅 全美10最佳自駕路線

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
大反轉 8旬打工翁募70萬 好心發起人「鄰居」竟是女兒

大反轉 8旬打工翁募70萬 好心發起人「鄰居」竟是女兒
退休父母的子女也可領社安金 這項冷門福利很多人錯過

退休父母的子女也可領社安金 這項冷門福利很多人錯過