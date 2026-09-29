全美多數國家公園未必適合年長旅客 但這9處例外

阿拉斯加州迪納利（Denali）國家公園。圖：pixabay

國家公園是任何年齡愛好戶外活動者的休閒勝地，但部分退休 人士不免遲疑，這些遼闊的自然景觀是否適合他們？雅虎 （Yahoo）新聞網站撰稿人基霍（Jacqueline Kehoe）表示，答案毫無疑問是「YES」；許多公園都設有精心規劃的步道與無障礙探險活動，讓每個人都能享受美國這些受保護地區的壯麗美景。無論是喜好寧靜的健行步道、風景優美的自駕路線，或是無障礙遊客中心，以下是基霍為年長者與退休人士選出9處國家公園，著重於輕鬆、舒適且無壓力的探險體驗，同時不犧牲多樣的景觀與刺激感。

強制的接駁車服務與輕鬆可及的美景，這裡堪稱是年長者最理想的國家公園之一。迪納利國家公園坐擁北美最高峰，為年長者提供最佳的荒野、野生動物與無障礙探險體驗；雖然公園內大部分地形崎嶇，但因多數區域不允許私人車輛通行，遊客多會搭乘接駁車探索園區。接駁車行駛全長42英里的景觀路線，讓乘客在舒適的車廂內盡覽迪納利峰的雄偉面貌，並有機會觀賞灰熊、馴鹿和駝鹿等；接駁車提供短程免費到長程導覽等多種選擇。

想伸展雙腿的遊客，McKinley Station步道是條平坦且無障礙1.6英里步道，起點位於迪納利遊客中心。這條步道蜿蜒穿過蓊鬱的森林，沿著Riley溪延伸，既能欣賞風景，又無費力的陡坡。遊客中心及各觀景台等無障礙地點還有公園管理員帶領的活動，任何人都能依自己的步調輕鬆欣賞迪納利的宏偉景觀。值得注意的是，接駁車只在夏季5月中至9月下旬運行。

2. 亞利桑納州大峽谷（Grand Canyon）國家公園

大峽谷令人嘆為觀止的景觀，是全美最易於造訪的國家公園之一；南緣路面平坦且鋪設完善，常見輪椅、代步車和嬰兒車沿著峽谷邊緣漫遊。想要深入探索又想避開陡峭步道的人來說，Rim步道是條沿著峽谷邊緣延伸數英里的平坦小徑，無需辛苦跋涉，即可欣賞令人屏息的景色。馬瑟角（Mather Point）與亞瓦派觀景點（Yavapai Point）都能提供絕美的峽谷景觀，且從遊客中心即可前往。

若想自駕，「沙漠觀景大道」（Desert View Drive）不容錯過，沿途設有多處停車觀景點，可欣賞峽谷與科羅拉多河景色。大峽谷同時擁有完善的接駁車系統，可載送遊客前往這座舉世聞名公園的所有亮點。

3. 加州優勝美地（Yosemite）國家公園

對年長者而言，沒有比優勝美地更理想的國家公園了，這裡擁有全球知名且易於抵達的景觀。「國家公園之父」約翰·繆爾（John Muir）曾說，優勝美地是一座花崗岩大教堂，擁有高聳的懸崖、瀑布和巨大紅杉。年長者可以輕鬆享受優勝美地谷的美景，鋪設的步道可通往優勝美地瀑布與酋長岩（El Capitan）等地標。下優勝美地瀑布步道是條短程且輪椅可通行的步道，方便欣賞公園內最高瀑布。

若想體驗更悠閒的行程，不妨駕車沿冰川點路（Glacier Point Road）上行，飽覽山谷與半圓頂（Half Dome）全景。優勝美地還提供多種無障礙接駁服務，無需長途步行即可輕鬆探索園區。

4. 緬因州阿卡迪亞（Acadia）國家公園

這座友善年長者的國家公園設有完善的免費接駁車，行經各處景點。坐落於緬因州壯麗而崎嶇的海岸線，該公園將森林、山巒與海岸風光融為一幅全景畫面。公園環形公路是必遊路線，可輕鬆前往各主要景點，如東海岸最高點凱迪拉克山（Cadillac Mountain）；可駕車或搭乘接駁車直達山頂，飽覽遼闊海景。

公園內的Island Explorer接駁車免費，春秋季運行部分路線、夏季全面服務，且行經各處，包括部分露營地與飯店，可以在不開車下暢遊阿卡迪亞。想步行探索公園的年長者，Jordan Pond步道是條環繞寧靜湖泊、地勢相對平坦的步道，沿途可欣賞「氣泡山」（The Bubbles），這兩座聳立湖岸邊的圓形山丘。

5. 阿拉斯加州基奈峽灣（Kenai Fjords）國家公園

基奈峽灣也是美國最適合年長者的國家公園之一，只需登船即可。該公園以宏偉的冰川與海洋野生動物聞名，是個令人難忘且出乎意料地容易造訪的景點。雖然公園內大部分景觀地勢崎嶇且偏遠，但因大部分都是水域，任何人都能透過幾種輕鬆方式，體驗這片自然之美。

探索基奈峽灣的最佳方式是參加遊船之旅，遊客可以藉此欣賞高聳的潮汐冰川、觀賞鯨魚與海豹，及以公園為家的各類海鳥。遊船行程通常配有解說，讓體驗既富教育意義又充滿樂趣。希望在陸地上體驗公園景觀的遊客，Exit冰川區設有通往冰川觀景台的無障礙步道。冰川觀景環形步道是條長半英里、鋪設平坦的短程步道，可欣賞到冰川及周邊山脈景色。公園還提供由管理員帶領的導覽活動，在輕鬆氛圍中深入了解該地區地質與野生動物。

6. 猶他州布萊斯峽谷（Bryce Canyon）國家公園

布萊斯峽谷的魅力在於，只需將車停好，步行至峽谷邊緣，便會讚嘆不已。該公園以奇特的「惡魔石柱」（hoodoo rock）和超脫塵世的景觀聞名，沿著Rim步道的各觀景點，皆可輕鬆抵達公園內的天然露天劇場。日落點（Sunset Point）與日出點（Sunrise Point）等處，皆無需艱苦步行，即可飽覽遼闊景致。

若想悠閒自駕，全長18英里的布萊斯峽谷景觀公路沿途設有眾多停車區與觀景台，可輕鬆欣賞公園內壯觀景色，無論何時造訪，都美不勝收。

7. 維吉尼亞州仙納度（Shenandoah）國家公園

若要體驗國家公園內的景觀路線，仙納度絕對是首選。天際線公路（Skyline Drive）全長105英里，蜿蜒穿過藍嶺山脈，沿途設有眾多觀景台，很適合偏好坐在舒適車內欣賞美景的年長者。園區內起伏平緩的丘陵非常適合短程健行，例如平坦且多樹蔭的Limberlost步道，不僅可供輪椅通行，四周更環繞著美麗的林地。

仙納度在秋季也是絕佳的旅遊地點，此時絢麗的秋色會為造訪遊客展現出橙、金黃、紅三色交織的絕美景色。

8. 佛羅里達州大沼澤地（Everglades）國家公園

擁有平坦步道與全景視野的佛羅里達州大沼澤地，同樣是最適合年長者的國家公園之一。擁有廣闊的濕地與多樣的野生動物，可參加由嚮導帶領的「鯊魚谷觀光電車之旅」（Shark Valley Tram Tour）探索公園，行經15英里風景優美地帶，有機會觀賞鱷魚、珍奇鳥類及其他野生動物。

園區內的Anhinga步道是年長者的另個好選擇，這條短而平坦的木棧道，蜿蜒穿過鋸齒草沼澤，能近距離觀察園區內的動植物。搭乘遊船暢遊大沼澤地，也是消磨午後時光的絕佳方式。

9. 懷俄明州、蒙大拿州、愛達荷州黃石（Yellowstone）國家公園

作為世界首座國家公園，黃石以地熱奇觀和多樣的野生動物聞名。年長者會發現這裡有許多無障礙區域與步道，讓探索這座遼闊公園不致太困難。「老忠實間歇泉」（Old Faithful Geyser）是輕鬆的必遊景點，環繞間歇泉的木棧道可供輪椅通行，讓任何人無需克服艱險地形、都能近距離見證奇觀。附近的「上間歇泉盆地」也設有無障礙木棧道，讓遊客能探索其他地熱景觀，如溫泉和色彩斑斕的水池。

若想享受風景優美的自駕之旅，「大環線公路」（Grand Loop Road）是絕佳選擇。全長142英里的道路環繞整座公園，途經許多最著名景點，包括黃石大峽谷與黃石湖，沿途的停車區與觀景台，提供無需長途徒步即可欣賞的讚嘆景觀。喜歡觀賞野生動物者，可善用公園內眾多無障礙觀景區，如拉馬爾河谷（Lamar Valley），只需待在車內或沿著無障礙步道行走，便能輕鬆觀賞野牛、麋鹿，有時還能看到狼與熊。不過，最好避免在夏季前往。六至八月期間，黃石公園每月遊客量高達一百萬人次，若選在春、秋季造訪，會輕鬆許多。