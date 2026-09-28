有些飯店在整理房間時，員工會將毛巾折成動物造型，給客人驚喜。圖為示意圖，與新聞當是飯店無關。(圖／AI生成)

給小費真的能觸發「都市傳說」？泰國普吉島芭東灣住宅飯店（Patong Bay Residence）近日分享了一組讓人會心一笑的照片。一名每年都會造訪該飯店的熟客，在房內床上留下了小費與一張字條，希望能看到房務人員用毛巾摺的小動物。沒想到當他回到房間時，眼前景象讓他瞬間驚呆！整張床竟被房務團隊擺滿了各式毛巾動物，簡直就像打造了一座小型「毛巾動物園」。

留小費附字條 房務員超狂「直接給一座動物園」

根據泰國媒體The Thaiger報導，這名常客每年都會到這家位於普吉島芭東的飯店度假。日前入住時，他在床上放置了現金小費，並用英文寫下一張小字條，希望能獲得毛巾摺成的小動物造型。

為了給這位老朋友一個大驚喜，飯店房務團隊決定「開大招」，不僅完全滿足顧客的要求，更是發揮極致創意與手藝，用不同顏色與大小的毛巾，在床上擺滿了各式各樣的動物。

從飯店公布的照片可以看到，整張床上擺滿了長頸鹿、孔雀、犀牛、恐龍、青蛙、小熊、小豬、兔子、小狗、猴子以及企鵝等十多隻毛巾動物，場面相當壯觀。

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「小要求，大用心」 飯店：希望客人笑著回家

飯店在官方社群平台上以泰文表示，雖然顧客的要求很小，但房務團隊傾注了極大的心力，因為飯店希望顧客每一次入住，都能帶著燦爛的笑容回家。飯店也用英文寫下：「顧客要求毛巾動物……我們的房務團隊直接拚了！微小的要求，滿滿的心意。」

都市傳說成真！留小費求「毛巾摺動物」 房務直接蓋一座動物園

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