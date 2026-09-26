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日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

記者楊德宜／台北即時報導
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日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，海外旅客結帳先支付含稅價格，離境時再經海關確認後取得退款。經營「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專的林氏璧表示，11月之後，免稅品特殊包裝廢除，消耗品不再用密封袋包裝。但是消耗品要辦退稅的話，在日本還是不能把它吃掉、用掉。

林氏璧表示，如果在機場需要被檢查時，沒辦法出示你買的東西，在那一張收據上所有的東西都不能退稅。另外，非消耗品像是衣服照相機等，一直以來都是可以在日本國內就開始使用的，完全沒有問題。

不過，有部分店員把消耗品和非消耗品全都包在免稅品密封袋，還要求在日本都不能用。林氏璧表示，是店員對目前制度的誤解，不過這也不重要了，反正11月之後就會廢掉， 結帳的速度可能會快一點。

網友表示，「這樣以後就要買購物袋，或是自己帶購物袋了，這個免稅袋很好提啊」、「一整包免稅袋直接塞進去行李箱其實還滿方便的」、「身為前藥妝店店員，請大家務必事前把要免稅及不免稅分開，這樣才能加速結帳流程，大量購買的鄉親，最好先清點一下數量，如果發現店員有錯誤馬上反應」、「都出國了，還在乎那一點稅」、「其實，我已經很習慣打包免稅袋，袋子讓行李物品不易散開，只要調整好每包的形狀，就可以按照俄羅斯方塊模式，緊密卡好戰利品」。

精華 FAQ

  • 日本11月1日起改為「先付後退」模式，海外旅客結帳時先支付含稅價格，離境時再經海關確認，之後才能取得退稅款項。

  • 免稅品特殊包裝將廢除，消耗品不再用密封袋包裝，但若要辦退稅，仍不能在日本境內把它吃掉或用掉，否則可能影響退稅。

  • 林氏璧提醒，若在機場被檢查時無法出示所購買的東西，該張收據上列出的所有商品都不能退稅；非消耗品如衣服、相機則原本就可先使用。

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