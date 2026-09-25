華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價
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從洛杉磯搭巴士一路前往紐約，需要多少耐心？小紅書一名旅美華人「CharlotteLoveAndPeace」近日挑戰搭乘Greyhound灰狗巴士橫跨美國，原訂車程66小時，因延誤2小時，最終花了68小時才抵達。她形容這趟旅程既「太酷」又近乎瘋狂，朋友更笑稱，時間長到足以在車上寫完一本人生傳記。
Charlotte透露，整段車票透過Greyhound App一次購買，價格為192美元，途中共轉乘3次。相較過去影視作品呈現的「髒亂差」印象，她此次搭乘的數輛巴士大致乾淨，車上廁所維持得不錯，也提供插座及Wi-Fi；多數司機相當照顧乘客，會主動詢問轉乘是否遇到困難，並提醒不得外放音樂或大聲打電話。
最令她難忘的是沿途景色。巴士從西岸出發，依序穿越沙漠、紅色岩地、洛磯山脈、大平原及阿巴拉契亞山區，也經過礦場、鐵路、河流與舊工業城市，壯麗景色讓她嘖嘖稱奇「這是我免費能看的嗎」。她表示，許多停靠地點若非搭乘這趟巴士，可能一輩子都不會造訪，也讓交通移動本身成為旅行的一部分。
灰狗巴士沿途停靠站點眾多，一般休息時間約5至20分鐘，遇到用餐時間或大型車站，有時可停留約1.5小時。不過Charlotte提醒，司機不會等待逾時乘客，她曾差點被留在偏遠地區，途中遇到的一名台灣旅客更因錯過發車時間，只能花高額車資搭計程車追趕。因此，購買聯程票較方便，前段班次若延誤，後續行程通常能由系統協助調整。
留言區大讚Charlotte是「狠人」，也有人認為長途巴士睡眠、洗漱都不方便，火車即使搭普通座位仍可能更舒適。另有乘客分享，曾遇到車內氣味及秩序不佳的情況，體驗仍因路線與班次而異。Charlotte則建議攜帶厚衣物、足夠飲水和食物，並預留彈性時間；她抵達後雖不覺得特別疲累，雙腳與腳踝卻明顯腫脹，也體認到超長途巴士適合偶爾體驗，並不宜頻繁搭乘。
她原訂車程是66小時，因途中延誤2小時，最後總共花了68小時才從洛杉磯抵達紐約；整段聯程票則透過Greyhound App一次購買，票價為192美元。 Charlotte表示，實際搭乘的幾輛巴士大致乾淨，廁所狀況也不錯，還有插座與Wi-Fi；司機多半會提醒乘客轉乘與乘車規矩，整體和外界常見的負面印象不同。 她認為沿途經過沙漠、洛磯山脈等景色非常震撼，但長途巴士不會等遲到乘客，曾有人因此花高額車資改搭計程車追趕；她自己下車後腳踝也明顯腫脹。
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她原訂車程是66小時，因途中延誤2小時，最後總共花了68小時才從洛杉磯抵達紐約；整段聯程票則透過Greyhound App一次購買，票價為192美元。
Charlotte表示，實際搭乘的幾輛巴士大致乾淨，廁所狀況也不錯，還有插座與Wi-Fi；司機多半會提醒乘客轉乘與乘車規矩，整體和外界常見的負面印象不同。
她認為沿途經過沙漠、洛磯山脈等景色非常震撼，但長途巴士不會等遲到乘客，曾有人因此花高額車資改搭計程車追趕；她自己下車後腳踝也明顯腫脹。
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