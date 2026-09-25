華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價

華人挑戰搭乘Greyhound灰狗巴士橫跨美國，原訂車程66小時，因延誤2小時，最終花了68小時才抵達。灰狗巴士示意圖，非新聞事件圖。(路透資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人Charlotte搭灰狗巴士橫跨美國，原訂66小時卻延誤2小時。

華人Charlotte搭灰狗巴士橫跨美國，原訂66小時卻延誤2小時。 重點二： 她花192美元買聯程票，途中轉乘3次，車況與服務出乎意料不差。

她花192美元買聯程票，途中轉乘3次，車況與服務出乎意料不差。 重點三：沿途景色壯麗難忘，但超長途搭乘需防誤車與腳踝腫脹。

從洛杉磯 搭巴士一路前往紐約，需要多少耐心？小紅書 一名旅美華人 「CharlotteLoveAndPeace」近日挑戰搭乘Greyhound灰狗巴士橫跨美國，原訂車程66小時，因延誤2小時，最終花了68小時才抵達。她形容這趟旅程既「太酷」又近乎瘋狂，朋友更笑稱，時間長到足以在車上寫完一本人生傳記。

Charlotte透露，整段車票透過Greyhound App一次購買，價格為192美元，途中共轉乘3次。相較過去影視作品呈現的「髒亂差」印象，她此次搭乘的數輛巴士大致乾淨，車上廁所維持得不錯，也提供插座及Wi-Fi；多數司機相當照顧乘客，會主動詢問轉乘是否遇到困難，並提醒不得外放音樂或大聲打電話。

最令她難忘的是沿途景色。巴士從西岸出發，依序穿越沙漠、紅色岩地、洛磯山脈、大平原及阿巴拉契亞山區，也經過礦場、鐵路、河流與舊工業城市，壯麗景色讓她嘖嘖稱奇「這是我免費能看的嗎」。她表示，許多停靠地點若非搭乘這趟巴士，可能一輩子都不會造訪，也讓交通移動本身成為旅行的一部分。

灰狗巴士沿途停靠站點眾多，一般休息時間約5至20分鐘，遇到用餐時間或大型車站，有時可停留約1.5小時。不過Charlotte提醒，司機不會等待逾時乘客，她曾差點被留在偏遠地區，途中遇到的一名台灣旅客更因錯過發車時間，只能花高額車資搭計程車追趕。因此，購買聯程票較方便，前段班次若延誤，後續行程通常能由系統協助調整。

留言區大讚Charlotte是「狠人」，也有人認為長途巴士睡眠、洗漱都不方便，火車即使搭普通座位仍可能更舒適。另有乘客分享，曾遇到車內氣味及秩序不佳的情況，體驗仍因路線與班次而異。Charlotte則建議攜帶厚衣物、足夠飲水和食物，並預留彈性時間；她抵達後雖不覺得特別疲累，雙腳與腳踝卻明顯腫脹，也體認到超長途巴士適合偶爾體驗，並不宜頻繁搭乘。