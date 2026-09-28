66號公路傳奇「巴格達咖啡館」 恐將走入歷史

66號公路今年迎接通車一百年，不過位於加州66號公路一處傳奇地標「巴格達咖啡館」(Bagdad Cafe)在經營多年後，因為創辦人過世，廚房停止供餐，恐將走入歷史。Image by Andi Koslowski from Pixabay

66號公路今年迎接通車一百年，不過位於加州 66號公路一處傳奇地標「巴格達咖啡館」(Bagdad Cafe)在經營多年後，因為創辦人過世，廚房停止供餐，恐將走入歷史。

根據紐約郵報(New York Post)報導，「巴格達咖啡館」創辦人安德莉亞·普魯特(Andrea Pruett)受1987年同名電影啟發，1995年在紐伯里泉(Newberry Springs)經營咖啡館，多年來成為傳奇「母親之路」(Mother Road)最受歡迎的一處停靠站。

這間外型獨特的咖啡館坐落於66號公路旁，內外遍布來自世界各地的旗幟、郵票、車牌和運動衫，然而疫情 期間，巴格達咖啡館一度停業，即使疫情結束，也未能恢復過往榮景，2023年8月熱帶颶風希拉蕊(Hilary)來襲，巴格達咖啡館不堪強風吹襲，屋頂坍塌，事後透過網路募款，得以集資2萬5000元用於修繕。

咖啡館經理布拉德利(Mark Bradley)指出：「我們這裡沒有當地顧客，目前也不提供餐飲服務，但我們絕對是值得一遊的地標，這裡有某些奇妙的事情。」

巴格達咖啡館遠近馳名，曾吸引摩納哥親王阿爾貝二世(Prince Albert of Monaco)和奧斯卡影后芮妮齊薇格(Renée Zellwegger)等名流前來朝聖，後者參加深夜談話性節目「今夜秀」(The Tonight Show)時，還主動分享個人造訪經驗。

今年年初，普魯特去世，享年85歲，但她生前熱情好客的經營之道，令人難忘，孫子蘭德斯(Greg Landers)透露：「每當有人進來，她就像導演喊開拍(Action)一樣，立馬上前招呼客人入座，回答他們的問題。」

法國製片德卡莫(Leá De Carmo)今年推出名為「巴格達守護者」(The Keeper of Bagdad)的紀錄片，披露普魯特晚年生活：「有一件事她從未忘記，那就是這家咖啡館。」並強調：「她始終清楚自己身在何處，也知道這裡正是她想待的地方。」

咖啡館管理人之一派克(Matt Parker)表示，咖啡廳生意好的時候，單日出現三輛遊覽車，儘管廚房不再營業，但咖啡館仍吸引大批遊客前來拍照留念、採購紀念品：「這種地方無法複製，我們只是這裡的管理人，從某種意義來說，這裡既是博物館、也是教堂，承載一切，普魯特夫人一心致力保護這裡，保護這批屬於公眾的物品，保護他們留下的記憶。」在普魯特過世後，遺屬對於這間咖啡館的未來仍在商議當中。