「全球50佳飯店」榜單揭曉 香港瑰麗連2年奪冠

示意圖。Image by Engin Akyurt from Pixabay

第四屆「全球50佳飯店」（50 Best Hotels）榜單，近日於巴黎羅浮宮 的卡魯塞爾展廳（Les Salles du Carrousel）揭曉。香港 瑰麗酒店（Rosewood）連續第二年蟬聯榜首，而亞洲酒店表現亮眼，在前10名中佔據了6席。整體而言，本屆榜單與去年差異不大，但有數間飯店脫穎而出，成功躋身前50名。

香港瑰麗酒店總經理蒙塔納里（Hugo Montanari）表示，連續兩年榮登榜首，這份榮耀需一點時間來消化；這對業務幫助甚大，也有助香港在疫情 後重新成為熱門的旅遊地點，香港瑰麗已成為旅客造訪這座城市的理由之一。蒙塔納里說，自去年獲獎以來，該飯店接待的國際旅客明顯增加，通常得獎所帶來的熱度在幾個月後就會消退，但「全球50佳飯店」的效應卻持續了一整年。

香港瑰麗酒店現已擁有11間餐廳和酒吧，蒙塔納里暗示將有新餐廳即將登場，並指出酒店每年會關閉各樓層數周以進行改裝，目的是永遠不需要進行大規模的翻新。

瑰麗酒店集團亦憑藉極具在地特色的設計與沉浸式體驗，榮獲「法拉利特倫托（Ferrari Trento）最受讚賞酒店集團獎」，且旗下四家酒店躋身前25名。競爭對手文華東方（Mandarin Oriental）、半島（Peninsula）、萊佛士（Raffles）、貝夢德（Belmond）、寶格麗（Bulgari）、安縵（Aman）、四季（Four Seasons）及嘉佩樂（Capella）等全球品牌，均有多家酒店名列50佳榜單。

對於獨立飯店來說，在與大型品牌的強大行銷實力競爭時，要在全球建立聲譽實非易事；但像第5名、位於義大利科莫湖畔的帕薩拉夸（Passalacqua）酒店、第9名、墨西哥的猶加敦夏布萊度假村（Chablé Yucatán），以及第36名、瑞士的巴德魯特皇宮（Badrutt’s Palace）酒店，卻是幾家成功躋身頂尖行列的代表。

在歐洲城市中，巴黎和倫敦表現最為亮眼，分別有4家與3家飯店躋身50佳。美國僅有兩家飯店進入榜單，分別是第45名、位於猶他州峽谷點的安縵吉里（Amangiri）以及第22名、位於加州聖塔芭芭拉的聖思多羅牧場（San Ysidro Ranch）飯店。