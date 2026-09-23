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星宇航空與美國航空合作聯營航班 擴大北美航網

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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星宇航空擴大北美航網便利性，宣佈與美國航空啟動聯營航班，延伸北美內陸航點。(星宇...
星宇航空擴大北美航網便利性，宣佈與美國航空啟動聯營航班，延伸北美內陸航點。(星宇航空提供)

星宇航空宣布，與美國航空的聯營航班23日正式開賣，將以共掛航班方式營運星宇航空跨洋航線及美國航空紐約、費城、芝加哥、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯等20個北美主要城市航線，象徵雙方合作再深化，持續為旅客帶來更便利順暢的飛航服務。

星宇航空執行長翟健華表示，與美國航空的聯營合作是星宇航空重要的里程碑，很高興能有如此堅強的夥伴，結合星宇的亞洲航線與美國航空綿密的北美網絡，除可大幅提升彼此的競爭優勢，亦可為雙方旅客打造更順暢無縫的跨國旅程。

美國航空聯盟資深副總Anmol Bhargava表示，台北是全球旅客商務、探親及休閒旅遊的重要目的地。很高興與星宇航空合作，為旅客提供更多元的旅行選擇。此次合作不僅強化雙方的全球航網，也為旅客開啟更多具競爭力的行程選項。期待與星宇航空持續合作，為旅客創造更加豐富且優質的旅行體驗。

星宇航空說明，美國航空為全球最大航空公司之一，於北美擁有超過200個航點，會員人數更超過億人。透過雙方的緊密合作，雙邊旅客可享有「一本票」與「行李直掛」至最終目的地的便利體驗。

星宇航空旅客飛抵美國後，可輕鬆銜接美國航空航班，前往北美超過250個城市，本次挑選20個城市進行聯營合作。北美出發的旅客亦可利用雙邊的航班，便利抵達台北，並進一步利用星宇航空綿密的區域航網，前往亞洲多達28個重要城市航點。

除正式開啟共掛航班合作，星宇航空與美國航空的會員哩程合作亦積極籌備，未來雙邊會員搭乘聯營航班，將可互相累積哩程並兌換酬賓機票，大幅提升雙方會員哩程的使用彈性與多元性。

星宇航空持續深耕北美航線，今年初開闢台北-鳳凰城航線，美國西部已大致佈局完成，未來也將逐步拓展航點至美國中部及東部。除積極拓展航網外，星宇航空亦持續深化與美國航空及阿拉斯加航空的合作，透過與強而有力的航空夥伴攜手，結合星宇航空在亞洲及北美不斷擴張的航網，串聯更多航點，為旅客帶來更便利、靈活的轉機選擇，滿足多元旅運需求，提供更優質、順暢的飛行體驗。

精華 FAQ

  • 雙方正式開賣聯營航班，採共掛航班方式營運，串聯星宇跨洋航線與美國航空北美主要城市航點，讓旅客可更順暢銜接台北與北美各地。

  • 旅客可享有一本票與行李直掛至最終目的地的服務，抵達美國後也能更方便轉接美國航空航班，前往更多北美城市，提升整體旅行效率。

  • 星宇已開航台北至鳳凰城，接下來將逐步拓展至美國中部與東部，同時深化與美國航空及阿拉斯加航空合作，擴大北美與亞洲轉機網絡。

芝加哥 星宇航空

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