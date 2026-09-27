偽景點、人造景點歷久不衰 連AI也生成景點騙到遊客

冰島著名的藍湖(Blue Lagoon)也是人造溫泉，距離機場交通便利、還設有水上酒吧。美聯社

旅遊網站、部落客、網紅總是分享令人屏息的美景，許多人都因此被吸引到當地一探究竟，然而真相有時令人失望：一些景點只是「仿古」、人造的噱頭，而在人工智慧(AI)興起後，有些景點甚至是生成的。

有線電視新聞網(CNN)報導，義大利 北部曾有座號稱歷史悠久的希臘露天劇場，在TripAdvisor上有幾則亮眼的五星評價。然而這個占地5.4萬平方呎的「古代」遺址其實是由弗朗科・馬洛索(Franco Malosso)僱用了一家當地建設公司所蓋的，向毫不知情的遊客收取46元的參觀費。馬洛索靠這座以假亂真的建築行騙超過10年後，他遭到逮捕，並被控偽造等多項罪名。

法庭文件顯示，該建築使用新開採的石材和水泥，並在支撐牆頂部鋪設了保麗龍。對於略懂古代歷史的人來說，這其中疑點重重，如劇場是扇形的而非橢圓形的圓形劇場；它也不可能是希臘的，義大利北部遍布羅馬遺跡，古希臘的殖民活動範圍更南。最明顯的是原本應為舞台的地方，被馬洛索挖成水池，擺明要給遊客拍照用，然而那些對混凝土雕柱、石灰石雕像讚不絕口的遊客似乎並不在意這些。

據稱曾在這座露天劇場待過的名人之一，是茱麗葉・卡普萊特(Juliet Capulet)，也就是莎士比亞名劇「羅密歐與茱麗葉」的女主角。即使她是虛構人物，也沒有阻止遊客買單：她的「故居」建於14世紀，1905年被維洛納市(Verona)收購，精心修繕成一座浪漫聖地，興建了一座以劇中陽台為靈感的陽台、安了一座茱麗葉雕像，成為當地最受歡迎的景點之一。

冰島著名的藍湖(Blue Lagoon)也是人造溫泉，距離機場交通便利、還設有水上酒吧；亞洲擁有許多古老的佛像，但人氣極高的香港「大佛」卻是90年代所建。事實已證明很多遊客並不介意參觀刻意打造的景點。中國一些仿古景點依舊熱門，遊客都喜歡來此拍照，這些景點通常也鄰近大城市，更加方便省時。

吸引遊客前往假景點的並不只有人類自己。遊客去年開始湧向澳洲塔斯馬尼亞島(Tasmania)東北部森林的韋德伯勒(Weldborough)天然溫泉，被描述「一處靜謐的世外桃源」、「寧靜的天堂」，號稱是「徒步旅行者的最愛」。但其實該溫泉根本不存在，是AI幻覺生成的內容，經營當地旅遊公司的負責人說這是外包行銷公司出的差錯。