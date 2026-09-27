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偽景點、人造景點歷久不衰 連AI也生成景點騙到遊客

編譯廖振堯／即時報導
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冰島著名的藍湖(Blue Lagoon)也是人造溫泉，距離機場交通便利、還設有水...
冰島著名的藍湖(Blue Lagoon)也是人造溫泉，距離機場交通便利、還設有水上酒吧。美聯社

旅遊網站、部落客、網紅總是分享令人屏息的美景，許多人都因此被吸引到當地一探究竟，然而真相有時令人失望：一些景點只是「仿古」、人造的噱頭，而在人工智慧(AI)興起後，有些景點甚至是生成的。

有線電視新聞網(CNN)報導，義大利北部曾有座號稱歷史悠久的希臘露天劇場，在TripAdvisor上有幾則亮眼的五星評價。然而這個占地5.4萬平方呎的「古代」遺址其實是由弗朗科・馬洛索(Franco Malosso)僱用了一家當地建設公司所蓋的，向毫不知情的遊客收取46元的參觀費。馬洛索靠這座以假亂真的建築行騙超過10年後，他遭到逮捕，並被控偽造等多項罪名。

法庭文件顯示，該建築使用新開採的石材和水泥，並在支撐牆頂部鋪設了保麗龍。對於略懂古代歷史的人來說，這其中疑點重重，如劇場是扇形的而非橢圓形的圓形劇場；它也不可能是希臘的，義大利北部遍布羅馬遺跡，古希臘的殖民活動範圍更南。最明顯的是原本應為舞台的地方，被馬洛索挖成水池，擺明要給遊客拍照用，然而那些對混凝土雕柱、石灰石雕像讚不絕口的遊客似乎並不在意這些。

據稱曾在這座露天劇場待過的名人之一，是茱麗葉・卡普萊特(Juliet Capulet)，也就是莎士比亞名劇「羅密歐與茱麗葉」的女主角。即使她是虛構人物，也沒有阻止遊客買單：她的「故居」建於14世紀，1905年被維洛納市(Verona)收購，精心修繕成一座浪漫聖地，興建了一座以劇中陽台為靈感的陽台、安了一座茱麗葉雕像，成為當地最受歡迎的景點之一。

冰島著名的藍湖(Blue Lagoon)也是人造溫泉，距離機場交通便利、還設有水上酒吧；亞洲擁有許多古老的佛像，但人氣極高的香港「大佛」卻是90年代所建。事實已證明很多遊客並不介意參觀刻意打造的景點。中國一些仿古景點依舊熱門，遊客都喜歡來此拍照，這些景點通常也鄰近大城市，更加方便省時。

吸引遊客前往假景點的並不只有人類自己。遊客去年開始湧向澳洲塔斯馬尼亞島(Tasmania)東北部森林的韋德伯勒(Weldborough)天然溫泉，被描述「一處靜謐的世外桃源」、「寧靜的天堂」，號稱是「徒步旅行者的最愛」。但其實該溫泉根本不存在，是AI幻覺生成的內容，經營當地旅遊公司的負責人說這是外包行銷公司出的差錯。

精華 FAQ

  • 它被宣稱是歷史悠久的希臘露天劇場，還在TripAdvisor上累積五星評價，實際上卻是以新石材、水泥和保麗龍建成，並長年向遊客收費參觀。

  • 因為劇場外形是扇形而非典型圓形劇場，地點也不太可能屬於希臘文化範圍，且舞台位置被挖成水池，明顯是為拍照造景而非考古遺址。

  • 一則旅遊內容把塔斯馬尼亞東北部森林的韋德伯勒天然溫泉描述得像世外桃源，但該地點其實根本不存在，事後證實是AI幻覺與外包行銷失誤所致。

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