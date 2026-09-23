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華航攜手紐約名店「文文WENWEN」飛洛杉磯吃得到創意台菜

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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豪華經濟艙主菜「海陸油飯」以糯米、香菇佐醬油拌炒，口感柔潤滑順，放上鮮蝦與三層肉...
豪華經濟艙主菜「海陸油飯」以糯米、香菇佐醬油拌炒，口感柔潤滑順，放上鮮蝦與三層肉是家喻戶曉的好味道。(圖／華航提供)

華航機上餐飲再添新菜色，攜手美國人氣台灣料理餐廳「文文WENWEN」，推出創意台菜，10月起搭乘洛杉磯、安大略飛往桃園航班，三艙等旅客都有機會品嘗新台味。

華航表示，位於紐約布魯克林的「文文WENWEN」曾獲米其林指南推薦，創辦人兼主廚史官（Eric Sze）擅長將傳統台灣味結合現代餐飲手法，打造兼具創意與台灣特色的料理，受到美國及國際饕客喜愛。

此次合作餐點中，經濟艙推出台灣代表性美食「經典滷肉飯」，以五花肉慢火滷製，搭配滷蛋及白飯；後續還將推出「蔥薑雞腿菜飯」、「濃香牛油乾拌麵」及「花雕老皮嫩肉炒飯」。豪華經濟艙則以「海陸油飯」登場，糯米搭配香菇、鮮蝦及三層肉拌炒，口感柔潤滑順。後續將推出「紅燒牛肉堡排飯」、「炙燒牛小排佐牛油拌麵」、「芋泥紅燒爌肉飯」等創意台菜。豪華商務艙點心則推出「麻婆麻糬貓耳朵」，以地瓜製作出口感類似麻糬的Q彈麵疙瘩，搭配麻婆醬汁，融合台灣小吃與創意料理。後續還將推出以東方麵食加入西式起士，紅燒醬香結合奶香混搭的「紅燒起士豆腐拉麵」。

華航表示，近年持續與國內外餐廳合作開發機上餐點，台灣出發航班也與大腕燒肉、T+T、小小樹食、雙月等餐廳合作，並引進法朋、Aunt Stella、天仁茗茶、美國Peet's Coffee等特色餐飲，持續豐富旅客的空中飲食體驗。

中華航空聯手美國超人氣台灣料理餐廳「文文 WENWEN」，於洛杉磯、安大略出發的...
中華航空聯手美國超人氣台灣料理餐廳「文文 WENWEN」，於洛杉磯、安大略出發的航班，推出三艙等新式創意台菜。(圖／華航提供)

精華 FAQ

  • 華航此次攜手位於紐約布魯克林、曾獲米其林指南推薦的台灣料理餐廳「文文WENWEN」，由創辦人兼主廚史官主導設計機上餐點。

  • 自10月起，搭乘洛杉磯、安大略飛往桃園的航班旅客都有機會享用新菜，涵蓋經濟艙、豪華經濟艙與豪華商務艙等三艙等。

  • 經濟艙有經典滷肉飯，後續還有蔥薑雞腿菜飯等；豪華經濟艙推出海陸油飯與多款主菜；豪華商務艙則有麻婆麻糬貓耳朵等創意點心。

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