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捨棄AI規劃行程 越來越多人擁抱「老派」旅遊體驗

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by NoName_13 from Pixabay
示意圖。Image by NoName_13 from Pixabay

高爾利（Bob Gourley）每天的工作都離不開科技，但在最近一次前往阿曼首都馬斯喀特（Muscat）的旅程，他卻選擇了「老派」的方式，沒有在網路上預訂機票，而是委託一位旅遊顧問；他也沒有用手機拍照，而是帶了一台要用底片的35mm相機。任職華盛頓特區一家電腦安全公司的高爾利說，在只有36張底片的情況下，他更常停下腳步、也更用心觀察。

結果這趟旅程與過去截然不同，高爾利沒有為了社群媒體貼文而拍攝一堆照片，而是放慢腳步，享受當下每一刻；他幾經琢磨後，才拍下大清真寺（Grande Mosque）的照片。由旅遊顧問策劃的行程，也讓旅程不那麼像「演算法」的千篇一律，而是更有人情味；他看到更多令他感興趣的事物，如古老的穆特拉市集（Mutrah Souq），也更少落入旅遊陷阱。

今日美國（USA Today）報導，在可透過人工智慧（AI）規劃行程的時代，越來越多旅客正捨棄數位效率，轉而追求慢步調、傳統的類比（analog）式體驗；透過重拾底片相機、紙本日記和旅遊顧問，他們發現，捨棄立即的數位滿足感，反而讓旅程更難忘、更有意義，甚至可能更美好。

為何旅客改選類比模式？

大型休閒旅遊集團ALG Vacations的最新調查發現，在使用AI規劃行程的人中，仍有77%希望由真人做出最終決定。在使用AI的千禧世代與Z世代中，也有51%曾透過旅遊顧問預訂行程。

旅客未必反對數位科技，只是不願被演算法「優化」到麻木的程度；他們追求真實且富有人情味的體驗，而非在螢幕上透過AI進行。

這種現象雖不明顯，但若稍加注意便可察覺：人們手拿紙本筆記而非平板電腦；使用拍立得相機而非手機；用心體驗旅程，而非僅是拍段影片。所謂的「no videos」規則便是最好的例子，戶外冒險旅遊預訂平台10Adventures創辦人坎貝爾（Richard Campbell）表示，他從不在前往某個目的地前觀看相關影片。

坎貝爾說，他希望在初次見到某樣事物時，能感到意外與讚嘆，「這是旅行的關鍵所在」。

飯店業者也注意到這一點。位於冰島南部、以賞極光聞名的旅館Rangá，推出一份售價20100克朗（約165美元）的「類比套餐」（Analog Menu）。內容包含兩台即可拍相機、一副旅館的撲克牌、一本關於冰島歷史的著色本（附蠟筆），以及三張明信片；其中最棒的是那張南冰島地圖，上面標有員工親手標註的私房景點，這是任何演算法都無法提供的推薦。

旅遊顧問的回歸？

或許這類「類比旅行」最明顯的跡象，是旅遊顧問的回歸。雖然預訂機票只是一項簡單的動作，但規劃一趟量身打造的「一生一次」旅程，則需聊天機器人無法具備的同理心。

Ensemble旅行社聯盟總裁強森（Michael Johnson）指出，對於比較講究的旅客，行程規劃已回到原點。他表示，在日益自動化的世界中，人們比以往任何時候都更渴望人與人之間的連結；旅遊顧問能提供觀點與安心感，例如對你的南極探險之旅，一艘可容納500名乘客、還是一艘僅能容納140名乘客的郵輪更適合。

這不僅限於富有的高齡旅客，Adios Adventure旅行社的惠特（Jacquie Whitt）表示，其他人同樣渴望人與人之間的連結，她發現向她尋求旅遊建議的40歲以下年輕人正逐漸增加。

惠特說，雖然旅客喜歡數位科技在線上預訂上帶來的便利，但他們仍會請她協助規劃行程、安排活動，以及取得特殊文件的資訊。

如何來一場「類比旅行」

充分體驗類比旅行，並不表示必須成為反科技主義者。以下是幾個方法：

- 練習延遲滿足。像高爾利一樣，試試張數有限的35mm相機，等待底片沖印的過程，能讓旅遊回憶在返家許久後依然鮮明，這正是值得期待的事。ScanMyPhotos網站執行長哥德斯通（Mitch Goldstone）表示，當人們日後重溫過往的旅遊照片時，往往會改變他們對旅行的看法。

- 保留實體紀錄。建築師因茲切爾（Laura Intscher）會花上數小時素描古蹟，而非拍攝照片。她說，她會注意到更多細節，且對所繪製地點的記憶總是更加生動。

- 寫張明信片。夏威夷威基基（Waikiki）的Moana衝浪者度假村提供One Year Wave體驗，讓客人寫一張寄給自己的明信片，由飯店於一年後代為寄出。這份實體的回憶能讓人重新感受當時的旅行氛圍。

- 暫拋電子設備。放下手機或攝影機，別再想著要發文到社群媒體，專注感受所造訪的地方。這並不表示要把手機留在家裡，International Citizens保險公司總裁克羅寧（Joe Cronin）表示，智慧手機仍是不可或缺的旅行工具，多數旅客因實際需求而使用手機，如登機證、翻譯應用程式和緊急聯絡人等。

關鍵在於，何時該使用手機，何時該將它放進口袋？「類比旅行」的目標是讓旅客在返家時感到心滿意足，而不是精疲力竭；在這個追求即時的世界裡，能夠斷開數位連結並與實體世界互動，已成為一種新的奢侈體驗。

精華 FAQ

  • 因為許多人不想被演算法優化到失去驚喜與人情味，仍希望真人提供最終判斷、情境建議與安心感，讓旅程更貼近個人需求，也更難忘。

  • 包括使用35mm底片相機、寫紙本日記或明信片、攜帶實體地圖，以及少看影片、少滑手機，透過延遲滿足與專注當下，讓旅行回憶更深刻。

  • 旅遊顧問重新受到重視，能協助客製化行程與處理細節；飯店也推出類比套餐，提供底片相機、明信片和員工手繪景點地圖，強化獨特體驗。

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