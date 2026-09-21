不只行動電源 飛機「頭頂置物櫃」不建議放這些物品

飛機上的頭頂置物櫃，行李「放得下不等於安全」。（取材自pexels.com@Royal Wave ENT）

搭飛機時，旅客通常會把行李塞進座位上方的置物櫃，但有些物品即使符合尺寸、放得進去，也不代表適合放在那裡。從易碎品、貴重電子產品到行動電源 ，都可能因行李遭擠壓、液體滲漏或電池起火而造成損失，甚至危及其他乘客。

赫芬頓郵報文章作者分享親身經歷，他與妻子在摩洛哥參加烹飪課程後，在當地買了一個塔吉鍋。夫妻倆將陶製鍋子仔細包裹後，放進機艙頭頂置物櫃，還特別用外套遮蓋保護。沒想到抵達目的地打開置物櫃時，塔吉鍋已經摔成好幾塊，原來是有其他乘客為了騰出空間，把沉重的行李硬塞在上面。

另一名旅客史黛西瓦倫斯坦（Stacey Wallenstein）則說，蜜月旅行時曾將婆婆送的葡萄酒放進頭頂置物櫃。飛機降落時，她突然聽見「砰」的一聲，才發現酒瓶破了，裡面的酒流得到處都是。

南十字星旅遊保險公司（Southern Cross Travel Insurance）首席客戶官潔絲斯特蘭奇（Jess Strange）表示，頭頂置物櫃是所有乘客共用的空間，行李可能被重新挪動，重物也可能擠壓其他物品，較小的物件可能被遮住，液體則可能滲入隨身行李。

有人的筆記型電腦被壓壞

該公司曾接獲一名旅客從日本飛往峇里島的理賠案件，對方的MacBook Pro被另一名乘客硬塞進頭頂置物櫃的硬殼行李箱壓壞。斯特蘭奇說，筆記型電腦最大的威脅「可能不是行李轉盤，而是試圖把最後一件超大隨身行李塞進你座位上方置物櫃的陌生人」。

新加坡至印度清奈約每月搭機一次的梅拉・瓦茲（Meera Watts），也曾因頭頂置物櫃內的物品造成他人受傷。她將裝有約100毫升玻璃薰衣草油瓶的盥洗包放在置物櫃內，降落時飛機受到較大衝擊，置物櫃突然打開，盥洗包掉落並擊中下方15C座位的乘客。玻璃瓶摔破後，一塊玻璃碎片割傷對方前臂，傷口需要縫4針。

文章指出，比起行李掉落或物品損壞，航空安全專家更關注可能引發火災或爆炸的物品，其中包括行動電源。

國際民航組織（ICAO）自2026年3月起實施新的行動電源限制，旅客最多攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中為行動電源充電。

部分航空公司對存放位置也有更嚴格規定。聯合航空3月起禁止將行動電源放在頭頂置物櫃，此前曾發生中國國際航空班機的行動電源在頭頂置物櫃起火事件；美國航空與達美航空目前也採取類似限制，要求行動電源放在乘客可以拿取的位置。

不過，斯特蘭奇表示，並非所有電子產品都絕對不能放進頭頂置物櫃，旅客可使用有緩衝作用的保護套，避免筆電、相機等電子產品放在行李最上方而遭重物擠壓；液體則應另外放進防水袋。

野生動物攝影師約翰・西格森（Johan Siggesson）長年搭機旅行，他認為許多旅客最大的錯誤，是認為「只要放得進頭頂置物櫃，就代表放在裡面安全」，但「放得下不等於安全」。