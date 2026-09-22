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北美機場滿意度調查 中西部機場旅客說讚

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旅客離開明尼蘇達州的明尼亞波利斯－聖保羅國際機場（Minneapolis-Sai...
旅客離開明尼蘇達州的明尼亞波利斯－聖保羅國際機場（Minneapolis-Saint Paul International Airport）。路透

今日美國（USA Today）報導，市場調查公司JD Power發布2026北美機場滿意度調查，明尼蘇達州佛州南卡羅萊納州的機場讓旅客留下深刻印象，超級機場（mega airports）評比由明尼蘇達州的明尼亞波利斯－聖保羅國際機場（Minneapolis-Saint Paul International Airport）奪冠，大型機場（large airports）則由佛州坦帕國際機場（Tampa International Airport）獲得第一，南卡的查爾斯頓國際機場（Charleston International Airport）則榮獲中型機場第一的殊榮。

這項調查是根據將近2500份美國或加拿大居民的問卷，從七個方面衡量旅客滿意度，包括機場通行便利性、旅客對機場的信任度、航站內的設施等。

JD Power旅遊、旅宿及零售總經理泰勒（Michael Taylor）在新聞稿中表示，過去近十年中，從大型國際樞紐到中型機場，幾乎所有機場都開始旨在簡化旅客流程、增加誘人餐飲選擇和改善整體旅客經驗，整體來說，這些努力開始有成效，旅客整體滿意度分數提高了。

超級機場的定義為每年服務3300萬以上遊客的機場，在此項目的排名由明尼亞波利斯－聖保羅國際機場拿下第一，密西根州底特律都會韋恩縣機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）第二、亞利桑納州鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）第三、紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）第四、內華達州哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）第五。

大型機場的定義為每年服務1000萬至3290萬旅客的機場，前五名分別為坦帕國際機場、俄勒岡州波特蘭國際機場（Portland International Airport）、德州達拉斯愛田機場（Dallas Love Field）、密蘇里州堪薩斯城國際機場（Kansas City International Airport）及北卡羅利達拉姆國際機場（Raleigh-Durham International Airport）。

中型機場為每年服務450萬至990萬人次的機場，前五名為查爾斯頓國際機場、加州安大略國際機場（Ontario International Airport）、印第安納州印第安納波利斯國際機場（Indianapolis International Airport）、威斯康辛州米爾瓦基米契爾將軍國際機場（Milwaukee Mitchell International Airport）及加州好萊塢伯班克機場（Hollywood Burbank Airport）。

精華 FAQ

  • 這份2026北美機場滿意度調查由市場調查公司JD Power公布，資料來自近2萬5千份美國與加拿大居民問卷，並據此評比各機場的旅客滿意度。

  • 超級機場由明尼亞波利斯－聖保羅國際機場奪冠，大型機場第一名是佛州坦帕國際機場，中型機場則由南卡的查爾斯頓國際機場拿下第一。

  • JD Power從7個面向衡量機場滿意度，包括機場通行便利性、旅客對機場的信任度，以及航站內設施等，重點在評估整體旅客體驗是否順暢。

明尼蘇達州 佛州 南卡

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