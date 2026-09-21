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愛爾蘭列必訪清單？旅遊達人推薦10絕美景點

編譯周靜芝/即時報導
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愛爾蘭的莫赫懸崖（Cliffs of Moher）。Image by Julie...
愛爾蘭的莫赫懸崖（Cliffs of Moher）。Image by Julien Wittenberg from Pixabay

愛爾蘭優美的風景有充分理由吸引來自世界各地的遊客，滿眼的綠意、壯麗的懸崖峭壁與岩石，以及古老的城堡交織成一幅幅令人難忘的景象。雅虎（Yahoo）新聞旅遊專欄作家薩克斯（Jonathan Sacks）表示，他曾數次造訪這座「翡翠島」（Emerald Isle），每次總能發現一些新而壯觀的景致，令他終生難忘。以下是薩克斯最喜愛的10個愛爾蘭絕美景點，是初次造訪者的必遊清單。

1. 莫赫懸崖（Cliffs of Moher）

薩克斯說，他第四次造訪愛爾蘭，才真正踏足莫赫懸崖。當他終於抵達時，那裡完全符合他夢想中的景象：完美的天氣（至少在幾小時內是如此），讓他得以欣賞到此生所見最棒的愛爾蘭風光。

莫赫懸崖是從高威（Galway）出發最受歡迎的一日遊景點之一，行程通常還會包含在杜林（Doolin）的酒吧享用午餐，以及駕車穿越荒原般的「巴倫」（Burren）地區。

對於自駕的旅客，許多景點都位於「狂野大西洋之路」（Wild Atlantic Way）沿線，這條壯麗的沿海公路，蜿蜒於愛爾蘭西海岸邊緣；在晴朗的日子，可以從莫赫懸崖眺望至阿倫群島（Aran Islands），那也是愛爾蘭最美麗的地方之一。

2. 阿倫群島

阿倫群島位於高威西南海岸外，這些荒涼的島嶼以石牆和懸崖景觀聞名。遊客可以在徒步之餘稍作休息，走進當地酒吧享用大杯健力士（Guinness）黑啤、欣賞傳統音樂。

此地曾啟發電影「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）的創作，部分場景就在這些島嶼上拍攝。

阿倫群島深受搭乘渡輪一日遊的旅客青睞，部分觀光船還會造訪莫赫懸崖，讓遊客從海平面角度欣賞高聳的懸崖景觀。

3. 凱里之環（Ring of Kerry）

儘管「狂野大西洋之路」日益受歡迎，但愛爾蘭最熱門的自駕路線仍是凱里之環。

這趟環繞凱里半島的旅程，結合了山景、沙灘、嶙峋懸崖以及古樸的愛爾蘭小鎮風情。

4. 丁格爾半島（Dingle Peninsula）

鄰近的丁格爾半島與凱里之環一樣，既可租車自駕，也可參加一日遊行程。

該地區的特色包括如畫般的斯萊角公路（Slea Head Drive）以及愛爾蘭最迷人的小鎮之一丁格爾。薩克斯說，只需來過一次，便會開始想像移居愛爾蘭會是怎樣的感覺。

5. 基拉尼（Killarney）國家公園與鄧洛伊峽谷（Gap of Dunloe）

位於凱里之環內的基拉尼國家公園，擁有愛爾蘭最令人讚嘆的景觀，包括湖泊、城堡、瀑布等。

薩克斯說，他最喜歡探索該地區的方式之一，就是前往附近的鄧洛伊峽谷；這條山隘將愛爾蘭最高的麥吉利卡迪山脈（MacGillycuddy's Reeks）與位於基拉尼國家公園內的紫山群（Purple Mountain Group）分隔開來。

旅客可步行、騎單車或搭乘馬車穿越這條山隘的蜿蜒道路，隨後可乘船橫渡一連串寧靜湖泊，經由國家公園返回基拉尼。

6. 威克洛山脈（Wicklow Mountains）

威克洛山脈國家公園是愛爾蘭最大的國家公園，也是距離都柏林最近的主要風景區，從愛爾蘭首都出發，即可安排輕鬆一日遊。

公園內擁有充沛的自然景觀，包括群山美景、湖泊與溪流，遊客可透過眾多健行步道盡情欣賞。其中一大亮點是格倫達洛（Glendalough），這座古老的修道院村莊可追溯至6世紀。

7. 斯利夫利格懸崖（Sliabh Liag）

位於多尼戈爾郡（Donegal）的愛爾蘭西北海岸，矗立著歐洲最高的懸崖之一斯利夫利格懸崖。

作為「狂野大西洋之路」上最受歡迎的景點之一斯利夫利格的高度幾乎是莫赫懸崖的三倍。聳立於洶湧大海之上的最高點，高度近2000英尺（600公尺），成為愛爾蘭最雄偉的景觀之一。

8. 布拉尼城堡（Blarney Castle）

愛爾蘭另一著名的旅遊景點是布拉尼城堡，傳說凡是親吻城堡頂端「布拉尼之石」（Blarney Stone）的人，便能獲得巧言雄辯的天賦。

薩克斯表示，雖然專程而來或許有些不值得，但城堡本身仍令人印象深刻，他特別喜歡環繞城堡的庭園。從附近的科克（Cork）出發，前往城堡進行一日遊十分方便。

9. 巨人堤道（Giant's Causeway）

這一獨特的地質奇觀坐落於北愛爾蘭海岸。薩克斯說，小時候曾在地理課本中看到巨人堤道的圖片，當時便想總有一天要親眼見證這番景象。當他親臨現場時，壯觀程度完全符合他當年的期待。

巨人堤道由約4萬根玄武岩柱組成，是火山活動的結果。這處聯合國教科文組織世界遺產，是深受歡迎的一日遊觀光勝地。

10. 卡瑟爾岩（Rock of Cashel）

位於蒂珀雷里（Tipperary）郡高原上的卡瑟爾岩，是愛爾蘭另一最重要的歷史遺址，遍布著保存完好且經修復的中世紀建築；其中最值得一看的包括圓塔（Round Tower）、科馬克（Cormac）小教堂以及一座大教堂。

薩克斯說，這些地標僅是愛爾蘭眾多美麗景點中的一小部分，這座島嶼蘊藏著無數令人終生難忘的體驗，還有難得一見的熱情好客人民。

精華 FAQ

  • 文章以旅遊作家薩克斯的親身造訪經驗為主軸，整理出愛爾蘭10個最值得一看的景點，內容同時涵蓋自然奇觀、經典自駕路線與重要歷史遺址。

  • 莫赫懸崖、阿倫群島、斯利夫利格懸崖與威克洛山脈最能代表愛爾蘭自然風光，這些地方以懸崖、海岸、群山、湖泊和原始地貌聞名。

  • 文中指出莫赫懸崖、布拉尼城堡、巨人堤道與威克洛山脈都很適合安排一日遊；若喜歡自駕，凱里之環與丁格爾半島則是最經典的路線。

雅虎

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