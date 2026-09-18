空服人員入住旅館 會先花90秒做這6件事

示意圖。Image by ming dai from Pixabay

空服員和機組人員經常飛往世界各地，擁有豐富外宿經驗的他們練就專業的住宿地點檢查流程。有機組人員在網路分享入住飯店房間後的檢查流程，需要的時間不到兩分鐘，是源於在不同國家、不同消防法規和不同等級飯店住宿的經驗，對獨旅者來說也是一個很好的習慣。

Travel + Leisure報導，由前機組員經營的網站CabinCrew24分享機組人員入住飯店房間後會進行精確的檢查，這套檢查過程被稱為「飯店房間屍檢」（the hotel room autopsy），分為六步驟，只需要90秒。

首先，在房門敞開的情況下，第一步先檢查房間有沒有他人躲藏，雖然不一定是指入侵者，但也不能排除飯店可能弄錯房間，或房務還沒完成打掃，CabinCrew24特別強調在這步驟房門務必保持開啟，確保有需要時能即時逃出。

確認安全後，接著花15秒檢查浴室、浴缸內、衣櫃和窗簾後方。

第三步是尋找最近的逃生口，無需到走廊上走動，可以看房門背後的疏散路線圖，了解逃生路線。

接下來是檢查門鎖，機組人員們在這一步驟中會花約20秒檢查門窗的鎖，國務院 也建議旅客應花時間檢查所有的鎖，包括浴室的門和陽台或露台門上的鎖是否都能正常使用。

下一步很容易被忽略，因為要檢查的設備已被視為過時，也就是房間內的電話；雖然幾乎人人有手機，但仍務必檢查房間電話能正常撥打和通話，因為在緊急情況下，有另一條通訊線路非常重要。

最後一步，也就是在檢查流程的最後10秒為自己增加一層安全防護，使用攜帶式門阻警報器（portable door alarm），是一種價格不會太貴、安裝在門底部的警報裝置，若有人半夜開門就會觸發警報，驚醒房中旅客，也能嚇跑入侵者。

CabinCrew24也另外推薦一些住飯店時的自保方法，包括開房門前先確認門外的人的身分、切勿大聲說出房間號碼，及將房卡和手電筒放在身邊。