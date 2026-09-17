小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

自助旅行示意圖。(圖／AI生成)

出國搭乘大眾運輸，除了注意路線與票價，也要留意當地不成文的乘車習慣。《赫芬頓郵報》整理多名旅遊人士經驗指出，大聲交談、反覆研究路線圖、搭手扶梯站錯位置、忘記按下車鈴、背包不離身，以及毫無戒心地拿著手機等行為，不僅容易讓人一眼看出是觀光客，在部分城市甚至可能增加成為扒手目標的風險。

作者米婭．泰勒（Mia Taylor）回憶，自己最近與兒子到日本旅遊，因急著上地鐵，完全沒注意車門標示。列車開動後，她環顧車廂才發現，乘客清一色都是女性，而且不少人正睜大眼睛看著他們。她才注意到車門上方一張醒目的粉紅色貼紙，上面寫著「女性專用」，讓她當場尷尬不已。

大聲交談

旅遊作家梅芮迪絲．湯瑪斯（Meredith Thomas）有過搭乘歐洲、亞洲及拉丁美洲的大眾運輸的經應。她認為，觀光客最容易被認出的行為之一，就是在車廂內與旅伴大聲聊天。

湯瑪斯表示，各地大眾運輸的文化規範雖不同，但「在多數國家，大眾運輸都是相對安靜的空間」，當地人經常獨自通勤，會利用搭車時間滑手機或閱讀。

她指出，一群人在車廂內大聲聊天，尤其使用外語時，很容易讓人察覺是觀光客，也可能招來當地人的不滿眼神。她建議旅客事先確認路線，搭車期間保持安靜並尊重周遭空間。

反覆查看地圖

旅遊時反覆確認路線圖，也容易暴露觀光客身分。身為旅遊公司Explore Egyptian Nile Adventures共同創辦人的楊特斯說（Dawn Younts）回憶去土耳其旅行時，他們不斷研究車廂及月台上的路線圖、計算停靠站數、反覆確認站名，還會猶豫應該前往哪個月台及哪個方向。「當地乘客完全不會做這些事——他們知道自己要去哪裡，直接就走了。」

搭手扶梯站錯邊

旅遊網站Splendidly Spain創辦人西金說：「在西班牙，每個人都知道要站在手扶梯右側，讓趕時間的人可以從左側通過。不這麼做基本上就是大忌。」

她表示，只要看到有人站在左側擋住通道，就會立刻知道對方可能不是當地人，而且很快可能遭到不滿的當地人要求讓路。

忘記按下車鈴

西金指出，許多旅客在歐洲搭公車時，也容易忘記按下車鈴。她解釋，西班牙及歐洲許多地方的公車不會每站自動停車，乘客必須在下車前按鈴，讓司機知道有人要下車。

美國部分城市，包括紐約及華盛頓特區，也有類似情況。西金說，她曾看過觀光客直到公車沒有減速才發現忘了按鈴，結果直接坐過站，之後才慌忙尋找下車地點及返回方式，「這是一個非常明顯的跡象，顯示這個人不熟悉當地公車系統」。

一直背著背包

旅遊顧問莎拉．帕迪（Sarah Pardi）表示，背背包本身沒有問題，但不少外地旅客上車後仍把背包背在身上，這是當地人通常不會做的事。

帕迪指出，旅客並非故意妨礙他人，而是不熟悉當地禮儀。在擁擠的地鐵車廂裡，最好把背包取下，抱在身前，或放在雙腿之間，盡量減少占用空間；如果坐著，也應把背包取下放在腿上，或置於腳邊。

她也認為，不能責怪旅客，因為許多乘車禮儀並沒有明文規定，「當禮儀沒有說出口時，唯一的學習方式就是觀察別人的做法，或事先找資料閱讀」。

毫無戒心拿手機

報導作者泰勒也分享自己的親身經歷。她曾帶兒子到倫敦旅遊，10天行程中多次搭乘地鐵。她像平常在美國一樣，搭車時習慣將手機隨手放進外套口袋。

某天下午，母子倆從南肯辛頓搭車前往皮卡迪利圓環，一名看似非常友善的陌生女子主動與她兒子聊天。泰勒也加入對話，幾分鐘後兩人下車，她伸手進外套口袋拿手機，卻發現手機已經不見。

泰勒表示，自己當時非常慌亂，也為犯下如此「新手級」的錯誤感到尷尬。她後來認為，那名與兒子聊天的女子可能是扒竊集團成員，負責分散他們注意力，讓同夥趁機偷走手機。

西金則表示，在西班牙，她甚至可以從旅客拿手機及背包的方式，看出對方是不是觀光客。她指出，巴塞隆納以扒竊問題聞名，地鐵站及公車更是扒手經常出沒的地方。

西金說，當地人通常非常注意隨身物品，不少人甚至會使用手機掛繩、固定帶或腕帶來確保手機安全。她表示，如果看到有人毫無防備地把手機拿在外面，或提著沒有關上的包包，卻沒有特別注意周遭，她通常就能判斷對方是旅客，「當地人知道，只要不小心，手機或錢包可能轉眼間就消失」。