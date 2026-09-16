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北美轉機客達6成 華航2027啟動改艙計畫

記者胡瑞玲／阿姆斯特丹即時報導
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華航總經理陳漢銘。(記者胡瑞玲／攝影)
華航總經理陳漢銘。(記者胡瑞玲／攝影)

華航空加入天合聯盟 ( SkyTeam ) 國際航空聯盟的業者，今年邁入第15周年，針對未來購機及新航點航線部分，華航總經理陳漢銘表示，這兩年的新機訂單已經排到2032年，目前著重在綿密新航點航線及轉機客，疫後加上戰事影響，轉機客比率上升，北美轉機客達6成、歐洲達5成。另未來也將加強「空轉地」的轉接服務。

中華航空加入SkyTeam邁向15周年，華航總經理陳漢銘與天合聯盟執行長Patrick Roux於阿姆斯特丹當地時間9月16日，共同出席聯盟總部所在地荷蘭阿姆斯特丹的慶賀活動，見證雙方重要里程碑。

陳漢銘會後接受聯訪時表示，加入天合聯盟後能夠提供旅客華航沒有飛的航線服務，但疫後這幾年，尤其這兩年，轉機比率上升。西雅圖航點有6成為轉機客、鳳凰城航線受益台積電效益等原因，觀察到日本、泰國、越南經過區域航線到台灣，再直飛至鳳凰城的比率愈來愈高，約有15％且比重持續上升；另外，倫敦至台北再飛到大洋洲的轉機客也很多，高達40％。

另外，法蘭克福、布拉格因為歐積電（ESMC，歐洲半導體製造公司）緣故，搭乘旅客也持續增加。陳漢銘指出，華航仿效紐約航線方式，自華航2023年開航布拉格後，為穩定深耕中歐市場，每周飛航3班，且同步推出布拉格機場至德勒斯登接駁巴士服務，優化「空對地」的接轉，也認為未來需持續提升這樣的服務。

長榮、星宇航空近期陸續開航印度航線，過去華航也曾有，對於是否復航，陳漢銘說，印度不管是客貨、運確實都是很蓬勃發展市場。但未來兩年至關重要，華航近兩年陸續將有新機隊加入，加入後才會有閒餘的飛機，現階段有其他航司願意試水溫，都很樂觀其成，但新航點希望等到新機隊進來再評估。

陳漢銘說，近期華航持續經營團客旅客，各航線平均載客率已從70％提升到82至85%，也有與許多旅行社到歐洲、大洋洲、北美觀察，接下來華航飛機愈來愈多，廣體客機數量將翻倍，過去華航窄體客機是廣體客機的2倍，後年起廣體客機數量將會是窄體客機的2倍，在座位數越來越多的前提下，希望團客在每條航線都有基本比重，讓華航在FIT市場上能更有競爭力。

陳漢銘指出，現階段會把既有航線加棉，歐洲是華航的優勢，包含歐洲的倫敦、布拉格增班，大洋洲3個點冬季增加為每天一班，盼在有限運能下，先把既有優勢往前走，拉大跟第二名的距離，新航點就等到新機隊進來再評估判斷；另外，今年中東戰爭影響下，許多到杜拜轉機的團客擔心安全問題，華航受惠於此也增加許多團體旅客。

同樣也是天合聯盟skyteam的大韓航空，與美國飛機製造商波音正式敲定103架客貨機訂單，依牌價計算總值達362億美元。創下大韓航空歷史紀錄的巨額採購案。

針對華航未來購機目標，陳漢銘說，這兩年的訂單已排到2032年，包含購買24架波音787，預計今年底交付2架，2028年交機完畢；15架空巴A350-1000客機、15架波音777-9客機、8架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付；另外，A350客機2027年啟動改艙計畫，預計2027年起上線派飛，2028年底完成15架客機改艙。

精華 FAQ

  • 陳漢銘表示，疫後加上戰事影響，華航轉機客明顯增加，其中北美航線轉機客達6成、歐洲達5成；西雅圖、倫敦轉台北再飛大洋洲等航線，轉機需求都很突出。

  • 華航短期會先加深既有優勢航線，像是歐洲的倫敦、布拉格增班，大洋洲冬季3個點加密到每天1班，同時強化機場到地面交通的空轉地接駁服務，提升轉機便利性。

  • 華航表示新機訂單已排到2032年，包括787、A350-1000、777-9與777-8F等機型；A350客機改艙將在2027年啟動，預計2028年底完成15架改艙。

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