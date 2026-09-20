秋遊新墨西哥州 84英里環形路線盡攬精華
每逢秋季，「魅力環線」（Enchanted Circle）景觀公路便化身為新墨西哥州最壯觀的自駕路線之一。這條全長84英里的環形路線起點與終點都在陶斯（Taos），穿越該州北部的高海拔沙漠，並經過天使火（Angel Fire）、伊格爾內斯特（Eagle Nest）、奎斯塔（Questa）及雷德河（Red River）等山間小鎮。
漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，「魅力環線」是一條標示清晰的環形路線，可輕鬆前往周邊景點與休閒區。若中途不停留，全程約需三至四小時，但多數遊客會花上一整天時間探索。各城鎮均提供住宿、餐飲及加油服務；步道起點、露營地及觀景台則散佈於路線各處。以下是「魅力環線」沿途不能錯過的風景。
行程亮點
從歷史悠久的陶斯印地安村（Taos Pueblo）展開旅程，這座原住民社區已有超過千年歷史。遊客可參加該村的導覽行程，了解提瓦人（Tiwa）的文化與建築風格，選購工藝品，並品嚐傳統的炸麵包（fry bread）。在陶斯，可探索70多家藝廊（多位於陶斯廣場），或參觀Millicent Rogers博物館；今年的陶斯秋季藝術節（Taos Fall Arts Festival）於9月18日至10月4日登場。從陶斯驅車短程即可抵達其他景點，包括陶斯滑雪谷（Taos Ski Valley）、格蘭德河峽谷（Rio Grande Gorge），以及在迷人小鎮阿羅約塞科（Arroyo Seco）的商店瀏覽當地工藝品。
距離阿羅約塞科約20英里、鄰近聖克里斯托瓦爾（San Cristobal）的D.H.勞倫斯牧場（D.H. Lawrence Ranch），是為紀念這位曾居住新墨西哥州北部並從其中汲取創作靈感的著名作家。奎斯塔是這條路線上的重要景點，設有合作型藝術畫廊Artesanos de Questa，也是前往卡布雷斯托湖（Cabresto Lake）、午夜草地（Midnight Meadows）和馬萊特峽谷（Mallette Canyon）等地健行與露營的絕佳起點。
高山小鎮雷德河每年秋季舉辦「白楊藝術節」（Aspencade Arts Festival），全年皆有豐富活動，從冬季的滑雪，到夏季的釣魚與野生動物觀賞。短暫車程即可穿越海拔近1萬英尺的山貓山口（Bobcat Pass），越過山口後，便是伊莉莎白鎮（Elizabethtown）遺跡。這座建於1866年的淘金聚落，曾是新墨西哥州首個獲得法人資格的城鎮，如今已成一座廢墟。
在伊格爾內斯特，不妨造訪Eagle Nest Lake州立公園，這裡是划船、釣魚和健行的熱門去處，或搭纜車欣賞秋日風光，飽覽繽紛全景；體驗刺激的山地自行車，或漫步於天使火的越南退伍軍人紀念碑。
九月底至十月中旬是「魅力環線」秋色最美的時節，在新墨西哥州最高點、海拔1萬3167英尺的惠勒峰（Wheeler Peak）及周邊山口，可飽覽金黃白楊、赤褐松樹與常綠樹木交織的遼闊景致。健行路線選擇豐富，從中等難度的步道，到挑戰性更高的惠勒峰路線皆有。秋天也是野生動物活躍的季節，山谷不時傳來麋鹿鳴叫聲，並可觀賞路過的候鳥。
由於秋季是新墨西哥州北部最繁忙的旅遊季節，宜盡早預訂住宿和租車；而環線行經高海拔地區，需準備不同層次衣物、牢固的鞋子及外套，以應對較低氣溫與驟變的天氣。周末時熱門觀景台的停車位往往很快就滿，宜提早抵達。
如何前往
無法自駕前往陶斯的遊客，有數座機場可提供便捷的交通方式。許多人會先飛抵阿布奎基國際機場（ABQ），租車後驅車2.5小時前往陶斯。聖塔菲地區機場（SAF）比阿布奎基更近，但航班選擇較少；而陶斯地區機場（TSM）則在旺季期間提供從少數特定城市出發的直飛航班。
魅力環線是一條標示清楚的84英里環形景觀公路，起點與終點都在陶斯，沿途穿越新墨西哥州北部高海拔地區，適合用自駕方式慢慢欣賞風景與小鎮。 可造訪陶斯印地安村、陶斯廣場藝廊、D.H.勞倫斯牧場、奎斯塔合作畫廊、雷德河與伊格爾內斯特等地，並體驗健行、露營、釣魚、賞景與原住民文化。 9月底至10月中旬是秋色最佳時段，但也是旺季，建議及早預訂住宿和租車；由於路線海拔高、天氣變化快，應準備多層衣物、外套與耐走鞋。
精華 FAQ
魅力環線是一條標示清楚的84英里環形景觀公路，起點與終點都在陶斯，沿途穿越新墨西哥州北部高海拔地區，適合用自駕方式慢慢欣賞風景與小鎮。
可造訪陶斯印地安村、陶斯廣場藝廊、D.H.勞倫斯牧場、奎斯塔合作畫廊、雷德河與伊格爾內斯特等地，並體驗健行、露營、釣魚、賞景與原住民文化。
9月底至10月中旬是秋色最佳時段，但也是旺季，建議及早預訂住宿和租車；由於路線海拔高、天氣變化快，應準備多層衣物、外套與耐走鞋。
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