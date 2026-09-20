秋遊新墨西哥州 84英里環形路線盡攬精華

每逢秋季，「魅力環線」（Enchanted Circle）景觀公路便化身為新墨西哥州最壯觀的自駕路線之一。圖為路線的起點陶斯印地安村（Taos Pueblo）。Image by di Bus from Pixabay

每逢秋季，「魅力環線」（Enchanted Circle）景觀公路便化身為新墨西哥 州最壯觀的自駕路線之一。這條全長84英里的環形路線起點與終點都在陶斯（Taos），穿越該州北部的高海拔沙漠，並經過天使火（Angel Fire）、伊格爾內斯特（Eagle Nest）、奎斯塔（Questa）及雷德河（Red River）等山間小鎮。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，「魅力環線」是一條標示清晰的環形路線，可輕鬆前往周邊景點與休閒區。若中途不停留，全程約需三至四小時，但多數遊客會花上一整天時間探索。各城鎮均提供住宿、餐飲及加油服務；步道起點、露營地及觀景台則散佈於路線各處。以下是「魅力環線」沿途不能錯過的風景。

行程亮點

從歷史悠久的陶斯印地安村（Taos Pueblo）展開旅程，這座原住民 社區已有超過千年歷史。遊客可參加該村的導覽行程，了解提瓦人（Tiwa）的文化與建築風格，選購工藝品，並品嚐傳統的炸麵包（fry bread）。在陶斯，可探索70多家藝廊（多位於陶斯廣場），或參觀Millicent Rogers博物館；今年的陶斯秋季藝術節（Taos Fall Arts Festival）於9月18日至10月4日登場。從陶斯驅車短程即可抵達其他景點，包括陶斯滑雪谷（Taos Ski Valley）、格蘭德河峽谷（Rio Grande Gorge），以及在迷人小鎮阿羅約塞科（Arroyo Seco）的商店瀏覽當地工藝品。

距離阿羅約塞科約20英里、鄰近聖克里斯托瓦爾（San Cristobal）的D.H.勞倫斯牧場（D.H. Lawrence Ranch），是為紀念這位曾居住新墨西哥州 北部並從其中汲取創作靈感的著名作家。奎斯塔是這條路線上的重要景點，設有合作型藝術畫廊Artesanos de Questa，也是前往卡布雷斯托湖（Cabresto Lake）、午夜草地（Midnight Meadows）和馬萊特峽谷（Mallette Canyon）等地健行與露營的絕佳起點。

高山小鎮雷德河每年秋季舉辦「白楊藝術節」（Aspencade Arts Festival），全年皆有豐富活動，從冬季的滑雪，到夏季的釣魚與野生動物觀賞。短暫車程即可穿越海拔近1萬英尺的山貓山口（Bobcat Pass），越過山口後，便是伊莉莎白鎮（Elizabethtown）遺跡。這座建於1866年的淘金聚落，曾是新墨西哥州首個獲得法人資格的城鎮，如今已成一座廢墟。

在伊格爾內斯特，不妨造訪Eagle Nest Lake州立公園，這裡是划船、釣魚和健行的熱門去處，或搭纜車欣賞秋日風光，飽覽繽紛全景；體驗刺激的山地自行車，或漫步於天使火的越南退伍軍人紀念碑。

九月底至十月中旬是「魅力環線」秋色最美的時節，在新墨西哥州最高點、海拔1萬3167英尺的惠勒峰（Wheeler Peak）及周邊山口，可飽覽金黃白楊、赤褐松樹與常綠樹木交織的遼闊景致。健行路線選擇豐富，從中等難度的步道，到挑戰性更高的惠勒峰路線皆有。秋天也是野生動物活躍的季節，山谷不時傳來麋鹿鳴叫聲，並可觀賞路過的候鳥。

由於秋季是新墨西哥州北部最繁忙的旅遊季節，宜盡早預訂住宿和租車；而環線行經高海拔地區，需準備不同層次衣物、牢固的鞋子及外套，以應對較低氣溫與驟變的天氣。周末時熱門觀景台的停車位往往很快就滿，宜提早抵達。

如何前往

無法自駕前往陶斯的遊客，有數座機場可提供便捷的交通方式。許多人會先飛抵阿布奎基國際機場（ABQ），租車後驅車2.5小時前往陶斯。聖塔菲地區機場（SAF）比阿布奎基更近，但航班選擇較少；而陶斯地區機場（TSM）則在旺季期間提供從少數特定城市出發的直飛航班。