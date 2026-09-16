全美自行車友善城市與社區 3地分居榜首

全美自行車友善城市與社區組織PeopleForBikes發布第九屆年度「城市評比」(City Ratings)，利用數據分析全美3000多個城市與社區的自行車騎乘品質。路透

全美自行車友善城市與社區組織PeopleForBikes發布第九屆年度「城市評比」(City Ratings)，利用數據分析全美3000多個城市與社區的自行車騎乘品質。

旅遊網站「Travel + Leisure」報導，該研究團隊採用「自行車網路分析」(Bicycle Network Analysis)軟體，評估居民騎自行車前往日常目的地的便利與安全程度。

每個地點的分數從0至100分，並依照人口規模分為小型(5萬人以下)、中型(5萬至30萬人)、大型(30萬人以上)三個組別。

研究團隊指出，評分超過50分代表該城市通常具備「連貫且低壓力的基礎設施，包括低速社區街道、街外自行車道與受保護的自行車道」，而排名頂尖的城市得分更高。

大型組別中，布魯克林 (布碌崙，Brooklyn)以70分奪冠；中型組別由新澤西州 霍博肯(Hoboken)以83分拔得頭籌；小型組別則由密西根州麥基諾島(Mackinac Island)以滿分100分稱霸。

大型組的排名結果與去年相當，前五名的城市甚至與去年一致：依序為布魯克林(70分)、明尼亞波利斯(68分)、西雅圖 (66分)、紐約皇后區(63分)、舊金山(61分)。

不過，得分均超過50分的前十名城市排序出現變化，PeopleForBikes團隊表示：「密爾瓦基以57分首度進入前十名，排名第六，因為該城市達成今年底前建造50哩受保護自行車道的目標；底特律也以55分擠進第十，理由是該市持續興建全長約30哩、環繞全市的喬路易斯綠道(Joe Louis Greenway)。」

中型組前五名的排序與去年不同，霍博肯以83分居冠，密西根州羅徹斯特山(Rochester Hills)以80分排名第二，接著是安克拉治(72分)、愛阿華州埃姆斯市(Ames，68分)與北達科他州大福克斯(Grand Forks，67分)。

在小型組方面，麥基諾島、賓州老果園(Old Orchard，第二名)與科羅拉多州克雷斯特比特(Crested Butte，第三名)都獲得100分滿分，而麥基諾島排名第一的關鍵在於該島上幾乎沒有汽車，而老果園與克雷斯特比特則因區域內壓力較大的道路較多而落後。

威斯康辛州華許本(Washburn，98分)與馬里蘭州肯特海峽(Kent Narrows，97分)則分居第四、第五名。

PeopleForBikes團隊指出：「在今年評比的3019個美國城市中，有555個社區得分達50分以上，同比去年只有234個城市達標大幅成長。高評分城市顯著成長，凸顯全美對安全且連貫基礎設施的重視，讓更多民眾能將自行車作為日常移動的便利選擇。」