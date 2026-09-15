秋日來趟廊橋之旅 全美10最佳自駕路線

廊橋。Image by Dave from Pixabay

有著屋頂、外牆與木桁架的廊橋（Covered bridges），曾廣泛散見於美國鄉間，儘管現今的造橋技術早已超越它們；然而遺留下來的少數廊橋，不僅保存了早期的施工技術，也承載著建造及行經其上的社區歷史，它們也為公路旅行增添了幾分魅力，特別是在秋天。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，這些廊橋多未坐落於車速較快的道路旁，因此遊客得以避開高速公路，行駛於蜿蜒穿梭於河流、森林與農田之間、充滿田園風情的鄉間小路。雖然廊橋或許是自駕 旅程的焦點，但沿途仍有許多值得駐足的地方，如探訪小鎮主街、秋色繽紛的健行步道，以及沿途的蘋果酒釀造廠。以下是探訪全美10大廊橋之旅的最佳自駕路線：

蘭開斯特郡現存28座廊橋，是賓夕法尼亞州各縣中數量最多的。與其一次嘗試走遍所有橋樑，不如沿著埃夫拉塔（Ephrata）以東的鄉間小路前行，或前往斯特拉斯堡（Strasburg）以南，那裡有多座廊橋橫跨佩奎亞溪（Pequea Creek）。該郡幾乎所有廊橋都採用伯爾（Burr）拱桁架結構，並呈現該地區的經典風格：穀倉紅外牆搭配白色拱門。其中許多廊橋至今仍開放車輛通行，駕駛可在狹窄的橋面上與農用車輛及馬車共行。

2. 俄亥俄州阿什特比拉（Ashtabula）郡

位於俄亥俄州東北部的廊橋路線，連結了伊利湖（Lake Erie）與賓州邊界之間、散佈於葡萄園、果園及小鎮中的19座橋。其中17座仍對車輛開放，使這裡成為全美最適合駕車穿越的廊橋之一，而非僅能遠觀。這條路線還串聯了兩座全國之最：613英尺長的斯莫倫-海灣橋（Smolen-Gulf Bridge），它是美國最長的廊橋；以及位於日內瓦（Geneva）、長18英尺的西自由街橋（West Liberty Street Bridge），是全美最短的可駕車穿行的廊橋。

3. 佛蒙特州蒙哥馬利（Montgomery）與綠山山脈（Green Mountains）北部

118號公路是這條佛蒙特州北部自駕路線的主要幹道，途經蒙哥馬利中心後，與通往傑伊峰（Jay Peak）的242號公路交匯。若從高速公路轉入支線小路，便能在蒙哥馬利這個被稱為「佛蒙特州廊橋之都」的城鎮發現六座廊橋，以及另一座橫跨埃諾斯堡（Enosburg）鎮界的廊橋。當地現存的所有橋樑均由謝爾登與薩瓦納德·朱埃特（Sheldon & Savanard Jewett）兄弟於1863年至1890年間建造，採用了建築師湯恩（Ithiel Town）所設計「湯恩式格構桁架」（Town lattice truss）的各種變體。若想體驗更長的環狀公路，可沿58號公路向東行經黑森峽谷（Hazen’s Notch），該路段為佛蒙特州官方認證景觀公路系統的一部分。

4. 賓州巴克斯（Bucks）郡

巴克斯郡的官方自助導覽路線形成一條貫穿農田與德拉瓦河沿岸社區的寬闊環線，多伊爾斯敦（Doylestown）、紐霍普（New Hope）和紐敦（Newtown）皆是便捷的起點。路線分為兩段，分別約需兩小時與90分鐘。現存的12座廊橋均採用「湯恩式格構桁架」，使這條自駕路線在建築風格上與蘭開斯特郡明顯不同，其中數座橋至今仍供車輛通行，其餘則被保存於公園內。

5. 新罕布夏州諾納德諾克（Monadnock）地區

斯旺齊（Swanzey）、溫徹斯特（Winchester）與基恩（Keene）周邊的城鎮，擁有新罕布夏州最易於探訪的廊橋群之一。沿著阿舒洛特（Ashuelot）河谷前行，可欣賞包括溫徹斯特精心製作的阿舒洛特廊橋在內的各座橋樑，接著繼續前往斯旺齊的廊橋。既可在悠閒的早晨欣賞這些橋樑，也可將其納入更長的諾納德諾克地區自駕行程中；以基恩適合步行探索的市中心為據點，並造訪諾納德諾克山與切斯特菲爾德峽谷（Chesterfield Gorge），完成充實的一日行程。

6. 印第安納州帕克（Parke）郡

帕克郡擁有31座古老的廊橋，數量高居全美各郡之冠。從羅克維爾（Rockville）輻射而出、以顏色標記的自駕路線，讓旅客可以自由選擇行程，從短途出遊到花上整個周末探索橋樑皆可。亮點包括擁有雙跨連續樑的曼斯菲爾德（Mansfield）橋、位於仍在運作磨坊旁的布里奇頓（Bridgeton）橋，以及鄰近Turkey Run州立公園的Narrows橋。全郡舉辦的「廊橋節」每年十月為期十天，不過若偏好更寧靜的氛圍，可選在其他時間造訪。

7. 俄勒岡州科蒂奇格羅夫（Cottage Grove）與羅河谷（Row River Valley）

被譽為「俄勒岡州廊橋之都」的科蒂奇格羅夫及其周邊地區，共有六座廊橋。全長20英里的官方提供自駕路線從鎮上出發，環繞多雷娜（Dorena）水庫穿行於羅河谷，途經莫斯比溪（Mosby Creek）橋、史都華（Stewart）橋、多雷娜橋和柯林（Currin）橋。返回科蒂奇格羅夫後，不妨在修復一新的錢伯斯（Chambers）鐵路廊橋駐足，這是該州現存最後一座鐵路廊橋；自行車騎士可沿著36英里的「廊橋景觀自行車道」探索鄉間風光，該路線部分路段與禁止汽車通行的羅河步道（Row River Trail）重合。

8. 俄亥俄州費爾菲爾德（Fairfield）郡

以俄亥俄州蘭開斯特為據點，沿著33號公路前往城鎮南北兩端的廊橋群，展開費爾菲爾德郡廊橋步道的探索之旅。該郡共有15座原始的廊橋，儘管並非所有橋樑都仍位於原來的位置，或仍供車輛通行。這趟車程宛如一場各類木造橋樑結構的巡禮，其中包括女王柱式、國王柱式及其他桁架結構類型。千萬別錯過橫跨峽谷的洛克米爾（Rock Mill）橋，旁邊便是Stebelton公園內一座經修復的19世紀磨坊。

9 阿拉巴馬州布朗特（Blount）郡

奧尼昂塔（Oneonta）周邊相對較小的範圍內，有三座歷史廊橋，連接231號公路以及州道75號和79號。斯旺（Swann）廊橋橫跨黑勇士（Black Warrior）河的洛克斯特福克（Locust Fork）支流，全長324英尺，是該州現存最長的廊橋。伊斯利（Easley）橋是三座橋中最古老且最短的，而霍頓磨坊（Horton Mill）橋則橫跨河面，距離水面約70英尺，使其成為全美最高的古老廊橋之一。這三座橋均採用「湯恩式格構桁架」設計。

10 愛荷華州麥迪遜（Madison）郡

全長82英里的「廊橋景觀公路」始於溫特塞特（Winterset），穿越愛荷華州中部的經典鄉村風光，最終抵達麥迪遜郡現存的六座廊橋。其中五座為原始樣貌，而雪松（Cedar）橋則為複製品；目前僅有雪松橋仍開放車輛通行，但六座橋樑皆可步行或騎自行車穿越。這些橋樑因羅伯特·詹姆斯·華勒（Robert James Waller）的小說及其後改編的電影「麥迪遜之橋」而聞名全球，但這條路線不僅提供電影般的懷舊場景，沿途還會經過歷史悠久的溫特塞特鎮廣場與帕梅爾（Pammel）州立公園。