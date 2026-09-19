美航明年增7國際航線 內陸城市飛歐洲、日本更便捷

美國航空將擴增國際航線，明年將新增7條新航線、3個新航點，紐約和倫敦之間的航班也將增加，擴增後美國航空成為唯一營運從美國直飛維也納的美國航空公司。路透

福斯財經網（Fox Business）報導，美國航空將擴增國際航線，明年將新增7條新航線、3個新航點，紐約和倫敦之間的航班也將增加，擴增後美國航空成為唯一營運從美國直飛維也納的美國航空公司。

美國航空表示，新宣布的航線都是每天營運，機票自8月31日起在官方網站和手機app上開賣。

美國航空航線網路及航班規劃資深副總裁茲諾廷斯（Brian Znotins）在聲明稿中表示，美國航空的國際航線已經擴展，可提供滿足各種旅行需求的目的地，再加上他們對機上產品及搭機體驗的投資，旅客在各地旅行時有更多理由選擇美國航空。

美國航空將從費城新增三個航點，分別是葡萄牙波多、奧地利維也納和冰島雷克雅維克；波多和維也納是美國航空航線網路的全新航點，雷克雅維克則是2019年後首次恢復營運。飛波多的航線將從3月28日開始營運，維也納則是5月6日，雷克雅維克為5月27日。

美國航空表示，他們將成為唯一從美國直飛維也納的美國航空公司，這條季節性的航線將營運至2028年1月初，服務時間延伸至涵蓋整個冬季旅遊假期。

美國航空也將在紐約的甘迺迪國際機場新增航點，3月28日將新增直飛荷蘭阿姆斯特丹的航線，5月6日增加直飛法國尼斯的航線。

此外，美國航空也將於3月28日恢復紐約甘迺迪國際機場和倫敦希斯洛機場之間每日航班的第四班航班。美國航空表示，他們屆時將和合作夥伴英國航空共同營運紐約和倫敦間的航線，每日航班量將達14班。

為了滿足日本 櫻花季時的大量旅行需求，美國航空將自3月19日起提供從芝加哥歐海爾國際機場飛東京成田國際機場的航線。5月27日還將新增夏洛特道格拉斯國際機場飛西班牙巴塞隆納的航線，讓夏洛特機場成為美國航空飛巴塞隆納的第六個美國城市。

隨著春季到歐洲旅遊需求的增加，美國航空也將夏洛特飛法國巴黎、邁阿密飛義大利米蘭航線的季節性首航日期提前至3月4日。