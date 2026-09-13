日本環球影城要變大了「寶可夢新園區」將登場

日本環球影城將擴建。（美聯社）

日本環球影城（Universal Studios Japan，USJ）將自2001年開幕以來，首度展開大規模擴建。USJ過去一度考慮在沖繩設立新園區，如今則決定承租先前被視為擴建候選地的鄰近土地，進一步充實遊樂設施。日媒另透露，USJ未來還將開設以「寶可夢」為主題的新園區。

日本大阪市1日宣布，為推動日本環球影城擴建園區，雙方將展開協商，大阪市擬把鄰近市有土地出租給USJ。這將是USJ自2001年3月開幕以來首度擴大園區腹地。據了解，USJ預計將利用位於園區北側、面積約6萬平方公尺的日本製鐵工廠舊址，並預計自2028年前後開始承租。

《日本經濟新聞》另指出，USJ未來還將開設以「寶可夢」為主題的新園區。鄰近土地方面，英國IHG Hotels & Resorts也預計於2029年開設合計817間客房的飯店，以因應預期增加的遊客需求。

事實上，USJ今年1月就宣布將與寶可夢公司共同推出全新計畫，提供更具創新性、達到世界級水準的寶可夢體驗。這項計畫也是日本環球影城持續強化園區體驗、進一步提升遊客滿意度的一環。USJ表示，很高興能以過去與寶可夢公司的合作為基礎，啟動一項創造前所未有、更具互動性的寶可夢體驗計畫。

雙方當時指出，這項全新的寶可夢體驗將率先在日本登場，之後預計推廣至環球目的地與體驗旗下的全球據點。至於計畫詳細內容，目前尚未公布，今年1月公布的「全新寶可夢體驗」是否就是《日本經濟新聞》此次披露的寶可夢主題新園區，目前仍不得而知。

另一方面，為紀念開業25周年，USJ今年3月推出「Discover U!!!」慶祝活動，其中在特別企劃「NO LIMIT! 遊行～Discover U!!!版本～」中，除了凱蒂貓、史努比、小小兵、瑪利歐等人氣 IP外，也安排皮卡丘壓軸登場，吸引大批粉絲到場。

據了解，USJ長期以來面臨園區腹地不足問題。USJ高層坦言，這項問題已「困擾我們很長一段時間」，而園區空間不足造成營收機會流失的情況，顯然已到了不能再忽視的程度。

此次擴建土地面積約相當於現有園區的1成，能否藉此解決園區壅擠等問題，目前仍是未知數。即便如此，促使USJ決定擴建的一大原因，在於必須確保遊客人數增加的同時，也能持續維持並提升服務品質。

日本環球影城要變大了！新增6萬平方公尺 寶可夢新園區將登場

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