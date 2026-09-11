年滿65歲旅客 如何利用美鐵優惠省更多

美鐵（Amtrak）。美聯社

搭乘火車環遊美國既浪漫、便利又舒適，但未必總是便宜的；預訂一趟美國鐵路公司（Amtrak，簡稱美鐵）的行程可能相當昂貴，但只要花些時間搜尋折扣、促銷及其他省錢方案，未必會大傷荷包。針對特定路線、團體旅客，甚至預訂時段，都有不少優惠方案；但對銀髮族 來說，這些優惠尤其慷慨。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌指出，從美國東西兩岸沿線的路線優惠，到提供年長旅客廣泛適用的折扣，這些美鐵旅行優惠只是隨年齡增長的眾多福利中的一部分。

美鐵年長者折扣

美鐵始終為年長者提供特定折扣，包括在大多數鐵路票價和路線上提供的10% 年長者折扣。該公司表示，國內路線的此項折扣最低年齡為65歲，但在美鐵與加拿大 VIA Rail聯合營運的跨境服務上，年滿60歲的乘客亦可享有此折扣。但這一折扣不適用於升級艙等，亦不可與其他折扣併用。預定前可查閱美鐵官網，了解更多規定並確認計劃搭乘的路線是否符合資格。

美鐵東部沿海地區折扣

美鐵針對特定路線為年長者提供更大的優惠，包括行駛緬因州 東部沿海地區號列車（Downeaster line）車票的50%折扣。

該列車往返於麻塞諸塞州波士頓與緬因州布藍茲維（Brunswick）之間，沿途停靠新英格蘭地區的10個地點。乘客可前往緬因州波特蘭（Portland），在舊港區（Old Port）觀光；亦可在Old Orchard海灘下車，盡攬七英里長海岸風光。單程旅程從起點到終點約需三個半小時，美鐵每日有五趟往返班次。

加州路線15%折扣

美鐵在加州有三條主要路線「首府走廊號」（Capitol Corridor）、「太平洋衝浪者號」（Pacific Surfliner）及「聖華金號」（San Joaquins），可說是全美風景最優美的路線之一。前兩條路線緊貼海岸，可欣賞遼闊的太平洋；而後者則東臨加州知名的優勝美地、死亡谷、國王峽谷國家公園，西靠雄偉的內華達（Sierra Nevada）山脈。旅客們不僅衝著這些美麗如畫的風景，也為了免開車的便利，可輕鬆前往聖地牙哥、洛杉磯、弗雷斯諾、沙加緬度及聖塔芭芭拉等繁華地區。62歲及以上旅客搭乘包括上述路線在內的指定加州路線，可享15%折扣。

高速列車Acela路線早鳥優惠

在選擇較低折扣前，先確認是否符合美鐵目前的早鳥優惠資格。無論任何年齡，只要至少提前14天預訂高速列車Acela的行程，即可享有最高30%的折扣。Acela列車沿東海岸行駛，從波士頓開往華盛頓特區，沿途停靠羅德島州普洛登維士（Providence）、康乃狄克州紐哈芬（New Haven）、紐約市、費城及巴爾的摩等知名城市。適用折扣後，以波士頓至紐約市單程票價為例為114元，紐約市至華盛頓特區則為62元；值得注意的是，節假日期間可能不適用。