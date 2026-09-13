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阿聯酋將商務客最愛隱私隔板 引入豪華經濟艙

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阿聯酋航空本月初公布新的豪華經濟艙座椅，除了配有獨特的隱私隔板，還可使用電動控制...
阿聯酋航空本月初公布新的豪華經濟艙座椅，除了配有獨特的隱私隔板，還可使用電動控制更輕鬆地調整座椅向後傾斜和抬高腿托，且座椅後傾時呈搖籃式，不會影響後座乘客。路透

搭機時能享有隱私不再專屬較高級艙等的乘客了，商業內幕（Business Insider）報導，阿聯酋航空本月初公布新的豪華經濟艙座椅，除了配有獨特的隱私隔板，還可使用電動控制更輕鬆地調整座椅向後傾斜和抬高腿托，且座椅後傾時呈搖籃式，不會影響後座乘客。

阿聯酋並未公布新座椅何時開始使用，僅表示「即將登場」，也未說明哪些航線將率先採用；新座椅將配備於新交付的空中巴士A350飛機。

雖然日本航空是首個在豪華經濟艙引進電動控制的航空公司，阿聯酋的新座椅也用這項設備來控制隱私隔板，可以升到和座椅一樣高。

雖然電動控制讓乘客能更輕鬆調整座椅，但和手動控制相比有更高的故障風險，因此增加了維護成本。

許多航空公司的豪華經濟艙沒有任何隱私隔板，只有從頭枕延伸出的小隔板。聯合航空去年在豪華經濟艙推出隔板，但無法延伸至和座椅一樣的高度。

阿聯酋的新座椅也有在今年7月的法恩堡航空展（Farnborough Airshow）上揭露，為經濟艙設計的U-Dream頭枕，配有兩片可向下、向內折疊的側翼。

阿聯酋總裁克拉克（Tim Clark）在記者會上表示，若乘客想睡覺，U-Dream頭枕能完全支撐頸部，這是一顛覆性的改變，從此再也不需頸枕。

阿聯酋豪華經濟艙新座椅還配有無線充電功能，餐盤還有內建手機支架，讓乘客在使用椅背後的13.3吋4K螢幕外還能有第二個螢幕可以看。

阿聯酋的豪華經濟艙共有28個座位，座椅配置為2-3-2，座椅寬度20英吋，前後排距39英吋。

豪華經濟艙在疫情後變得熱門，越來越多乘客願意為更舒適的體驗花更多錢；阿聯酋投入這股豪華經濟艙風潮的時間相對較晚，2021年初才在其旗艦空中巴士 A380客機推出豪華經濟艙。

精華 FAQ

  • 最大賣點是引入可升至與座椅同高的隱私隔板，搭配電動控制調整後躺與腿托，讓豪華經濟艙也能享有更高私密性與舒適度。

  • 除了隱私隔板外，座椅還有搖籃式後傾設計、無線充電、餐盤內建手機支架，以及椅背後13.3吋4K螢幕，讓乘客可同時使用第二個螢幕。

  • 阿聯酋目前只表示新座椅「即將登場」，未公布確切啟用時間或首批航線；已確認會先裝配在新交付的空中巴士A350飛機上。

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