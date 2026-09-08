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32年陪伴畫下句點 賓州好時公園這1人氣設施永久關閉

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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賓州中南部的好時公園（Hershey Park）。（美聯社）
賓州中南部的好時公園（Hershey Park）。（美聯社）

據紐約郵報報導，隨著勞工節（Labor Day）到來，位於賓夕法尼亞州中南部的好時公園（Hershey Park）也正式結束2026年夏季營運季。對這座巧克力主題遊樂園而言，今年不僅是第120個夏季季節性閉園，也象徵著一項陪伴遊客超過30年的經典設施正式走入歷史。

深受遊客喜愛的水上遊樂設施Tidal Force在今年夏季結束後正式退役，園區內以水上主題打造的The Boardwalk也將因此騰出一大片空間。

過去 32 年來，Tidal Force一直是好時公園最具代表性的水上設施之一。每當遊船從高處俯衝而下，巨大的水花不只讓船上的乘客瞬間全身濕透，就連站在濺水區附近觀看的遊客，也經常難逃被水花「洗禮」的命運。

Tidal Force 最初於 1994 年開放。乘客登船後，遊船會一路攀升至約100英尺（30公尺）的高處，隨後展開令人屏息的急速俯衝，最高速度可達每小時50英里（約80公里）。

對許多好時公園遊客來說，這不只是一項普通的水上遊樂設施，而是童年與夏日時光的重要回憶。

好時公園本周稍早也在Facebook上提醒遊客，Tidal Force即將迎來最後航行。消息一出，不少粉絲紛紛在社群媒體上分享自己與這項設施之間的回憶。

一名網友寫道，「這是一趟多麼令人難忘的遊樂設施！全世界沒有其他水上俯衝設施能與它相比。我從很小的時候就記得在樂園裡看到Tidal Force，當時就覺得非常驚奇。」

他回憶道，直到後來第一次親自搭乘，仍然感到驚訝，並形容Tidal Force是好時公園的代表性設施之一。「它真的是好時公園的經典設施。我們會很想念它。」

另一名粉絲則分享了一段更加瘋狂的回憶，「我在2009年9月的一天裡搭了它66次。Tidal Force永遠都是好時公園的傳奇。」

好時公園早在2026年夏季接近尾聲時，就宣布Tidal Force即將完成最後一次100英尺高的俯衝。

園方當時在Instagram上寫道，「當一艘船完成最後一次航行時，我們相信它值得一場正式的送別。32 年來Tidal Force在好時公園製造了園區有史以來最大的水花；在9月7日之後，我們將永久讓這些船隻停靠。」

而9月7日，這一天終於到來。

隨著最後一艘船完成航行，這項自1994年起陪伴無數遊客度過夏日時光的經典設施，正式告別好時公園。

對喜愛好時公園的遊客而言，好消息是：這並不是「世界上最甜蜜的地方」真正的告別。

夏季營運結束後，樂園只會暫時關閉幾天，接著便轉換至秋季活動模式。

好時公園將於9月12日重新開放，並在每個周末持續迎接遊客，直到2026年11月1日。期間將推出一年一度的好時公園萬聖節與Dark Nights等秋季活動。

今年也是Dark Nights第五度回歸。無論是膽小鬼還是尋求刺激的勇者，都可以挑戰園內5間驚悚鬼屋以及5個恐怖區域（scare zones），感受與夏季截然不同的好時公園。

驚悚季節結束後，好時公園將再次換上充滿節日氣氛的裝扮，迎接好時公園Christmas Candylane。

聖誕活動將在指定日期持續舉行至2027年1月3日。

屆時，一家大小除了可以搭乘部分仍然開放的雲霄飛車，也能漫步在超過500萬盞閃爍燈光之中，與聖誕老人見面，享受各式各樣的節慶活動。

對好時公園而言，Tidal Force的退役確實代表一個時代的結束。

但對遊客來說，這座「世界上最甜蜜的地方」並沒有停止前進。當一項陪伴了32年的經典設施落幕，新的季節、新的回憶，也正準備開始。

精華 FAQ

  • 永久退役的是Tidal Force。它在好時公園營運了32年，曾是園內最具代表性的水上設施之一，隨著最後一次航行完成，正式走入歷史。

  • 因為它自1994年開放以來，帶給遊客從高處俯衝、濺起巨浪的刺激體驗，也陪伴許多人度過童年與夏日時光，因此累積了很強的情感連結。

  • 好時公園會在9月12日重新開放，持續到2026年11月1日，推出秋季萬聖節與Dark Nights活動，之後再接續Christmas Candylane聖誕季。

賓州 巧克力

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