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觀光帶來負面效應 泰縮短美歐等93國免簽至30天

編譯周靜芝/即時報導
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圖為泰國皮皮島。Image by kmarius from Pixabay
圖為泰國皮皮島。Image by kmarius from Pixabay

為賺取更多旅遊收入、鼓勵旅客停留更長時間，泰國於2024年將持有免簽證護照旅客的停留天數從30天延長至60天；在試行兩年後，泰國政界人士指出，發生了數起持觀光簽證的外籍人士犯下的重大犯罪案件，同時也有越來越多外籍旅客利用較長的免簽期限入境後從事非法商業活動。旅遊網站The Street報導，泰國近日通過了這項邊境法規的修訂案，將免簽期限縮短回原來的30天。

美國公民免簽期限縮短至30天

這項變更將於9月15日生效，適用於泰國給予免簽待遇的93個國家的旅客，包括美國、加拿大、英國、歐盟成員國以及許多亞洲國家。

南韓、秘魯、阿根廷等與泰國簽有90天互惠免簽協議的國家，則不受影響。汶萊、印尼、馬來西亞和新加坡的公民亦將維持60天的免簽停留期限。

持效力較弱護照且未獲泰國免簽待遇的國家公民，仍需如以往般向大使館或領事館申請傳統簽證。

泰國外交部長普安凱考（Sihasak Phuangketkeow）曾在3月的一場記者會上表示，免簽證對促進旅遊業十分重要，能帶來可觀的收入，並為泰國國內生產毛額（GDP）做出貢獻；然而，如今外交部簽證委員會認為，60天可能過長。

在新規定生效前已入境泰國者無需縮短行程，仍可停留滿60天；但9月15日後入境者，則須在30天後離境。

若想延長停留泰國該怎麼辦

對於希望在泰國停留更久的旅客，仍有其他選擇。首先，可前往當地泰國移民局辦事處，申請延長30天停留期限，此項申請在365天內限申請一次。

旅客亦可選擇離境後再次入境泰國。雖然一年內可多次進行此操作，但若在同一年內頻繁出境及入境，將被海關人員列入注意名單。

另一種選擇是申請「泰國目的地簽證」（DTV），此簽證常見於數位遊牧族及有海外收入者，單次停留最長可達180天，並有機會再延長180天。

據媒體報導，自2026年初以來，泰國已接待了2100萬名外國旅客；儘管此數字較2025年略呈下降，但泰國仍是亞洲、甚至全球最受旅客歡迎的國家之一。

精華 FAQ

  • 泰國將適用於93個免簽國家的旅客停留期，從原本的60天縮短回30天，並將在9月15日正式生效。新規上路後，屆時入境者都須依30天規定離境。

  • 包括美國、加拿大、英國、歐盟成員國及多個亞洲國家在內的93個免簽國家旅客都受影響；但與泰國有90天互惠免簽協議的南韓、秘魯、阿根廷等國，以及汶萊、印尼、馬來西亞和新加坡，則維持原待遇。

  • 旅客可向當地移民局申請延長30天，且365天內限辦1次；也可離境後再入境，但頻繁進出可能被注意。另一選項是申請DTV，單次最長可停留180天，並有機會再延長180天。

觀光 泰國 簽證

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