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搭機遠離嚎哭嬰兒 日本航空選位系統提供解方

編譯尤寶琪／即時報導
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日本航空公司擁有獨特的預訂平台，可顯示2歲以下兒童的座位位置。(路透)
日本航空公司擁有獨特的預訂平台，可顯示2歲以下兒童的座位位置。(路透)

嬰兒雖然可愛，但不是所有人都願意在飛機上與他們同坐。如果你是搭乘日本航空(Japan Airlines)，那你無需擔心這一點。該航空公司擁有獨特的預訂平台，可顯示2歲以下兒童的座位位置。

當乘客在網站上選擇座位時，座位圖上會出現一個兒童形狀的小圖標，表示該座位上坐著一位嬰兒或幼兒。這樣，乘客就可以自行選擇是否願意與可能會扭動或哭鬧的小乘客同坐。

雖然日本航空是最早提供這項服務的主要航空公司之一，但它並非唯一這樣做的航空公司。全日空航空(All Nippon Airways，ANA)也提供類似的系統，其他一些國際航空公司，包括全亞洲航空(AirAsia X)，也在部分航班上嘗試過「靜音區」或年齡限制座位區域。

不過，雖然「嬰兒座位圖」功能很有幫助，但它並不完美。臨時預訂或取消很可能會影響座位安排，同時還存在臨時更改座位安排的可能性。

此外，有人批評指出，嬰幼兒仍然可能毫無預警地哭鬧，其他像是來自不守規矩的乘客到餐車的聲音等噪音，同樣會造成干擾。儘管如此，許多旅客仍然認為這項工具至少可以減少一些座位安排上的意外情況。

日本航空自2019年起就推出了「嬰兒座位圖」服務，但迄今為止，美國還沒有哪家航空公司效仿。如果你不想坐在嬰幼兒旁邊，那建議最好選擇緊急出口所在的那一排，因為出於安全考慮，嬰幼兒是不允許坐在那裡。

另外，最好帶上耳塞或降噪耳機以備不時之需。

精華 FAQ

  • 旅客在網站選座時，座位圖會標示2歲以下兒童所在位置，讓人可自行判斷是否同坐，減少與可能哭鬧或扭動的嬰幼兒鄰座的意外情況。

  • 全日空航空也有類似系統，部分國際航空公司如AirAsia X則曾在特定航班嘗試靜音區或年齡限制座位區，顯示這類做法已逐漸被採用。

  • 此功能可能因臨時訂位、取消或改座而失準，也無法預防嬰幼兒臨時哭鬧；若想降低干擾，建議選緊急出口排並攜帶耳塞或降噪耳機。

日本

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