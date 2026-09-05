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長榮航空「超額行李費」9月29日起調漲 每件最高收390美元

中央社／台北6日電
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長榮航空客機。(記者黃仲明／攝影)
長榮航空客機。(記者黃仲明／攝影)

長榮航空宣布，9月29日起，調整國際線行李政策及費率，項目包括超額行李、預付超額行李、超重及超尺寸行李費率及計價規範，其中超額行李部分，調漲20美元至90美元不等。

長榮航空日前在官網宣布，受國際經濟環境及地緣政治因素影響，為反映航空燃油價格與全球整體營運攀升成本，自旅行日2026年9月29日（含）起，調整國際線行李政策及費率，項目包括超額行李、預付超額行李、超重及超尺寸行李費率及計價規範，寵物、運動器材的收費標準也同步調整。

在超額行李部分，長榮航空的超額行李費率表分為台灣及5個區域，從原本每件140美元至300美元，調漲為160美元至390美元。

根據長榮航空官網，第一區為日本、韓國、菲律賓、中國、香港、澳門、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、柬埔寨；第二區為大洋洲（包含紐西蘭、澳洲）、密克羅尼西亞（包含關島、帛琉）、印度及亞洲地區（不包含第一區、台灣）；第三區為北美洲西岸四點（洛杉磯／西雅圖／舊金山／溫哥華）、夏威夷、中東地區；第四區為北美洲（不包含第三區）、歐洲（含土耳其）、非洲、俄羅斯；第五區為中南美洲。

精華 FAQ

  • 長榮航空公告，自旅行日2026年9月29日（含）起適用新制，屆時國際線行李政策、超額行李與相關附加費率都會一起調整。

  • 依官網資訊，超額行李費率原本每件140美元至300美元，調整後變為160美元至390美元，等於每件調漲20美元至90美元不等。

  • 除了超額行李費，長榮航空也同步調整預付超額行李、超重及超尺寸行李的費率與計價規範，寵物與運動器材的收費標準也一併更新。

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