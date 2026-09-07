賞秋葉最佳火車之旅 3旅遊達人都推薦這路線

伯爾尼納快車。Image by Monic Heinen from Pixabay

搭火車旅行有許多值得稱道之處，包括便利、能前往飛機或汽車無法抵達的地方；但最棒的是，能讓旅客在這個節奏快速的世界裡放慢腳步。漫旅（Travel+Leisure）雜誌採訪了3位旅遊專家，他們不約而同地推薦在今年秋天搭乘「伯爾尼納快車」（Bernina Express），不僅能享受上述所有優點，還能欣賞到世界上最美麗壯觀的秋葉景致。

旅遊交通路線搜尋引擎Rome2Rio數據經理謝特（Stefan Šeat）指出，瑞士 的「伯爾尼納快車」之所以令人讚嘆，是因為周圍的落葉松林在秋天會轉為熾烈的金黃色。他過去九年來一直致力於擴建該平台涵蓋全歐洲的鐵路時刻表資料庫。謝特說，從瑞士庫爾（Chur）到義、瑞邊境小鎮蒂拉諾（Tirano）的火車旅程耗時4.5小時，沿途風景從阿爾卑斯山的冰川、湖泊，逐漸轉變為義大利 北部的寧靜葡萄園；列車還會行經列入聯合國教科文組織名錄的高架橋，整段旅程車廂皆設有全景窗。

國際旅遊公司Firebird Tours副總監希羅科夫（Ivan Shirokov）也因為相同理由，對這趟火車之旅深表喜愛。他說，這是歐洲海拔最高、穿越阿爾卑斯山的鐵路路線，同時也是聯合國教科文組織世界遺產路線，從庫爾出發，穿越恩嘎丁（Engadin）山谷，翻越伯爾尼納山口，最終抵達蒂拉諾。他也特別提到，在冰川與石拱高架橋的襯托下，落葉松林的金黃色調格外醒目，使這條路線成為地球上少數能同時欣賞高海拔高山積雪與繽紛秋色的路線之一；而最棒的地方或許在於其便利性，無需提前預訂全景車廂。

冰島旅行社Nordic Visitor的阿爾卑斯山旅遊專家奧布雷貢（Maria Obregon）花了三年時間規劃該地區的火車之旅，她同樣推薦搭乘「伯爾尼納快車」，但表示既然專程前往，不妨順道體驗其姊妹路線「冰川快車」（Glacier Express）。奧布雷貢指出，這兩條路線的特別之處在於，它們都從低海拔穿越至高海拔，因此依海拔高度的不同，能欣賞到豐富多樣的色彩與植被，這是在相同海拔的火車旅程所無法體驗的。

奧布雷貢說，最精彩的鐵道路段是從聖莫里茲（St. Moritz）到盧加諾（Lugano），儘管搭乘這段路線需要多花些功夫。她說，搭乘一趟火車並轉乘接駁巴士，便能從白雪皚皚的山峰和金黃的阿爾卑斯森林，一路下行至盧加諾湖畔的棕櫚樹；這種鮮明的對比，在世界上其他地方都看不到。

海拔起伏所帶來的景觀變化，正是「伯爾尼納快車」的魅力所在，短短數小時的旅程中，將見證一幅真正的秋色萬花筒，而非僅有幾種柔和色調。若想獲得最佳體驗，可考慮預訂十月中旬至下旬的行程，此時落葉松的針葉在入冬凋落前，會從翠綠轉為金黃，時間雖短暫卻十分壯觀。旅客可下載列車的專屬應用程式，充分利用這段旅程；該應用程式也全程提供資訊，協助旅客了解沿途景觀。