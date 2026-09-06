常見飯店房卡使用習慣 可能造成安全隱憂
無論是國內旅行還是國際旅行，安全始終是重中之重。雖然在旅途中總是會有一些需要注重安全問題的冒險性的體驗環節，但在像是入住飯店等日常瑣事中，大家也應同樣需要保持警惕。為此，美國國務院(Department of State)在其網站的「住宿安全」頁面上匯總了一系列建議和提示。
大多數建議都算是基本常識，像是確保房間內的電話是通的，檢查是否有火警警報器和一氧化碳偵測器，確保所有門鎖都能正常運作等。但有一項建議很容易被忽略，即使是經常旅行的人也難免如此。
國務院建議，請務必「將房卡與印有房號的紙卡套分開攜帶」。你或許會利用紙卡套來記住房號，但這卻是一個有著潛在危險的組合。
「如果房卡和紙卡套一起遺失，其他人就能透過這些資訊識別出與鑰匙對應的飯店和房間號，」一位國務院發言人透過電子郵件向「漫旅」雜誌(Travel + Leisure)解釋。有了房號、姓氏和房卡，他們就能輕易進入你的房間並取走你的個人物品。
「漫旅」雜誌旅遊作家曼塞爾(Lydia Mansel)就建議，在抵達房間後，立即從紙卡套中取出房卡，然後給紙卡套拍張照片，或是把房號記在手機的備忘錄裡。這樣，就算萬一忘記了自己的房號，也可以在設定了密碼的手機上查看照片或備忘錄。
當然，遺失飯店房卡的風險依然存在。即使房卡沒有和紙卡套放在一起，飯店發言人也建議盡快採取行動。「旅客如果遺失了房卡，應立即通知飯店，並要求停用舊房卡並更換新卡。」他們表示。
除了將房卡從紙卡套拿出來以外，國務院還建議，在抵達房間後，檢查窗簾後面、床底下以及房間周圍，並仔細檢查房間，尋找任何「不尋常」的電子產品，並確定窗簾完全拉上，以確保安全。
因為兩者若同時遺失，陌生人可能透過房號、姓名與房卡資訊，推測你住哪家飯店、哪一間房，進而提高房間被闖入或物品遭竊的風險。 可在抵達房間後立刻把房卡從紙卡套取出，再把紙卡套拍照留存，或將房號記在有密碼保護的手機備忘錄中，兼顧便利與安全。 應立即通知飯店，請櫃台停用原本的房卡並換發新卡，避免遺失的卡片被他人撿到後直接使用，降低房間與個人物品受損的可能。
精華 FAQ
因為兩者若同時遺失，陌生人可能透過房號、姓名與房卡資訊，推測你住哪家飯店、哪一間房，進而提高房間被闖入或物品遭竊的風險。
可在抵達房間後立刻把房卡從紙卡套取出，再把紙卡套拍照留存，或將房號記在有密碼保護的手機備忘錄中，兼顧便利與安全。
應立即通知飯店，請櫃台停用原本的房卡並換發新卡，避免遺失的卡片被他人撿到後直接使用，降低房間與個人物品受損的可能。
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