我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

常見飯店房卡使用習慣 可能造成安全隱憂

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

常見飯店房卡使用習慣 可能造成安全隱憂

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Image by Mariakray from Pixabay
Image by Mariakray from Pixabay

無論是國內旅行還是國際旅行，安全始終是重中之重。雖然在旅途中總是會有一些需要注重安全問題的冒險性的體驗環節，但在像是入住飯店等日常瑣事中，大家也應同樣需要保持警惕。為此，美國國務院(Department of State)在其網站的「住宿安全」頁面上匯總了一系列建議和提示。

大多數建議都算是基本常識，像是確保房間內的電話是通的，檢查是否有火警警報器和一氧化碳偵測器，確保所有門鎖都能正常運作等。但有一項建議很容易被忽略，即使是經常旅行的人也難免如此。

國務院建議，請務必「將房卡與印有房號的紙卡套分開攜帶」。你或許會利用紙卡套來記住房號，但這卻是一個有著潛在危險的組合。

「如果房卡和紙卡套一起遺失，其他人就能透過這些資訊識別出與鑰匙對應的飯店和房間號，」一位國務院發言人透過電子郵件向「漫旅」雜誌(Travel + Leisure)解釋。有了房號、姓氏和房卡，他們就能輕易進入你的房間並取走你的個人物品。

「漫旅」雜誌旅遊作家曼塞爾(Lydia Mansel)就建議，在抵達房間後，立即從紙卡套中取出房卡，然後給紙卡套拍張照片，或是把房號記在手機的備忘錄裡。這樣，就算萬一忘記了自己的房號，也可以在設定了密碼的手機上查看照片或備忘錄。

當然，遺失飯店房卡的風險依然存在。即使房卡沒有和紙卡套放在一起，飯店發言人也建議盡快採取行動。「旅客如果遺失了房卡，應立即通知飯店，並要求停用舊房卡並更換新卡。」他們表示。

除了將房卡從紙卡套拿出來以外，國務院還建議，在抵達房間後，檢查窗簾後面、床底下以及房間周圍，並仔細檢查房間，尋找任何「不尋常」的電子產品，並確定窗簾完全拉上，以確保安全。

精華 FAQ

  • 因為兩者若同時遺失，陌生人可能透過房號、姓名與房卡資訊，推測你住哪家飯店、哪一間房，進而提高房間被闖入或物品遭竊的風險。

  • 可在抵達房間後立刻把房卡從紙卡套取出，再把紙卡套拍照留存，或將房號記在有密碼保護的手機備忘錄中，兼顧便利與安全。

  • 應立即通知飯店，請櫃台停用原本的房卡並換發新卡，避免遺失的卡片被他人撿到後直接使用，降低房間與個人物品受損的可能。

國務院

上一則

加州In-N-Out有人持棍棒鬧事 大學生「持鍋鏟」跳窗制伏

下一則

50歲林心如九寨溝被偶遇 彷彿一般遊客 素顏生圖瘋傳

延伸閱讀

專家建議退房前拍房內現況 防被收冤枉錢 還能找回失物

專家建議退房前拍房內現況 防被收冤枉錢 還能找回失物
入住旅館 這幾樣物品千萬別擺在外面

入住旅館 這幾樣物品千萬別擺在外面
飯店房間免費升等有祕訣 「黃金時段」辦入住機會大

飯店房間免費升等有祕訣 「黃金時段」辦入住機會大
克服認床「首夜效應」心理學家教你這樣做

克服認床「首夜效應」心理學家教你這樣做

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00
搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座