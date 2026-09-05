歐洲絕美10座城堡 沒去過恐遺憾終生

西班牙 - 阿爾罕布拉宮（Alhambra）。Image by Enrique from Pixabay

歐洲有多少座城堡？僅是法國，若採最寬泛的定義「莊園」（château）來算，估計就有4萬5000座；此外，這片大陸上還遍布著各式各樣以burgs、kastelyok、castillos、castellos、linnat、slott和schlosses為名的城堡、宮殿、堡壘、要塞等建築。每日電訊報（The Telegraph）報導，其中最經典的10座城堡如今已不再用於防禦，也不再是貴族、富人的專利，有機會前往旅遊時，不妨走訪這些被譽為「一生必去」的絕美勝地。

1. 西班牙 - 阿爾罕布拉宮（Alhambra）

「城堡」一詞，實在難以充分形容位於格拉納達（Granada）這座摩爾風格（Moorish）的建築傑作，這座主要建於13至14世紀的宏偉要塞宮殿群，曾是西班牙最後一個穆斯林王朝的最後據點。Alhambra在阿拉伯語中意為「紅城堡」，紅牆外環繞著具防禦功能的阿卡薩巴碉堡（Alcazaba）、文藝復興風格的卡洛斯五世皇宮（Carlos V Palace，現為阿爾罕布拉博物館），以及奈斯爾宮殿群（Nasrid Palaces）；後者擁有精緻的伊斯蘭風格灰泥雕飾、瓷磚工藝、鐘乳石狀的穆卡納斯（muqarnas）天花板、噴泉與水池。王子宮（Palace of Los Infantes）曾改建為天主教修道院，如今則是西班牙國營旅館Parador。

2. 斯洛維尼亞 - 普利雅馬城堡（Predjama Castle）

斯洛維尼亞 - 普利雅馬城堡（Predjama Castle）。Image by WikiImages from Pixabay

「洞窟城堡」普利雅馬的魅力不在建築本身與內部，而在於所處的地形。這座城堡嵌入斯洛維尼亞的喀斯特（karst）地貌中，是世界上規模最大、保存最完整的洞窟城堡；115英尺高的城堡，從天然洞穴中屹立而出，坐落於逾400英尺高懸崖中間。探索城堡中氛圍獨特的通道、中世紀武器與酷刑室，以及下方的秘密隧道與龐大的洞穴網絡，蘊藏著羅馬遺跡、16世紀塗鴉，以及大群蝙蝠。

3. 芬蘭 - 奧拉維城堡（Olavinlinna）

北歐地區雖有規模更大的城堡，但奧拉維或許是最美麗的一座；它坐落於風景壯麗卻潮濕的芬蘭湖區、兩座湖泊間的岩石小島上，龐大的塔樓彷彿從湛藍湖水中拔地而起，是世界最北端的中世紀石造堡壘。奧拉維城堡建於1475年，目的在防禦俄羅斯的進攻，歷經無數戰爭洗禮。如今，遊客可參觀修復一新的房間，每年夏天還會舉辦歌劇節；此外，也可以租艘獨木舟，在城牆下的護城河划行。

4. 斯洛伐克 - 奧拉瓦城堡（Orava Castle）

若想體驗正宗的吸血鬼氛圍，不妨跳過與「穿刺大公」弗拉德（Vlad）連結不深的羅馬尼亞布蘭（Bran）城堡，轉而造訪奧拉瓦。1922年的電影「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）便是在這座13世紀的山頂鷹巢取景拍攝的，BBC於2020年改編的迷你劇「德古拉」（Dracula）亦然；正因為它矗立於高聳的山脊上，背後是陰森的喀爾巴阡山脈（Carpathian）。城堡內部擁有154間房間、754級階梯以及一座博物館，夜間導覽則能帶來最令人毛骨悚然的氛圍。

5. 葡萄牙 - 佩納宮（Pena Palace）

佩納宮與其說是城堡，不如說是山頂上糖果盒般的奇思妙想。這是19世紀「藝術家國王」斐迪南二世（Ferdinand II）所展現的浪漫主義願景，他將新哥德式（Neo-Gothic）、新曼努埃爾風格（Neo-Manueline）、阿拉伯風格、中世紀風塔樓、瓷磚穹頂、怪物雕像以及彩繪玻璃等所有元素傾注於此。鮮豔的紅、黃外牆與周圍公園形成強烈對比，公園內蜿蜒的小徑旁布滿綠色植物與異國花卉。偏好傳統城堡風格？不妨望向對面辛特拉（Sintra）山脈，那座蜿蜒在山脊上的10世紀摩爾人城堡（Moorish Castle）。

6. 法國 - 佩雷佩爾圖斯城堡與卡特里城堡（Peyrepertuse and the Cathar Castles）

法國的榮耀不在羅亞爾（Loire）河谷那些華麗的城堡，而是屬於佩雷佩爾圖斯城堡以及其他坐落於崎嶇卡特里地區、令人屏息的堡壘，於2026年被集體列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。法國南部朗格多克（Languedoc）卡佩王朝（Royal Capet）皇家堡壘群，包含卡卡頌（Carcassonne）的城牆，堪稱歷史的縮影；這座令人驚嘆的防禦網絡，曾在13世紀教宗發動的阿爾比十字軍（Albigensian Crusade）期間，為卡特里教派提供庇護。沿著「卡特里步道」而行，即可串聯起多座城堡。

7. 匈牙利 - 維謝格拉德城堡（Visegrad Citadel）

維謝格拉德絕非歐洲規模最大的要塞，但這座三角形堡壘坐落於多瑙河灣（Danube Bend），地理位置極佳，這或許說明了為何1323年，查理一世（Charles I）將政府所在地遷至此處，使維謝格拉德短暫地成為了匈牙利的中心。從仍矗立著下城遺址的河岸徒步至城堡，可一覽周圍景觀。此外，與維謝格拉德相互輝映的是下游不遠處布達佩斯那座龐大的布達城堡（Buda Castle），城堡內設有國家美術館與歷史博物館。

8. 瑞士 – 西庸城堡（Château de Chillon）

壯闊的阿爾卑斯山景、令人滿意的中世紀塔樓風貌，以及深厚的文學淵源，讓西庸城堡在各方面都是上選。城堡自12世紀起便建於日內瓦湖的一座岩石小島上，當時是薩伏依（Savoy）伯爵的夏宮，後來成為監獄，再後來則成為從雨果（Victor Hugo）到拜倫（Lord Byron）等浪漫主義作家的靈感泉源。可趁人潮未至時提早前往，從蒙特魯（Montreux）沿著湖畔小徑步行，欣賞城堡逐漸映入眼簾的景象。

9. 丹麥 - 克倫堡（Kronborg Slot）

這座丹麥古堡雖名為克倫堡，但更為人知的名字是Elsinore城堡，是莎士比亞「哈姆雷特」（Hamlet）的故事背景。克倫堡最初名為Krogen，是一座守衛厄勒（Oresund）海峽的設防收費處，由於收入極豐，建築物在1585年大幅擴建。如今矗立於此的，是一座銅尖頂的文藝復興奇景，四周環繞著護城河與星形城牆。可走進城堡內部，漫步於宮殿廳堂之間，攀登俯瞰全景的大砲塔，並走下碉堡內幽暗如迷宮般的通道。

10. 德國 - 新天鵝堡（Schloss Neuschwanstein）

歐洲最著名的城堡，非這座坐落於阿爾卑斯山麓的巴伐利亞瑰寶莫屬。這座城堡是熱愛音樂家華格納（Richard Wagner）的怪誕國王路德維希二世（Ludwig II）的構想結晶，據稱也是迪士尼「睡美人」的靈感來源；而新天鵝堡本身就是一則名副其實的童話，塔樓與尖頂高聳達213英尺，內部裝潢更宛如舞台佈景，從拜占庭風格的御座廳（throne hall）到鐘乳石洞窟皆是如此。路德維希原本規劃超過200間房間，但在他於1886年離奇去世前，僅15間完工。

德國 - 新天鵝堡（Schloss Neuschwanstein）。Image by Andrea Spallanzani from Pixabay