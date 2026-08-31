柏林圍牆3殘段落腳佛州聖彼得堡 卻被遺忘在停車場

柏林牆示意圖。（路透）

自2008年起，3塊柏林圍牆(Berlin Wall)殘塊靜靜矗立在聖彼得堡(St. Petersburg)的停車場，無任何標示。

富比世 (Forbes)報導，佛州 的聖彼得堡市以海灘與藝術聞名。然而，倉庫藝術區(Warehouse Arts District)卻隱藏著柏林圍牆殘塊。

3段殘塊位在南22街420號莫蘭陶藝中心(Morean Center for Clay)外，該處為1926年的歷史貨運站。殘塊就立在停車場中央，無宣傳與說明，許多人停好車卻不知其歷史意義。

那麼，這究竟是怎麼回事？如今，佛州有好幾處地方保存著柏林圍牆殘塊，但聖彼得堡的這處裝置尤其令人費解，因為它就地位於一個毫不起眼的普通停車場內。

柏林圍牆如何落腳佛州聖彼得堡？

故事的主角是聖彼得堡的非營利組織——戶外藝術基金會(Outdoor Arts Foundation)。該基金會致力於在聖彼得堡市內推動公共藝術計畫。2007年，戶外藝術基金會收購了當時被譽為世界上最大的柏林圍牆私人收藏之一，其中包括100多塊彩繪牆體，以及約350塊被認定為「內牆」(Hinterlandmauer)的無鋼筋混凝土板(plain concrete slabs)。「內牆」(hinterland wall)是東柏林(East Berlin)一側屏障系統的一部分。

戶外藝術基金會對這批藏品，原先規劃要利用這些混凝土在北美各地建造100座柏林圍牆紀念碑，迎接2009年圍牆倒塌20周年，各社區可以購買部分混凝土用於建造公共紀念碑，其餘部分則交給藝術家進行2次創作。但計畫未達預期，基金會轉向展售彩繪牆體，無鋼筋混凝土塊則繼續留在佛州。

2007年7月藏品運抵坦帕灣(Tampa Bay)後，聖彼得堡成為佛州首個以此建紀念碑的社區。2008年春季，3段牆體安裝於南22街420號，即當時聖彼得堡陶藝公司(St. Petersburg Clay Company)所在地。

莫蘭藝術中心(Morean Arts Center)於2009年遷入並於2012年接管聖彼得陶藝公司(St. Pete Clay)，成立如今的莫蘭陶藝中心。可以說，是莫蘭陶藝中心來到了柏林圍牆邊。