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關稅激戰 美國客遊加拿大最想知道的2件事

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關稅激戰 美國客遊加拿大最想知道的2件事

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美加邊境等待同行的車輛。（新華社檔案照）
美加邊境等待同行的車輛。（新華社檔案照）

美加貿易戰升溫，雙方互祭50%關稅並升高報復。不過在兩國關係緊張的情況下，想前往加拿大旅遊的美國旅客無須太擔心，目前情勢對旅遊沒有太大影響，邊境仍會開放，關稅也不太會增加旅行成本，因為主要涉及的是製造業產品和農產品。

今日美國（USA Today）報導，美加本周談判破裂，貿易戰升級，總統川普宣布將對從加拿大進口的汽車和零組件的關稅提高至50%，自明年1月1日起生效，加拿大總理卡尼（Mark Carney）也說加國會從9月起實施報復性關稅。

計畫前往加拿大的美國旅客可能會想知道，日益緊張的局勢對他們的旅程會有什麼影響，好消息是，影響可能不大。

國務院表示，美加邊境維持開放，在加拿大停留不超過180天的旅客無需簽證。美國公民可使用護照、護照卡或芳鄰卡（NEXUS card）入境加拿大，海關及邊境保衛局表示，芳鄰卡可為經過預先審查的旅客提供更快捷的通關服務。

很多人擔心關稅會讓旅費變貴，但其實不一定。喬治華盛頓大學商學院助理教授徐正浩（Jungho Suh，音譯）說，他認為美加之間的貿易談判不會直接導致旅行成本增加，因為那主要涉及製成品和農產品。

徐正浩預期近日的談判升級對美國遊客的旅行成本不會有任何直接影響，雖然他承認談判結果存在不確定性，但許多旅遊領域的公司自疫情後多年就已為有影響力的總體外部市場環境變遷做好準備，因此近期的談判、關稅問題等對企業都不是新的因素，影響主要在進口商品，對服務業影響不大。

不過，即使旅遊成本沒有太大變化，兩國間的緊張關係仍影響了消費者信心，特別是入境加拿大旅遊。有些加拿大旅客也避免前往美國，理由包括川普表達將加國變成美國第51州，以及最近的旅客拘留事件。

美國商務部國家旅行與旅遊辦公室（National Travel and Tourism Office）的數據顯示，截至今年五月，到美國旅遊的加拿大遊客略超過650萬人次，比去年同期減少9.3%，美國去年赴加國的旅客人數也下降4.7%至1340萬人次，是新冠疫情爆發以來首次減少。

精華 FAQ

  • 目前最直接的影響不大，因為美加邊境仍維持開放，美國公民也不需簽證即可短期入境加拿大；關稅主要針對製造業產品與農產品，對旅遊服務成本暫時沒有明顯衝擊。

  • 美國公民可使用護照、護照卡或NEXUS card入境加拿大；其中NEXUS card是提供給預先審查旅客的快速通關工具，適合經常往返加美兩地的人士使用。

  • 是的，雖然旅行成本未必上升，但政治與貿易緊張已影響消費者信心。數據顯示，今年截至5月加拿大訪美人次年減9.3%，美國赴加旅客也下降4.7%。

加拿大 關稅 貿易戰

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