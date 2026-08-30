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開學後 全美適合家庭「微度假」6個自駕行程

編譯周靜芝/即時報導
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阿迪朗達克公園佔地逾六百萬英畝，湖泊山巒交錯。（路透）
阿迪朗達克公園佔地逾六百萬英畝，湖泊山巒交錯。（路透）

高昂的機票價格與航班延誤讓搭機旅行變得令人卻步，許多美國人開始選擇在離家車程範圍內進行短途旅行；與其說是周末小旅行，不如說是「微度假」（micro vacation或micro-cation）。這股新興趨勢重點在於，將長假體驗塞在短短幾天內，若家中有孩子即將開學，「微度假」能完美契合繁忙的學年行程，尤其目前人潮比喧囂的夏季要少得多。從加州海岸到紐約州阿迪朗達克山脈（Adirondacks），以下今日美國（USA Today）推薦六個適合家庭自駕的「微度假」地點。

1. 紐約州普萊西德湖（Lake Placid）

佔地逾六百萬英畝的阿迪朗達克公園，交錯著淡水湖泊與山巒，空氣中瀰漫著松木的氣味。普拉西德湖是阿迪朗達克地區最知名的小鎮之一，從紐約市駕車前往需五小時，從波士頓出發則僅四小時。這座曾兩度主辦冬季奧運的小鎮，不僅是滑雪愛好者的夢幻之地，更是四季皆宜的天堂：秋日色彩繽紛，春季高山野花綻放，而鎮上的鏡湖（Mirror）與普拉西德湖則在夏季吸引泳客與獨木舟愛好者前來。

遊客可以在普拉西德湖奧運博物館了解這座小鎮的奧運故事，互動式展覽能讓人更深入觀賞選手的運動成就。至於熱愛戶外活動的家庭，不妨前往科博爾山（Cobble Hill）一條長達1.6英里的步道，即使是小朋友也能輕鬆應付。

2. 加州卡爾斯巴德（Carlsbad）

在充滿迷人沿海社區的加州，聖地牙哥縣的卡爾斯巴德尤為突出。渴望抓住夏日尾巴的人，這裡綿延七英里的太平洋沙灘與浪濤絕對是不二之選。卡爾斯巴德距離洛杉磯約 90 英里，抵達後無需開車即可探索整個小鎮。

不妨在「微度假」中加入「體驗之旅」：到Candle Bar製作手工蠟燭，或在Rebel Villa打造植物生態瓶；Spin Records琳瑯滿目的黑膠唱片收藏，也深受歡迎；若帶著孩子造訪，樂高樂園（Legoland）的魅力就更不用說了。

3. 懷俄明州傑克森洞（Jackson Hole）

傑克森洞是欣賞大堤頓（Grand Teton）國家公園壯麗山景、晶瑩湖泊，以及麋鹿、駝鹿和美洲野牛等豐富野生動物的基地。從丹佛附近前往約需七小時車程，正在「微度假」的合理距離內。

這裡冬季漫長，讓冬季運動愛好者樂在其中，雪鞋健行之旅更令人難忘。在較溫暖的月份，可沿著斯內克河（Snake River）體驗激流泛舟；秋天時，白楊木會染上令人驚豔的黃色。天文迷可前往設備先進的Snow King天文台暨天文館，觀賞沉浸式多媒體展示與參加夜空觀測。而無論何時，擁有六座溫泉池的Astoria溫泉，最適合全家同遊。

4. 佛蒙特州曼徹斯特（Manchester）

位於佛蒙特州南部的曼徹斯特，從紐約市驅車前往需四小時，從波士頓出發則為三小時。秋天，遍野的深紅、褐色與橘黃葉片，將綠山（Green Mountains）妝點得美不勝收；不過，無論何時，都能在此享受空氣清新的自然野趣。

非營利組織「伊奎諾克斯（Equinox）保護信託基金」管理的步道，可供健行或雪鞋漫步；而林肯總統家族故居希爾登（Hildene），這座曾屬於林肯長子的名宅，不僅擁有絕美的步道，還生產山羊乳品。

開車五分鐘即可抵達美國最古老的大理石採石場多塞特採石場（Dorset Quarry），該處開放時間為五月底至十月中旬；遊客與當地居民都愛來這由大理石環繞、水湛藍清涼的天然泳潭暢遊。入場免費，但需付停車費。

5. 德州巴斯特羅普（Bastrop）

從奧斯汀、聖安東尼奧、達拉斯與休士頓駕車前往巴斯特羅普都很方便。來自四面八方的人們，享受當地點綴著趣味商店、充滿懷舊氛圍的主街。這裡還有豐富多樣的戶外活動，在巴斯特羅普州立公園由松樹、橡樹、灌木和草原交織的景觀中，可以游泳、划獨木舟、戶外尋寶（geocaching）以及觀鳥；每逢春季，藍帽花（bluebonnets）如地毯般鋪滿山野。

追求刺激的遊客可前往麥金尼羅夫斯（McKinney Roughs）自然公園內的Zip Lost Pines，體驗全州最長的雙人高空滑索；該公園另設有健行與山地自行車步道。

6. 維吉尼亞州仙納度河谷（Shenandoah Valley）

距離華盛頓特區約 100 英里，寧靜的仙納度河谷讓人遠離塵囂。仙納度國家公園是健行愛好者的天堂，擁有數百英里的步道以及無數親近大自然的機會。駕車者可沿著105英里的天際線公路（Skyline Drive），盡覽藍嶺山脈的美麗風光。

這裡有眾多石筍與鐘乳石洞穴，向來是家庭遊客最喜愛的景點；在仙人洞（Shenandoah Caverns），電梯讓推著嬰兒車上下變得很輕鬆。可步行參觀、陳列著逾50座等比例大小史前生物複製品的「恐龍樂園」，更是讓孩子流連忘返。

精華 FAQ

  • 因為機票昂貴、航班延誤頻繁，許多美國家庭改選車程範圍內的短途旅行；開學後人潮較少，也更方便配合孩子的學年行程。

  • 文章推薦6個地點，從湖泊山區到海岸小鎮都有，包括紐約州普萊西德湖、加州卡爾斯巴德、懷俄明州傑克遜霍爾等，兼顧自然與親子活動。

  • 這些地點多半車程可達，既有健行、划船、滑索與溫泉，也有博物館、天文台、樂高樂園等親子景點，能在短假期內滿足不同年齡層。

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