登機證別太早丟 旅遊專家教學：是最重要證明

許多民眾在下飛機後，就會把紙本登機證丟棄，然而旅遊專家建議旅客在搭機後保留登機證，以因應行程結束後可能發生的常見問題。示意圖。(圖／AI生成)

許多民眾在下飛機後，就會把紙本登機證丟棄，然而旅遊專家建議旅客在搭機後保留登機證，以因應行程結束後可能發生的常見問題。登機證不僅是登機憑證，更可在航空公司發生失誤時，作為飛行紀錄的證明，在里程點數未正確入帳、航班延誤取消或行李遺失等情況下，能協助旅客快速解決爭議並申請理賠。此外，紙本登機證上的條碼包含大量個人敏感資訊，專家也提醒旅客在確定不再需要後，應妥善銷毀以保護個資安全。

航空公司也會失誤、漏登飛行紀錄

據「Travel + Leisure」報導，旅遊部落格UniMoniTravel指出，航空公司偶爾會遺失飛行紀錄，尤其是里程點數的累積。若旅客需要證明自己曾搭乘某航班，登機證就是最有力的證據。專家特別建議保留紙本登機證，因為手機電子登機證有時會在航班降落後自動消失。這份實體證明在申請機場貴賓室使用權，或驗證升等資格時也相當實用。

再來，儘管大家都希望里程計畫能完美運作，但技術故障時有所聞。若常客飛行里程未正確入帳，登機證能幫助客服人員迅速解決問題。UniMoniTravel表示，若旅客是航空公司會員計畫的成員，登機證可能是申請補登遺漏點數或里程的必要文件。有時航空公司會發生技術問題，里程可能無法自動入帳，此時登機證就能提供必要的證明來申請獎勵。

保護個人資訊

若發生航班延誤、取消和行李遺失等問題。旅客想向保險公司提出理賠申請，那登機證能最直接提供關鍵資訊來驗證案件。保留登機證能讓處理這些問題更加順利。不過使用紙本登機證，也需注意丟棄方式。光是登機證的條碼就包含大量敏感資料，包括常客飛行會員號碼，可能連結到電子郵件地址、電話號碼或其他個人資訊。專家建議保留登機證直到確定不再需要，並在準備丟棄時以碎紙或其他安全方式銷毀。

一下機就丟登機證？旅遊專家曝恐吃一大虧 申請理賠最有力憑證

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