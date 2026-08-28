今年國內機票最優惠航班 美航意外出線

美國航空班機檔案照。(路透)

交通費用了佔度假預算極大一部分，多數人規劃旅行總是從查詢機票 價格開始；因此不意外地，網路市調公司YouGov的調查顯示，機票是人們最常尋找優惠，或是會為了較低價而在品質上妥協的項目之一。對計劃在國內旅行並尋找便宜機票的旅客來說，旅遊優惠網站Going近日公布的2026年國內優惠航班中，美國航空（American Airlines）意外成為最佳選擇。

Going以全年各航空公司發送給該網站用戶的優惠數量為評選依據，美國航空以646筆國內航班優惠位居榜首，其次依序為達美航空 （Delta Air Lines）、西南航空 （Southwest Airlines）、聯合航空（United Airlines），阿拉斯加航空（Alaska Airlines）與夏威夷航空（Hawaiian Airlines）並列第五，最後是捷藍航空（JetBlue）。

雖然這份榜單中未見廉價航空邊疆航空（Frontier Airlines）或忠實航空（Allegiant），讓人頗為意外，但Going表示，除非優惠好到讓人想立刻停下手邊工作去訂票，否則該網站極少發送廉價航空的優惠資訊；不過，Going也指出，廉價航空的存在迫使美國航空等全服務航空公司採取更具競爭力的定價策略，讓Going得以在大型航空公司中找到最優惠的機票。

美國航空較去年上升一名，於2026年奪得第一。該公司同時在「最佳國際航班優惠」的類別中獲得第二名，Going將此歸因於該公司所營運的航線數量龐大。據美國航空表示，該公司營運著全美最強的航線網絡，以每日6000條航線、遍及60個國家，每年載客量超過2億人次。

美國航空為何勝出

美國航空提供多種票價等級，從實惠的經濟艙，到奢華的旗艦商務艙與旗艦頭等艙。整體而言，各票價等級的服務水準與其他全服務航空公司大致相當，儘管美國航空計劃於2026年對服務進行一系列調整，以提升其品質。

由於美國航空是國內規模最大的航空公司之一，Going將其高排名歸因於強大的航線網絡，成為最便捷的國內航班選擇之一。但美國航空的優勢不僅於此，航班索賠服務公司AirHelp根據客戶體驗，將其列為2025年美國最佳航空公司榜單的第一名；此外，在旅遊網站Islands評選的「最佳獲取頭等艙折扣的航空公司」榜單中，該公司同樣名列榜首。

美國航空不僅在Going的優惠訊息數量上領先，省錢的幅度也令人印象深刻。根據Going針對該公司旗艦頭等艙的指南，國際旗艦頭等艙來回機票價格通常介於3500至7000元，但該網站發現美國航空在這些航線上曾推出低於2000元的優惠。同樣地，Going在對美國航空商務艙的指南中，也列出了一些最划算的優惠，如邁阿密往洛杉磯的直飛商務艙航班，配備可完全平躺座椅，票價僅797元；而該航空公司預訂平台上，此一航線商務艙票價通常介於1200至1500元。