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新英格蘭6日鐵路之旅 盡賞秋日精華景點

編譯周靜芝/即時報導
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佛蒙特州斯托搭乘SkyRide纜車，可俯瞰周遭壯闊、絢爛的秋天景致。（本報檔案照...
佛蒙特州斯托搭乘SkyRide纜車，可俯瞰周遭壯闊、絢爛的秋天景致。（本報檔案照）

每年秋天，無數旅客蜂擁至新英格蘭一睹壯麗秋色，但該地區的經典自駕路線往往車流擁擠；所幸鐵道旅遊公司Great Rail Journeys推出了六日、由導遊帶領的鐵路之旅，行程結合華盛頓山（Mount Washington）齒軌火車、尚普蘭湖（Lake Champlain）遊船，以及探訪佛蒙特州幾座最迷人的小鎮等亮點，提供了另一種體驗秋季風光的方式。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，這趟「新英格蘭精華之旅」起點與終點均為波士頓，在觀賞秋葉最佳季節穿越麻州、新罕布夏州及佛蒙特州。導覽行程包含五晚住宿、鐵路及巴士交通，以及每日三餐，並安排觀光活動。住宿地點包括雷迪森波士頓酒店（Revere Hotel）、新罕布夏州白山（White Mountains）地區的北康威大酒店（North Conway Grand Hotel），以及佛蒙特州伯靈頓市區的希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn）與埃塞克斯度假飯店（The Essex Resort & Spa）。

其中最大亮點之一，便是搭乘華盛頓山歷史悠久、世界第一條登山齒軌火車；列車將攀登至這座東北部最高峰的峰頂，在晴朗的日子裡，視野可遠及五個州、大西洋，甚至加拿大。行程還將沿著新罕布夏州著名的坎卡馬格斯公路（Kancamagus Highway）行駛，這條路以山頂觀景台、茂密森林和絢麗秋色，被譽為新英格蘭最著名的賞秋路線之一。

旅程後半段將帶旅客前往佛蒙特州，該州長期以來被視為美國最舒適愜意的秋季度假勝地之一。旅客將搭乘美鐵（Amtrak）的「佛蒙特號」（Vermonter）列車，欣賞沿途起伏的丘陵、小鎮風光以及繽紛秋葉的景致，最終抵達深度165英尺、有「佛蒙特小大峽谷」之稱的奎奇峽谷（Quechee Gorge）。

在斯托（Stowe），旅客可搭乘曼斯菲爾德山（Mount Mansfield）的SkyRide纜車，前往該州最高峰，俯瞰周遭綠山（Green Mountains）壯闊、絢爛的秋天景致。在尚普蘭湖上搭乘Spirit of Ethan Allen遊船，則提供另一個難忘的觀景角度，當船沿著湖岸滑行時，還可欣賞紅葉倒映水面的絕美畫面。旅客還將參觀Ben & Jerry’s冰淇淋工廠，隨後在伯靈頓停留兩晚。其他值得一遊的景點包括迷人的伍德斯托克（Woodstock），該鎮以古老街區、溫馨旅館、如畫般的廊橋及特色商店而聞名。

這趟六天五夜的旅程，每人定價為2599元起，可透過Great Rail Journeys官網預訂；目前可預訂的出發日期至2028年。

精華 FAQ

  • 行程以波士頓為起訖點，安排6天5夜的導覽旅遊，結合火車、巴士與遊船交通，並涵蓋華盛頓山齒軌火車、坎卡馬格斯公路與佛蒙特州小鎮等賞秋亮點。

  • 旅客將造訪華盛頓山峰頂、尚普蘭湖、奎奇峽谷、斯托的SkyRide纜車，以及Ben & Jerry’s冰淇淋工廠，並停留北康威、伯靈頓與伍德斯托克等地。

  • 這趟6天5夜的行程每人2599元起，費用包含住宿、鐵路與巴士交通、每日3餐及觀光活動，可透過Great Rail Journeys官網預訂，出發日期目前開放到2028年。

新英格蘭 波士頓 新罕布夏州

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