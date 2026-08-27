德州將增第二大州立公園 擁美洲原住民洞穴岩畫

示意圖；非新聞提及公園。（美聯社）

德州 向來以「大」著稱，這個美譽來由其中之一是自然景觀，當地寬廣的平原、崎嶇的沙漠和高聳的山脈都讓鄰州地貌相形見絀，如今德州將增第二大州立公園 「銀湖州立公園」（Silver Lake State Park），將保護丘陵區（Hill Country）內多種地形，目前尚未公布開放日期，預料將分階段向大眾開放。

Islands報導，銀湖州立公園位於金尼郡（Kinney County）及愛德華茲郡（Edwards County），在聖安東尼奧以西距離150英里，占地5萬4千英畝，僅次於該州最大的州立公園「大彎牧場州立公園」（Big Bend Ranch State Park）。該片土地先前由非營利組織穆迪基金會（Moody Foundation）管理，基金會在2025年底將土地所有權的87.5%捐給德州，德州公園及野生動物部（Texas Parks and Wildlife Department, TPWD）購買了剩餘的部分。

TPWD目前尚未公布開園日期，但多間德州當地媒體報導公園可能分階段向公眾開放，初期可能提供一日通行證和導覽服務，部分媒體報導公園建設需進行調查，公共設施如廁所、健行步道和露營設備也需分階段開發，TPWD也將聽取公眾意見，了解德州居民希望在銀湖進行哪些休閒活動，這一切都需要相當長的時間。

銀湖州立公園將保護德州廣大丘陵區一系列重要的地質特徵，包括壯麗的峽谷、湖泊、河流和原生林地。丘陵區位於德州中部，特徵是廣闊的草原，還有山丘、岩石穹丘、峽谷、湖泊和其他獨特的地貌散布。丘陵區內有多個德州中部的頂級旅遊景點，包括數百間酒莊和著名的高地湖泊（Highland Lakes），有許多舒適的住宿選擇。

銀湖州立公園的地形完美詮釋丘陵區的風情，西努埃塞斯河（West Nueces River）沿岸峽谷和懸崖縱橫交錯，海拔在1400至2270英尺之間，貫穿該地的是由小溪和水體形成的網路，其中包括30英畝的銀湖，也是這個州立公園的名稱由來。

儘管峽谷地形崎嶇，但銀湖州立公園仍將保留丘陵區特有的橡樹和杜松樹林。事實上，這裡的峽谷中還隱藏著一些小洞穴和美洲原住民 岩畫，遊客或許有機會一探究竟。

銀湖州立公園的5萬多英畝土地先前主要用於放牧，因此目前缺乏完善的遊客或休閒娛樂設施，但這不代表公園永遠是未開發的狀態，推測水景未來會成為划槳和划獨木舟的勝地，天然泳池則能為人們在德州的酷暑中帶來一絲清涼。公園的林地也為當地多元的野生動物如貒豬、鹿和各種鳥類帶來棲息地，因此公園可望能成為德州中部欣賞野生生態的迷人景點。

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