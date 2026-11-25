感恩節及聖誕節聚餐常準備大量主菜、配菜與甜點，但熟食若長時間放在室溫下，可能滋生有害細菌。（取材自pexels.com@kaboompics）

AI摘要 文章摘要整理： 節日大餐若讓易腐食物在室溫下放太久，細菌與毒素可能快速累積，專家建議分批上菜、妥善冷藏，並避免只靠加熱消除風險。

感恩節 及聖誕節 聚餐常準備大量主菜、配菜與甜點，但熟食若長時間放在室溫下，可能滋生有害細菌，增加食物中毒風險。食品安全專家提醒，易腐食品在室溫下不宜放置超過2小時，因為「重新加熱並不總是足以殺死食物放置期間可能滋生的細菌」，應妥善冷藏並調整上菜方式。

美國生活網站「Prevention」報導，印第安納大學醫學院微生物學與免疫學教授比爾沙利文（Bill Sullivan）指出，節日聚餐常因冰箱及烤箱空間不足，讓食物長時間放在檯面或餐桌上，增加交叉汙染及細菌繁殖風險。食物處於攝氏4.4至60度（華氏40至140度）的「溫度危險區」時，有害細菌容易繁殖，因此室溫放置超過2小時，就應特別注意。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，食源性疾病可能引發胃痙攣、噁心、嘔吐、發燒及腹瀉，65歲以上長者、5歲以下兒童、孕婦及免疫力較弱者，感染後可能面臨較嚴重的健康風險。

1.易腐食品勿長時間擺放

沙利文提醒，切洗過的蔬菜、蘸醬及醃製食品，即使不是肉類，也可能因水分含量高而滋生細菌，室溫放置不超過2小時就應冷藏。堅果、餅乾、曲奇及部分肉乾、乾香腸等水分含量低的食品，則較適合長時間擺放。

食物放在窗台或露台也不一定安全，陽光及氣溫變化可能使食物升溫，戶外環境還可能讓食物接觸動物及其攜帶的病菌。若不確定食品能否長時間放置，專家建議採取冷藏方式。

2.部分派類甜點也須冷藏

節日甜點同樣有食品安全問題。部分添加防腐劑的市售派，以及含糖量和酸度較高的自製水果派，可以在室溫保存較長時間；但含有雞蛋、乳製品或蔬菜的派，細菌繁殖速度較快。

南瓜派、地瓜派、蛋奶派、奶油派及山核桃派等，建議放入冰箱冷藏，接近食用時間再取出，吃完後也應重新冷藏。部分細菌產生的毒素無法透過高溫破壞，因此重新加熱也不能保證消除所有風險。

3.事先準備收納容器及冰箱空間

針對節日期間冰箱空間不足的問題，沙利文建議事先準備可堆疊的食品收納容器，方便收納砂鍋料理及各式配菜。如果冰箱容量不夠，也可以使用冰盒或保溫箱，但必須放入足夠冰塊，並避免陽光直射，確保食物維持低溫。

派類甜點若擔心冷藏影響派皮口感，也可以考慮冷凍保存，食用前再充分加熱。

4.分批上菜或將食物放在冰塊上

專家建議，節日聚餐不必一次將所有菜餚全部端上桌，可以改採分道上菜，每道菜結束後，將未吃完的食物及時放回冰箱。

如果希望客人整晚都能自由取用食物，可以將容器放在裝有冰塊的托盤上維持低溫，降低細菌繁殖風險。主菜及配菜也應在用餐結束後盡快收妥，不要等到甜點時間或聚會結束才開始整理。