感恩節大餐。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，感恩節常見的火雞助眠、必然暴食與剩菜靠嗅覺判斷等說法多屬迷思，真正關鍵在於控制份量、妥善保存食物與注意血糖變化。

感恩節 大餐常被認為承襲1621年傳統，但專家指出不少飲食說法只是迷思，例如，吃了火雞不會讓人特別想睡、感恩節一定得吃太多，剩菜也不能只靠聞味道判斷是否安全。

美聯社報導，很多人以為，今日感恩節大餐的菜色，是沿用清教徒與萬帕諾亞格人(Wampanoag people)1621年11月實際吃的東西。對此，麻州普利茅斯普利茅斯帕圖塞特博物館(Plimoth Patuxet Museums)主任班傑明(Malka Benjamin)表示，原住民族沒有流傳下來口述歷史，但清教徒愛德華·溫斯洛(Edward Winslow)曾在寫給友人的信中簡短描述這場一連三天的宴席。

她說，溫斯洛沒有特別提到火雞，但其他當時留下的第一手紀錄經常出現火雞，「我很有把握地說，餐桌上極可能有火雞，另外還有鴨、鵝和其他禽類，」她說。以下則是其他關於感恩節食物的現代迷思以及專家的說法。

迷思1：吃完火雞肉會讓人想睡

外界曾傳聞，吃了火雞後，其中的色胺酸(tryptophan)會讓人昏昏欲睡。對此，塔夫茨大學醫學院(Tufts University School of Medicine)公共衛生副教授金伯利‧董(Kimberly Dong)說，色胺酸確實能促進血清素與褪黑激素等腦部化學物質生成，但火雞肉中的含量不足以讓人打瞌睡。雞肉和牛肉的含量相近，切達起司甚至更多。

「問題在於，吃了大量富含碳水化合物的食物後，碳水化合物很快被吸收到血液中，」於是導致血糖急升後迅速下降，造成疲勞的是血糖急升後驟降，並沒有「吃了火雞就想睡」(turkey coma)這回事，她解釋說。

另外，達特茅斯蓋澤爾醫學院(Geisel School of Medicine)教授羅伯茨(Susan Roberts)也說，一般而言，吃太多也會讓人想睡，是因為血液集中到胃腸道幫助消化，肌肉因此感到疲累。

迷思2：吃太多是難免的

董與羅伯茨都不認為感恩節一定得吃太多。董說，感恩節乾脆不吃早餐，聽起來很聰明，但試圖「保留卡路里額度」給大餐，通常適得其反，「因為等到食物上桌時，你早已經餓壞了，」她反而建議吃一頓清淡早餐並在當天上午多補充水分。羅伯茨則建議採取提前數日準備的做法，也就是感恩節前兩天多吃高纖維食物，避免餓過頭。

不過，兩位專家對吃不完的剩菜看法不同。董認為，先替自己留一份，可以打破「這是我一年才吃得到一次」的心態，免得一次盛太多，但羅伯茨認為，主辦聚餐的人應該從一開始就少做一些。客人若不好意思拒絕帶剩菜回家，至少應該把大部分、甚至全部剩菜在家中丟掉。

迷思3：聞一聞就知道剩菜還能不能吃

Health Loft營養師蘇爾澤(Anne Suelzer)說，如果最後確實有剩菜，處理時要小心，妥善保存的剩菜可安全食用三到四天，但不要只憑嗅覺或視覺判斷，「致病菌通常不會讓食物看起來或聞起來有異樣，」她說。剩菜應在兩小時內冷藏，兩小時要從食物出爐開始算，不是從吃完才開始算。