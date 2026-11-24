選購橄欖油時，除了考慮價錢、等級、產地等因素，是否有第三方認證標章也是重要指標之一。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

AI摘要 文章摘要整理： 購買橄欖油時，除了價錢與等級，更應查看第三方認證標章、採收日期與產地標示，以確認產品品質、純度與新鮮度。

在超市選購橄欖油 時，瓶身顏色、材質、產地和「冷壓」等字眼都能幫助找到最好的產品，不過最關鍵的指標之一是「第三方認證標章」，這些標章能協助驗證橄欖油的品質、純度和產地來源。透過檢視標章，消費者能確認自己買的是貨真價實的產品，而不是只相信製造商或行銷宣傳的一面之詞。

Mashed報導，在美國，橄欖油的主要兩個第三方認證標章是「北美橄欖油協會」（North American Olive Oil Association, NAOOA）和「加州橄欖油委員會」（California Olive Oil Council, COOC）。凡貼有NAOOA標章的品牌，其產品會接受隨機抽檢，也就是從超市貨架隨機抽取測試，該協會會依據國際橄欖油協會（International Olive Council）所訂定的物理與化學標準，針對產品的純度與品質進行評估。

COOC標章則代表產品經過嚴格檢測，確保產品在處理、加工過程及風味與香氣均符合標準。貼有此標章的產品屬於頂級橄欖油，即只使用加州種植的橄欖製成的百分之百特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）。

若買的是來自西班牙、義大利或其他國家的橄欖油，還可留意標示產地或地理區域的認證，例如「原產地名稱保護」（Protected Designation of Origin, PDO）和「受保護地理標示」（Protected Geographical Indication, PGI）都是歐洲的認證，確認橄欖油來自特定產地且符合製造標準。

要記住，某個品牌有一款橄欖油獲得認證標章，不代表該品牌旗下所有產品都一樣有認證標章，COOC與NAOOA都在各自的官網上提供了經認證的橄欖油清單，供消費者查詢特定產品。PDO和PGI雖然沒有提供獲得標章的產品清單，但消費者可以查詢獲此認證的產地紀錄。

採買時，比較容易找到有NAOOA標章的商品，例如Filippo Berio、Goya和Pompeian都有生產或NAOOA認證的橄欖油，Sprouts、好市多（Costco）、Aldi、全食超市（Whole Foods）和Sam's Club等賣場的自有品牌也有不少產品有這個標章。至於有COOC標章的產品，部分可在大賣場如沃爾瑪（Walmart）找到，但有些產品只有在線上販售或在小型市集才能買到。

不過，即使產品上有認證標章，仍有幾個細節值得留意。首先，除了檢視最佳食用期限外，不妨也確認一下「採收日期」，這能協助判斷橄欖油的新鮮度。獲得COOC標章的產品都必須標示採收日期，該協會的網站建議，特級初榨橄欖油最好在採收日期後的18到24個月內使用完畢。

橄欖油的分級也是品質的指標，標示為特級初榨橄欖油的產品，其標準比初榨橄欖油或一般橄欖油更嚴格。綜合考量標章和這些細節，有助於挑選到最優質的產品。